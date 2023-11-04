Искренностью и не пахнет: два слова, которые испортят любые извинения

«Мне жаль, но я не нарочно». Это извинение с попыткой оправдаться. Но если человек виноват, то не так важно, по какой причине это произошло. Просто извинитесь.

«Извини, но не соглашусь». Вам на самом деле не важно, извинят вас или нет. Важно, что вы все равно вставили свои пять копеек, а заодно обесценили само слово «извини».

«Извини, если сделал(а) тебе больно». Так человек показывает, что он на самом деле не считает, что виноват, но если собеседник настолько раним и чувствителен, то так и быть, пусть простит.