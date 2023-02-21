И это не носки: 4 лучших подарка мужчинам на 23 Февраля по мнению нарколога

- В современном мире люди стараются больше следить за своим здоровьем. По праздникам на столах все реже присутствует спиртное, а бутылка с алкоголем уже не считается хорошим подарком. Надо менять культуру употребления алкогольных напитков и прививать себе и своим детям правильные привычки, — считает специалист.

А чем же можно заменить алкоголь? По мнению Виталия Холдина, материальные подарки хороши, но достаточно быстро забываются. Поэтому лучше подарить мужчинам то, что запомнится, что-то, от чего человека встряхнет и будет радовать воспоминаниями долгие годы.

По словам психиатра-нарколога, хорошим подарком мужчине на 23 Февраля станут эмоции . К примеру: