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Холероподобную микрофлору нашли в реке в Ростове. Эксперты успокаивают: это типично для июля

В Ростове-на-Дону введено ограничение водопользования в ряде водоемов из-за найденной холероподобной микрофлоры в одной из рек региона.

6 июля 2023
холера
Источник:
iStockphoto

Холероподобную микрофлору нашли в реке Темерник в Ростове-на-Дону после усиления мониторинга водоемов из-за жары и сильных дождей. Введено ограничение на купание, ловлю рыбы и использование воды из ряда водоемов — в частности, в самой реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище.

Сейчас проводятся все необходимые лабораторные исследования. В Роспотребнадзоре заявляют, что это типичная ситуация для региона.

Тем не менее в ведомстве отмечают, что в Ростове-на-Дону проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Сейчас эпидемиологическая обстановка в регионе стабильная. Общие показатели инфекционной заболеваемости не превышают среднемноголетних значений.

Добавим, что Темерник — равнинная неглубокая река в Ростовской области, это правый приток Дона. 18 км она течет прямо по Ростову-на-Дону. Глубина реки — 30-80 см.

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Правила безопасности:

  • обязательно мыть руки перед едой;

  • купаться в разрешенных водоемах, не глотать воду из рек;

  • пить бутилированную или кипяченую воду;

  • не покупать продукты с рук;

  • тщательно обрабатывать сырые продукты.

При первых же симптомах проявления инфекции необходимо обратиться за медицинской помощью.

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Холера: 5 фактов

  1. Первый симптом заражения холерой — неукротимый понос и потеря жидкости. За сутки человек может потерять до 20 литров.

  2. За XIX и XX века было зафиксировано семь продолжительных пандемий. Одна из них, например, длилась 24 года.

  3. Источник инфекции — больной человек или вибриононоситель.

  4. Бороться с болезнью можно при помощи антибиотиков, они отлично справляются с холерным вибрионом.

  5. После выздоровления человек может еще долгое время выделять бактерию в окружающую среду и быть источником инфекции.

Автор текста:Анна Майская
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