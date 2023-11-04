Искренностью и не пахнет: два слова, которые испортят любые извинения

Извиниться так, чтобы человек простил, — сложно. Но у многих извиняющихся есть другой талант: попросить прощения так, что вроде и извинился, а вроде и выставил обидевшегося человека дураком. Есть два коротких слова, которые могут полностью свести на нет ваше раскаяние.
«Если» и «но»
«Выражения „Мне жаль, если…“ и „Мне жаль, но…“ обычно позиционируют извинения как условные, —
Вот лишь несколько вариантов. Посмотрите, как на самом деле звучат извинения с оговорками.
«Мне жаль, но я не нарочно». Это извинение с попыткой оправдаться. Но если человек виноват, то не так важно, по какой причине это произошло. Просто извинитесь.
«Извини, но не соглашусь». Вам на самом деле не важно, извинят вас или нет. Важно, что вы все равно вставили свои пять копеек, а заодно обесценили само слово «извини».
«Извини, если сделал(а) тебе больно». Так человек показывает, что он на самом деле не считает, что виноват, но если собеседник настолько раним и чувствителен, то так и быть, пусть простит.
«Прости, но ты сам(а)…» Попытка переложить вину на другого человека. Искренностью и не пахнет.
Как извиняться искренне?
Во-первых, просите прощения не абстрактно «за все», а за конкретные проступки. Во-вторых, не повторяйте «прости» через слово и каждые пять минут — дайте собеседнику переварить ваши извинения.
Раскаяние не должно быть голословным: если вы извинились за какой-то проступок, то его больше нельзя допускать. В следующий раз за такое уже не простят.
Не используйте слова «извини» и «прости» в качестве вводных. Извиняться надо, если вы правда виноваты.