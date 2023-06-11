Об интересном психологическом феномене рассказал врач и научный журналист Алексей Водовозов. По его словам, в Международной классификации болезней (МКБ) синдрома Стендаля нет, да и многие специалисты оспаривают его существование. Несмотря на это, пострадавшие от него все-таки имеются.
По словам медицинского блогера, синдром Стендаля — это излишне эмоциональная и соматизированная реакция на прекрасное. А назван он именем известного французского писателя и одного из основоположников психологического романа Мари-Анри Бейля, писавшего под псевдонимом Стендаль.
«В 1817 году во время одного из своих визитов в Италию Стендаль посетил базилику Санта-Кроче в центре Флоренции. Здесь захоронены Микеланджело, Галилей, Макиавелли, Россини и другие выдающиеся итальянцы. Благодаря удачному стечению обстоятельств писатель мог долгое время любоваться великолепными фресками Бальдассаре Франческини по прозвищу Вольтеррано, в итоге знаменитого туриста, что называется, накрыло», —
Стендаль описывал эмоции от прикосновения к возвышенной красоте и близости великих людей, чьи могилы он видел, как какой-то экстаз, а свои ощущения после выхода из базилики Санта-Кроче так: «У меня началось сердцебиение, жизнь ушла из меня, и я ходил в страхе упасть».
Другие случаи
В XIX веке нечто похожее встречалось и у других известных людей. А в конце XX века этот синдром описала итальянский психиатр больницы Санта-Мария-Нуова все в той же Флоренции. Врач наблюдала за 106 пациентами, которых привозили по скорой в приемное отделение больницы и даже госпитализировали. Причем большинство из них были доставлены прямо из городских музеев и галерей.
«Их клиническая картина включала приступы головокружения, учащенное сердцебиение, галлюцинации, дезориентацию, потерю личности и физическое истощение. Отягощающими факторами оказались „излишне впечатлительная личность, стресс от путешествия и встреча с таким городом, как Флоренция, населенным призраками великих“», — пишет Алексей Водовозов.
Впадали в такое состояние и паломники, отправлявшиеся в Иерусалим. Так, в 2000 году группа психиатров из Центра психического здоровья Кфер Шауль сообщала об остром психотическом состоянии у туристов, которое они назвали «иерусалимский синдром».
«В лечебницу направляются все туристы, страдающие психотической декомпенсацией в Иерусалиме: в среднем около 100 пациентов в год, сорок из которых требуют госпитализации. Авторы выделили три типа пациентов: с ранее существовавшими проблемами, обычно патологической идентификацией с персонажем или идеей, с пограничными расстройствами личности и ранее нормальные люди, пережившие кратковременный острый психотический эпизод, во многом похожий на синдром Стендаля. Он проявлялся в желании громко петь псалмы, заворачиваться в гостиничное постельное белье или читать проповеди в одном из городских святых мест. Психиатры обнаружили, что эти в остальном нормальные люди, как правило, имели «идеалистический подсознательный образ Иерусалима», — продолжает Алексей Водовозов.
Простое лечение
Оказывается, чтобы избавиться от синдрома Стендаля, надо как можно быстрее покинуть то прекрасное место, где человек почувствовал нахлынувший поток эмоций и экстаз.
По словам специалиста, туристам, пострадавшим во Флоренции от этого синдрома, предлагали в качестве лечения покинуть Италию и вернуться в обыденную реальность, и им это помогало.
У тех, кто приезжал в Иерусалим, синдром тоже проходил бесследно, как только они покидали город.