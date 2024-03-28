Лучше бега и тренажеров: идеальное упражнение для быстрого сжигания жира на животе

Лето все ближе, а значит, пора активно готовиться к сезону платьев и купальников! Не расстраивайтесь, если за зиму вы набрали парочку лишних килограммов, это естественно, ведь в холода мы меньше двигаемся и больше едим, чтобы согреться. Тем более что все можно легко исправить.