«В лечебницу направляются все туристы, страдающие психотической декомпенсацией в Иерусалиме: в среднем около 100 пациентов в год, сорок из которых требуют госпитализации. Авторы выделили три типа пациентов: с ранее существовавшими проблемами, обычно патологической идентификацией с персонажем или идеей, с пограничными расстройствами личности и ранее нормальные люди, пережившие кратковременный острый психотический эпизод, во многом похожий на синдром Стендаля. Он проявлялся в желании громко петь псалмы, заворачиваться в гостиничное постельное белье или читать проповеди в одном из городских святых мест. Психиатры обнаружили, что эти в остальном нормальные люди, как правило, имели «идеалистический подсознательный образ Иерусалима», — продолжает Алексей Водовозов.