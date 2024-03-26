Как справиться с думскроллингом и перестать себя накручивать: 3 совета врача

Думскроллинг, или привычка постоянно прокручивать ленты новостей, — феномен, который в последнее время испытал на себе, наверное, каждый. Когда новости идут одна тревожнее другой, кажется, что в этом потоке нельзя упустить ни малейшей подробности — это создает некую иллюзию контроля над ситуацией. Однако, как правило, такая привычка, наоборот, приводит к противоположному результату: тревожность и уровень стресса растут, а вместе с ними давление, риски депрессии и других серьезных проблем со здоровьем.