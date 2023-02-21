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И это не носки: 4 лучших подарка мужчинам на 23 Февраля по мнению нарколога

Вы удивитесь, но это даже не крем для бритья. А то, что «встряхнет» и запомнится надолго, а не исчезнет из памяти уже спустя несколько дней.

21 февраля 2023
что подарить мужчине на 23 февраля
Источник:
IStockphoto

В топ-3 беспроигрышных вариантов подарка на мужской праздник чаще всего у женщин входят носки, крем для бритья или крепкий алкоголь. Однако, по мнению главного внештатного психиатра-нарколога минздрава Московской области Виталия Холдина, спиртное уже не считается хорошим подарком.

Виталий Холдин
Медицина

Главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Московской области, главный врач Московского областного клинического наркологического диспансера, кандидат медицинских наук

- В современном мире люди стараются больше следить за своим здоровьем. По праздникам на столах все реже присутствует спиртное, а бутылка с алкоголем уже не считается хорошим подарком. Надо менять культуру употребления алкогольных напитков и прививать себе и своим детям правильные привычки, — считает специалист.

А чем же можно заменить алкоголь? По мнению Виталия Холдина, материальные подарки хороши, но достаточно быстро забываются. Поэтому лучше подарить мужчинам то, что запомнится, что-то, от чего человека встряхнет и будет радовать воспоминаниями долгие годы.

По словам психиатра-нарколога, хорошим подарком мужчине на 23 Февраля станут эмоции. К примеру:

  1. поездка в интересное место,

  2. поход в театр,

  3. поход на спортивный матч,

  4. прыжок с парашютом.

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И свидание с шампанским и конфетами — тоже не лучшая затея

Ко Дню всех влюбленных Виталий Холдин советовал отказаться от романтического вечера с шампанским и конфетами. По словам врача, сладкое в сочетании с алкоголем — серьезный удар по организму, прежде всего по печени. Кроме этого, алкоголь, торты, шоколад, конфеты и другие сладости сами по себе оказывают серьезную нагрузку на поджелудочную железу и повышают риск развития сахарного диабета второго типа, а также нарушения обмена веществ.

Автор текста:Анастасия Романова
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