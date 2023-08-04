Исследование Университета Сиднея: домашние дела снижают риск онкологии

Исследование провели австралийские ученые из Университета Сиднея. Они убедились в том, что 4,5 минуты в день, которые мы уделяем домашним хлопотам, способны защитить нас от некоторых видов онкологии. Имеются в виду энергичные движения — например, мытье полов, разбирание шкафов, перетаскивание мебели и выбивание ковров . Полезна, по сути, любая активность, которая заставляет нас попыхтеть, уточняют авторы исследования.