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Искренностью и не пахнет: два слова, которые испортят любые извинения

Честно сказать «Мне жаль, я был(а) неправ(а)» совсем не просто. И небольшие оговорки могут свести на нет любые ваши усилия.

4 ноября 2023
Искренностью и не пахнет: два слова, которые испортят любые извинения

Извиниться так, чтобы человек простил, — сложно. Но у многих извиняющихся есть другой талант: попросить прощения так, что вроде и извинился, а вроде и выставил обидевшегося человека дураком. Есть два коротких слова, которые могут полностью свести на нет ваше раскаяние.

«Если» и «но»

«Выражения „Мне жаль, если…“ и „Мне жаль, но…“ обычно позиционируют извинения как условные, — говорит психолог Кристин Хэммонд. — Все, что следует за этим, обесценивает любую ответственность, которую вы, возможно, пытались на себя взять».

Вот лишь несколько вариантов. Посмотрите, как на самом деле звучат извинения с оговорками.

  • «Мне жаль, но я не нарочно». Это извинение с попыткой оправдаться. Но если человек виноват, то не так важно, по какой причине это произошло. Просто извинитесь.

  • «Извини, но не соглашусь». Вам на самом деле не важно, извинят вас или нет. Важно, что вы все равно вставили свои пять копеек, а заодно обесценили само слово «извини».

  • «Извини, если сделал(а) тебе больно». Так человек показывает, что он на самом деле не считает, что виноват, но если собеседник настолько раним и чувствителен, то так и быть, пусть простит.

  • «Прости, но ты сам(а)…» Попытка переложить вину на другого человека. Искренностью и не пахнет.

Как извиняться искренне?

Во-первых, просите прощения не абстрактно «за все», а за конкретные проступки. Во-вторых, не повторяйте «прости» через слово и каждые пять минут — дайте собеседнику переварить ваши извинения.

Раскаяние не должно быть голословным: если вы извинились за какой-то проступок, то его больше нельзя допускать. В следующий раз за такое уже не простят.

Не используйте слова «извини» и «прости» в качестве вводных. Извиняться надо, если вы правда виноваты.

Автор текста:Ирина Себелева

В статье использованы материалы издания Psychologies.

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