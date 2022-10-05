Лето кончилось, последствия остались: какая помощь нужна коже осенью

Как позаботиться о коже в осенний сезон, рассказали специалисты на круглом столе «Доктора Питера».
Осенью — на прием
врач-косметолог клиники эстетической медицины A3BEAUTElongreads.doctorpiter.ru/company_a3beaute_benteleeva
Осень — время увядания, но и время старта многих процедур, отметила
— Причина всех этих состояний — избыток ультрафиолета, нерациональный домашний уход, отсутствие или неверно подобранная SPF-защита — например, некоторые солнцезащитные средства могут быть комедогенными, — отметила она. — На первой встрече с пациентом мы составляем индивидуальный косметологический план.
врач дерматолог-косметолог клиники эстетической медицины «Красивые люди»longreads.doctorpiter.ru/kl_kl_dishkant
— Сначала необходимо собрать анамнез и спросить, «как пациент провел лето», — говорит
главный врач Anti-Age клиники «Артмедия», кандидат биологических наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, врач Anti-Age медициныlongreads.doctorpiter.ru/company_am_fridman
Чтобы верно оценить состояние кожи после лета, надо идти к специалисту. Как отметила Наталья Фридман, к. б. н., врач-дерматовенеролог, косметолог, врач Anti-Age медицины, главный врач клиники ARTМЕДИЯ, самые очевидные причины для обращения в клинику — сухость, раздражение, пигментные пятна, мелкие расширенные капилляры. Нередко обостряется угревая болезнь, активируется воспаление.
— Последствия активного УФО — гиперкератоз, или так называемая солнечная «мозоль» — избыточное утолщение поверхностного слоя кожи эпидермиса. Так кожа защищается от вредного воздействия солнечных лучей, — объясняет она. — Конечно, всех радует загар, но на самом деле в утолщенном роговом слое формируются микротрещины, через которые в кожу попадают токсины, вирусы, бактерии. И второе — через них мы начинаем терять влагу. В результате кожа становится тусклая и сухая. Разрушение коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты в результате оксидативного стресса — тоже следствие активной инсоляции.
По словам Натальи Фридман, свободнорадикальное старение — это ещё и активация ферментов, которые называются матриксными металлопротеиназами. Они «режут» наш коллаген и эластин. Кожа теряет гладкость и упругость, появляются морщины, процессы старения ускоряются. И это может быть не так очевидно, как обострение кожных заболеваний, но касается всех.
— И это пусть не очевидный, но значимый повод для тех, кто заботится о сохранении красоты и молодости, для обращения к врачу за программой восстановления кожи, — добавила она. — Важно все эти процессы своевременно остановить.
Процедуры после лета
Осенью руки и у врача-косметолога более «развязаны»: уже можно прибегнуть к тем процедурам, в проведении которых он был ограничен летом — особенно для тех пациентов, кто не пользовался солнцезащитными средствами, говорит Евгения Дышкант.
— Солнце ушло, и теперь нужно исправлять последствия, — пояснила она. — Можно сочетать инъекционные процедуры с аппаратными, проводить световые процедуры — лазер, фототерапию. Их обычно переносят на позднюю осень, так что в клиниках сейчас на них плотная запись.
— Я бы начала просто с изменения домашнего ухода, — говорит Ксения Бентелева. — Базовые процедуры — мягкая эксфолиация, мягкое обновление, устранение гиперкератоза, увлажнение, химические пилинги — карбоновые, например. Если пациент склонен к отекам, мы ему предложим микротоковую терапию для улучшения микроциркуляции. А при склонности к сухости полезной будет процедура биоревитализации с дополнительным введением аминокислот, пептидов, гиалуроновой кислоты. Это станет подготовкой к активным высокоэнергетическим процедурам — аппаратной и фототерапии, фракционному и микроигольчатому радиоволновому лифтингу. Также очень важно компенсировать хронические заболевания, восполнить дефицит микро- и макроэлементов, что поможет получить от тканей максимальный ответ на процедуры. Кожа к моменту процедуры должна быть здоровой.
— Как врач антивозрастной интегративной медицины скажу, что «средняя температура по палате» не работает, то есть в плане процедур всё индивидуально, — говорит Наталья Фридман. — Но есть всё же процедуры, которые можно рекомендовать абсолютному большинству людей. Осень — сезон пилингов. Необязательно хвататься за сильнодействующие составы, вызывающие сильное шелушение, — есть щадящие молочные, миндальные пилинги, которые постепенно устраняют гиперкератоз и подходят почти всем. Также высокие технологии предоставляют нам возможности применения ретиноловых пилингов, с великолепными эффектами и без побочных действий. Поскольку после лета долго держится свободнорадикальное повреждение кожи, здесь нужно подключать антиоксидантную мезотерапию, заместительную аминокислотную терапию с гиалуроновой кислотой. Из того, что не рекомендовали делать летом, но уже можно делать осенью — удаление новообразований на открытых участках лица, удаление сосудов и пигментации, процедуры фотоомоложения.
врач-косметолог «Клиники эстетической хирургии и косметологии»longreads.doctorpiter.ru/kehik_bricheva
— Наступает красивая осенняя пора, многие вернулись из отпусков, отдохнули, — говорит
Эксперт подтвердила, что традиционно осень — это время начала пилингов и «агрессивных» аппаратных процедур — лазерных, радиочастотных, — при помощи которых можно заняться коррекцией цвета лица, убрать нежелательные сосуды, пигментацию, а также поработать с возрастными проблемами и дерматологическими, такими как акне и розацеа.
Осенний уход
Холодная ветреная погода и начало отопительного сезона не могут не сказываться на состоянии кожи. По словам Анны Брычевой, осенняя погода, безусловно, привносит коррективы в заботу о лице. В первую очередь стоит обратить внимание на домашний уход — использовать деликатные средства для умывания, кремы с акцентом на питание и увлажнение.
— Обязательно использование «защитных» кремов от непогоды, если планируются длительные прогулки или занятия спортом на открытом воздухе, — говорит она. — Предпочтение следует отдавать аптечной либо профессиональной косметике. К сожалению, в нашей практике до сих пор встречаются пациенты, которые относятся к домашнему уходу за кожей пренебрежительно: умываются мылом, используют некачественную косметику или средства для ухода не для своего типа кожи, часто пересушивая ее, либо ухаживают за кожей эпизодически, что, конечно же, неправильно. На сегодняшний день на российском рынке огромный выбор качественной косметики, способной решить широкий спектр проблем. Главное — обратиться к специалисту, который поможет с подбором индивидуального домашнего ухода.
Осенний уход за кожей, конечно, отличается и от летнего, и от зимнего. Как отметила Ксения Бентелева, летом мы очень осторожны, применяя средства с активными ингредиентами, мягко отшелушиваем и осветляем, это больше профилактика с акцентом на солнцезащиту и антиоксиданты.
— Зимой мы еще и заботимся о восстановлении барьерных свойств, то есть увлажняем, питаем, весь уход направлен на удержание воды — в ходу средства с керамидами, растительными маслами, восками, — добавила она. — А осень — это время обновления, поэтому мы можем себе позволить активно работать с такими порой агрессивными элементами, как ретинол, а также антиоксидантами. Особенно эффективно использовать их каскадами, когда их много — ресвератрол, витамины С, Е. Также мы работаем с никотинамидом, фруктовыми кислотами. Всё это в комплексе дает стимулирующий эффект коже, придает ей сияние, уменьшает жирность, сокращает высыпания, делает менее заметными поры.
Евгения Дышкант согласилась с тем, что осенью уже можно активно добавить в уход кислоты — например, гликолевую, а также ретинол, который направлен на выработку новых коллагеновых волокон. По ее словам, после летней инсоляции обязательно нужно подбирать щадящие уходовые средства, но уже с активными ингредиентами, и готовить кожу к мощному воздействию кислот ближайшие полгода. Для выравнивания кислотно-щелочного равновесия также можно использовать сыворотки с кислотами, пептидами, увлажняющими компонентами.
— Осенью, в отличие от лета, мы переходим от более легких текстур кремов и сывороток к более плотным, с большим количеством жиров, так как коже нужна защита от холода и ветров. Впереди отопительный сезон — еще одно испытание для кожи. Поэтому нам нужен полноценный роговой слой, — продолжила Наталья Фридман. — Следим за тем, чтобы в косметических средствах хватало правильных жиров: это растительные масла, церамиды, миндальное масло, жожоба, омега-3 и -6, жирные кислоты. Желательно, чтобы косметические средства содержали элементы натурального увлажняющего фактора — аминокислоты, гиалуроновую кислоту, гидролизат коллагена.
Как «поймать» старение
Существуют известные общеклинические признаки возрастных изменений. Среди них Евгения Дышкант назвала атрофию кожи, утрату эластичности, шелушение и появление морщин, складок или борозд — как статических, так и динамических. Также среди признаков фотостарения — расширение сосудов в области щек и носа, появление пигментации на теле и на коже лица, сухость, утолщение кожного покрова.
— Зоркий глаз врача, конечно, колоссальная основа для выявления этих изменений, — продолжила Ксения Бентелева. — Но есть и устройства инструментальной диагностики: например, осмотр в лампе или же прибор, позволяющий посмотреть уровни кожи, пигментацию. Что касается возраста — это не совсем корректный критерий. Главное — показания, запрос или жалобы пациента.
Нужно, прежде всего, найти своего врача — дерматолога, косметолога, — из тех, кто мыслит глобально и обладает клиническим мышлением, говорит Наталья Фридман. По ее словам, грамотный дерматолог — большое подспорье в борьбе со старением. Кожа нам многое расскажет, по ней можно диагностировать большинство эндокринных проблем, гипо- и гипертиреоз, инсулинорезистентность, по ее состоянию можно заподозрить остеопороз и надпочечниковую недостаточность. Кожа — это не только барьер, но и часть внутренней среды, и она хорошо отражает, что происходит внутри. Если есть сахарный диабет, ожирение, хронические воспаления, гормональные дисбалансы, нарушение обмена веществ — всё это имеет значение и для старения кожи. Чем больше внутренних дисбалансов и заболеваний, тем более выражены возрастные изменения.
— Осмотр имеет огромное значение, — продолжила эксперт. — Количество морщинок, тонус, тургор, пигментация, капилляры — всё характеризует возраст. Есть определенная шкала, по которой на осмотре можно оценить выраженность процессов старения. Далее — лабораторное обследование. Нельзя заниматься кожей, никак не корректируя при этом свою внутреннюю среду. Можно регулярно делать ботокс и филлеры и продолжать стареть. Это иллюзия молодости. А можно знать о своем организме всё и системно заботиться о себе с помощью грамотного врача Anti-Age медицины. В каждом случае выстраивается индивидуальная стратегия поддержания красоты, молодости и хорошего самочувствия. Обследование часто основано на оценке гормонального здоровья — уровень эстрогенов и тестостерона, инсулина, соматотропного гормона, кортизола, а также нормальной биохимии — сывороточного железа, ферритина и показателей скрытого воспаления — инфламейджинга как основоположника старения. Также важен С-реактивный белок и гликированный гемоглобин. Помимо биохимии и гормонов, «высший пилотаж» — генетические тесты и выявление рисков: например, склонности к неправильному синтезу коллагена и эластина, предрасположенность к снижению витаминов. Это поможет далее таргетно воздействовать на молекулярные механизмы, используя эпигенетические методы коррекции.
Возраст не по паспорту
По словам Натальи Фридман, общего ответа на вопрос, как замедлить старение, нет. Каждому свое: кому-то нужны процедуры, а кому-то пока хватит и домашнего ухода.
— Я считаю, что самое эффективное — это сочетание инъекционных и аппаратных высокоэнергетических процедур, — говорит Ксения Бентелева. — Они вместе воздействуют на одни и те же звенья кожи разными путями. Инъекционно можно вводить плазму с тромбоцитами, гиалуроновую кислоту с пептидами и витаминами, а высокоэнергетическая аппаратная методика прогревает ткани, что делает результат более выраженным, сокращает время визита, число процедур и время реабилитации.
Евгения Дышкант тоже подчеркнула важность сочетания этих способов. В качестве предварительной подготовки к аппаратным методикам могут выступить инъекции биоревитализантов или мезотерапевтических препаратов на основе гиалуроновой кислоты в сочетании с аминокислотами и витаминами, а также инъекции препаратов, содержащих коллаген.
— Но врачи выбирают подход по состоянию кожи пациента и смотрят, с какими жалобами он пришел, — говорит она, — будь то мелкие морщины, изменение овала лица, плотности кожи и появление пигментации. Почти все аппаратные методики направлены на выработку коллагена, а дальше уже, сочетая их, можно бороться с морщинками или птозом.
— Остановить процессы биологического старения невозможно, — говорит Анна Брычева, — но заняться профилактикой преждевременного старения, обусловленного избыточной инсоляцией, неправильным питанием и образом жизни, мы однозначно можем. Что касается косметологических процедур, то здесь важен комплексный профессиональный подход и их регулярность. Нет одной универсальной процедуры, которая стопроцентно гарантировала бы результат всем. Мы все разные и увядаем по-разному: у кого-то более выражены одни признаки, у кого-то — другие. Недаром существует классификация морфотипов старения, обуславливающая эффективные подходы в подборе косметологических процедур.
По словам эксперта, в косметологической практике пока не широко распространено, но, тем не менее, существует генетическое тестирование, позволяющее косвенно оценивать процессы старения. Так, например, можно прогнозировать, как часто надо проводить коллагеностимулирующие процедуры и как долго будет сохраняться эффект от них.
Косметология в новых условиях
В условиях ухода с российского рынка, подорожания некоторых косметологических препаратов и осложнения логистики, казалось бы, косметологи должны столкнуться с некоторыми трудностями и дефицитом. Однако, по словам экспертов, конкуренция среди производителей препаратов довольно велика — и всегда есть чем заменить ушедший бренд.
— К счастью, это миф, — говорит Евгения Дышкант. — С рынка ушло совсем немного препаратов, которыми мы активно пользовались, а на смену им могут прийти российские ничуть не худшего качества. Некоторые производители даже находятся в Петербурге и активно приглашают врачей на экскурсии на производства. В нашей клинике сегодня нет проблем что с инъекционными, что с наружными средствами для ухода.
— Биоревитализанты, нейропротеины, препараты для контурной пластики в наличии как в клинике, так и у поставщиков, — добавила Ксения Бентелева. — Ушло немного американских брендов, все европейские остались. Есть косметические бренды, которые покинули рынок, но аналогов настолько много, что проблем мы не испытываем — конкуренция на рынке огромная.
— Однозначно дефицита косметологических препаратов на данный момент нет, — продолжила Анна Брычева. — На нашем рынке широко представлены компании разных стран, поставляющих как средства, так и оборудование, полностью удовлетворяющие врачей-косметологов и пациентов. Тем не менее есть несколько полюбившихся нам брендов, которые покинули российский рынок, но таковы современные реалии. И хочется отметить, что свою нишу активно занимают отечественные производители косметологических препаратов.
— Я не испытываю никакого дефицита, за исключением каких-то подвижек в цене, — подытожила Наталья Фридман. — В остальном есть полный арсенал.
Три совета для кожи
Для сохранения красоты и молодости кожи Евгения Дышкант посоветовала пациентам вести грамотный домашний уход с основными этапами — очищение, тонизация, увлажнение, солнцезащита. Второе — важно соблюдать питьевой режим, третье — радоваться жизни.
Ксения Бентелева призвала заботиться о себе и своем здоровье, правильно питаться, избегать стрессов, проводить ежегодный чекап — это поможет поддерживать красоту, которая начинается изнутри.
— Также обязательно ухаживать за кожей дома. Домашний уход — это основа, неважно, будут ли параллельно проводиться косметологические процедуры. И третье — важно найти своего врача и довериться его рукам для красивых результатов.