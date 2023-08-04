Исследование Университета Сиднея: домашние дела снижают риск онкологии

Меньше пяти минут работы по дому в день способны снизить риск развития рака на 32%. Об этом говорится в исследовании, результаты которого
Исследование провели австралийские ученые из Университета Сиднея. Они убедились в том, что 4,5 минуты в день, которые мы уделяем домашним хлопотам, способны защитить нас от некоторых видов онкологии. Имеются в виду энергичные движения — например, мытье полов, разбирание шкафов, перетаскивание мебели и выбивание ковров. Полезна, по сути, любая активность, которая заставляет нас попыхтеть, уточняют авторы исследования.
Как проходил эксперимент
В рамках исследования ученые анализировали данные фитнес-браслетов, которые носили более 22 тысяч человек. Участники эксперимента не занимались спортом, и в их распорядке дня не было регулярных физических нагрузок, их заменяли только прогулки и домашние хлопоты.
За состоянием здоровья участников эксперимента ученые следили семь лет. Оказалось, что у тех людей, которые практиковали энергичную работу по дому, риск развития рака молочной железы, эндометрия или толстой кишки значительно снижался.
Что такое VILPA
Энергичные хлопоты по дому ученые классифицируют как VILPA (Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity) — интенсивную прерывистую физическую активность.
Термин VILPA был введен исследователями из Центра Чарльза Перкинса при Университете Сиднея для описания кратковременных всплесков активности, которые у нас случаются каждый день.
Ведущий автор исследования профессор Эммануэль Стаматакис из Центра Чарльза Перкинса отмечает, что VILPA немного напоминает применение принципов высокоинтенсивных интервальных тренировок в повседневной жизни. Они положительно влияют на состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем человека.
«Мы знаем, что большинство людей среднего возраста не занимаются регулярно физическими упражнениями, поэтому риск развития рака у них повышен. Но теперь благодаря трекерам активности мы смогли оценить влияние на их здоровье коротких вспышек случайной физической активности, которые являются частью повседневной жизни», — отметил профессор.