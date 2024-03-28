Лучше бега и тренажеров: идеальное упражнение для быстрого сжигания жира на животе

Лето все ближе, а значит, пора активно готовиться к сезону платьев и купальников! Не расстраивайтесь, если за зиму вы набрали парочку лишних килограммов, это естественно, ведь в холода мы меньше двигаемся и больше едим, чтобы согреться. Тем более что все можно легко исправить.
Итак, есть одно упражнение, которое поможет не только быстро согнать жир на животе, но еще и укрепить мышцы. И это известные всем отжимания.
«Ими можно заниматься где угодно, с любым уровнем физической подготовки, без оборудования. Вам даже не нужно надевать кроссовки», —
Эксперт считает, что отжимания — это идеальное упражнение, которое поможет быстро привести себя в форму. Ведь такая нагрузка способствует проработке всех мышц, что приводит тело в тонус, учащает сердцебиение и запускает процесс жиросжигания.
Врач-диетолог Майкл Мосли также ратует за отжимания. По его словам, это упражнение полезно не только для фигуры. Интенсивные нагрузки укрепляют память, помогают справиться с бессонницей и поднимают настроение.
«Я стараюсь делать не менее 30 таких упражнений каждый день, а затем не менее 30 приседаний. Если к этому еще добавить вес, например приседать с гантелями, то вы нарастите и мышечную массу», — говорит эксперт.
Важно: отжиматься надо правильно. Иначе вы рискуете навредить себе.
Как правильно делать отжимания
Встаньте в планку. Делать это лучше всего из положения лежа на животе. Поднимитесь на носки, а руки выпрямите.
Следите, чтобы ваше тело было как одна ровная линия, особенно спина!
Руки должны находиться четко под плечами, не надо их сильно выставлять вперед.
Согните руки в локтях настолько, насколько позволяет подготовка. Ноги при этом должны оставаться прямыми.
Когда делаете рывок вверх, напрягайте мышцы живота, они должны вам помогать!
Тело всегда должно быть как одна прямая линия, при этом вы должны стремиться коснуться пола именно грудной клеткой.
Если тяжело, можно начать делать отжимания с колен. Техника такая же, только следите за тазом: он не проваливается вниз, а также не поднимается вверх.
Если отжиматься каждый день, то вы заметите, как можете делать все больше и больше подходов. При этом тело начнет быстро приходить в форму, так что усилия точно не окажутся напрасными.
Идеальное дополнение к отжиманиям
Эксперт по фитнесу Леон Болмеер предлагает свою тренировку, которая способна помочь избавиться от жира на животе и сформировать подтянутый пресс. Его тренировка включает пять упражнений, которые надо выполнять два или три раза в неделю, по крайней мере с одним днем отдыха между ними. Подробная инструкция ЗДЕСЬ.