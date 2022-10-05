Лето кончилось, последствия остались: какая помощь нужна коже осенью

Осенний уход

Холодная ветреная погода и начало отопительного сезона не могут не сказываться на состоянии кожи. По словам Анны Брычевой, осенняя погода, безусловно, привносит коррективы в заботу о лице. В первую очередь стоит обратить внимание на домашний уход — использовать деликатные средства для умывания, кремы с акцентом на питание и увлажнение.

— Обязательно использование «защитных» кремов от непогоды, если планируются длительные прогулки или занятия спортом на открытом воздухе, — говорит она. — Предпочтение следует отдавать аптечной либо профессиональной косметике. К сожалению, в нашей практике до сих пор встречаются пациенты, которые относятся к домашнему уходу за кожей пренебрежительно: умываются мылом, используют некачественную косметику или средства для ухода не для своего типа кожи, часто пересушивая ее, либо ухаживают за кожей эпизодически, что, конечно же, неправильно. На сегодняшний день на российском рынке огромный выбор качественной косметики, способной решить широкий спектр проблем. Главное — обратиться к специалисту, который поможет с подбором индивидуального домашнего ухода.

Осенний уход за кожей, конечно, отличается и от летнего, и от зимнего. Как отметила Ксения Бентелева, летом мы очень осторожны, применяя средства с активными ингредиентами, мягко отшелушиваем и осветляем, это больше профилактика с акцентом на солнцезащиту и антиоксиданты.

— Зимой мы еще и заботимся о восстановлении барьерных свойств, то есть увлажняем, питаем, весь уход направлен на удержание воды — в ходу средства с керамидами, растительными маслами, восками, — добавила она. — А осень — это время обновления, поэтому мы можем себе позволить активно работать с такими порой агрессивными элементами, как ретинол, а также антиоксидантами. Особенно эффективно использовать их каскадами, когда их много — ресвератрол, витамины С, Е. Также мы работаем с никотинамидом, фруктовыми кислотами. Всё это в комплексе дает стимулирующий эффект коже, придает ей сияние, уменьшает жирность, сокращает высыпания, делает менее заметными поры.

Евгения Дышкант согласилась с тем, что осенью уже можно активно добавить в уход кислоты — например, гликолевую, а также ретинол, который направлен на выработку новых коллагеновых волокон. По ее словам, после летней инсоляции обязательно нужно подбирать щадящие уходовые средства, но уже с активными ингредиентами, и готовить кожу к мощному воздействию кислот ближайшие полгода. Для выравнивания кислотно-щелочного равновесия также можно использовать сыворотки с кислотами, пептидами, увлажняющими компонентами.

— Осенью, в отличие от лета, мы переходим от более легких текстур кремов и сывороток к более плотным, с большим количеством жиров, так как коже нужна защита от холода и ветров. Впереди отопительный сезон — еще одно испытание для кожи. Поэтому нам нужен полноценный роговой слой, — продолжила Наталья Фридман. — Следим за тем, чтобы в косметических средствах хватало правильных жиров: это растительные масла, церамиды, миндальное масло, жожоба, омега-3 и -6, жирные кислоты. Желательно, чтобы косметические средства содержали элементы натурального увлажняющего фактора — аминокислоты, гиалуроновую кислоту, гидролизат коллагена.