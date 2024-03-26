Как справиться с думскроллингом и перестать себя накручивать: 3 совета врача

Думскроллинг, или привычка постоянно прокручивать ленты новостей, — феномен, который в последнее время испытал на себе, наверное, каждый. Когда новости идут одна тревожнее другой, кажется, что в этом потоке нельзя упустить ни малейшей подробности — это создает некую иллюзию контроля над ситуацией. Однако, как правило, такая привычка, наоборот, приводит к противоположному результату: тревожность и уровень стресса растут, а вместе с ними давление, риски депрессии и других серьезных проблем со здоровьем.
Чтобы чтение новостей не разрушило и без того хрупкое здоровье и не довело в конце концов до инфаркта или инсульта, важно научиться вовремя отключаться от потока информации.
«Самое главное — надо осознать бессмысленность думскроллинга. Важную информацию вы и так не пропустите, она обязательно вас найдет. А постоянная подпитка ощущения апокалипсиса приводит к депрессии, сердечно-сосудистым болезням и нарушению обмена веществ, начиная от ожирения и заканчивая сахарным диабетом», — напоминает врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Чтобы защитить психику и перестать постоянно себя накручивать из-за плохих новостей, в своем телеграм-канале специалист
Откажитесь от Интернета, соцсетей и новостей в определенное время, как минимум перед сном.
Уберите все необязательные оповещения, это очень хорошо работает.
Настройте в телефоне режим «Не беспокоить», которым обязательно пользуйтесь вечером и в перерывах между работой.
«Одна моя знакомая, уходя в отпуск, сносит из смартфона все приложения соцсетей и мессенджеров, кроме тех, где общается с семьей. Это очень полезный цифровой детокс. Мне, например, в свое время очень помогла работа над диссертацией. Когда каждая минута расписана — пациенты, научная работа, — времени на зависание в новостях просто не остается», — поделилась с подписчиками Зухра Павлова.
Что еще поможет
Как ранее напоминала врач-психиатр Ирина Коробкова, забота о своем психическом состоянии и психогигиена — это ответственность самого человека, то есть каждого из нас. Чтобы не дать тревожным новостям полностью взять контроль над вами и вашим самочувствием, врач рекомендовала следующее.
Жестко фильтруйте и ограничивайте источники, из которых получаете информацию.
Дозируйте количество новостей. Выделите ограниченный период времени, когда вы будете узнавать о том, как изменилась ситуация. Например, по 30 минут два раза в день или по 10 минут каждые 2 часа;
Помогайте другим. Когда кажется, что все потеряло смысл и вы абсолютно бессильны, помощь другим может спасти вас и заставить чувствовать себя гораздо лучше.
Закрывайте базовые потребности. Достаточный сон, правильное регулярное питание, опять же активность — это база, про которую никогда не надо забывать. Она даст минимально необходимые силы на то, чтобы справляться с жизнью, и ощущение хотя бы какой-то стабильности.
Постарайтесь чаще общаться с родными и друзьями. Оставайтесь на связи и заботьтесь друг о друге по мере сил.