И это не носки: 4 лучших подарка мужчинам на 23 Февраля по мнению нарколога

В топ-3 беспроигрышных вариантов подарка на мужской праздник чаще всего у женщин входят носки, крем для бритья или крепкий алкоголь. Однако, по мнению главного внештатного психиатра-нарколога минздрава Московской области Виталия Холдина, спиртное уже не считается хорошим подарком.
Главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Московской области, главный врач Московского областного клинического наркологического диспансера, кандидат медицинских наук
- В современном мире люди стараются больше следить за своим здоровьем. По праздникам на столах все реже присутствует спиртное, а бутылка с алкоголем уже не считается хорошим подарком. Надо менять культуру употребления алкогольных напитков и прививать себе и своим детям правильные привычки, —
А чем же можно заменить алкоголь? По мнению Виталия Холдина, материальные подарки хороши, но достаточно быстро забываются. Поэтому лучше подарить мужчинам то, что запомнится, что-то, от чего человека встряхнет и будет радовать воспоминаниями долгие годы.
По словам психиатра-нарколога, хорошим подарком мужчине на 23 Февраля станут эмоции. К примеру:
поездка в интересное место,
поход в театр,
поход на спортивный матч,
прыжок с парашютом.
И свидание с шампанским и конфетами — тоже не лучшая затея
Ко Дню всех влюбленных Виталий Холдин советовал отказаться от романтического вечера с шампанским и конфетами. По словам врача, сладкое в сочетании с алкоголем — серьезный удар по организму, прежде всего по печени. Кроме этого, алкоголь, торты, шоколад, конфеты и другие сладости сами по себе оказывают серьезную нагрузку на поджелудочную железу и повышают риск развития сахарного диабета второго типа, а также нарушения обмена веществ.