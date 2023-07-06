Холероподобную микрофлору нашли в реке в Ростове. Эксперты успокаивают: это типично для июля

Первый симптом заражения холерой — неукротимый понос и потеря жидкости. За сутки человек может потерять до 20 литров.

За XIX и XX века было зафиксировано семь продолжительных пандемий. Одна из них, например, длилась 24 года.

Источник инфекции — больной человек или вибриононоситель.

Бороться с болезнью можно при помощи антибиотиков , они отлично справляются с холерным вибрионом.