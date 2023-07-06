Холероподобную микрофлору нашли в реке в Ростове. Эксперты успокаивают: это типично для июля

Холероподобную микрофлору нашли в реке Темерник в Ростове-на-Дону после усиления мониторинга водоемов из-за жары и сильных дождей. Введено ограничение на купание, ловлю рыбы и использование воды из ряда водоемов — в частности, в самой реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище.
Сейчас проводятся все необходимые лабораторные исследования. В Роспотребнадзоре
Тем не менее в ведомстве отмечают, что в Ростове-на-Дону проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Сейчас эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. Общие показатели инфекционной заболеваемости не превышают среднемноголетних значений.
Добавим, что Темерник — равнинная неглубокая река в Ростовской области, это правый приток Дона. 18 км она течет прямо по Ростову-на-Дону. Глубина реки — 30-80 см.
Правила безопасности:
обязательно мыть руки перед едой;
купаться в разрешенных водоемах, не глотать воду из рек;
пить бутилированную или кипяченую воду;
не покупать продукты с рук;
тщательно обрабатывать сырые продукты.
При первых же симптомах проявления инфекции необходимо обратиться за медицинской помощью.
Холера: 5 фактов
Первый симптом заражения холерой — неукротимый понос и потеря жидкости. За сутки человек может потерять до 20 литров.
За XIX и XX века было зафиксировано семь продолжительных пандемий. Одна из них, например, длилась 24 года.
Источник инфекции — больной человек или вибриононоситель.
Бороться с болезнью можно при помощи антибиотиков, они отлично справляются с холерным вибрионом.
После выздоровления человек может еще долгое время выделять бактерию в окружающую среду и быть источником инфекции.