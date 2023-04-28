Гинеколог Волкова назвала идеальный метод контрацепции для женщин старше 40

Гинекологи советуют женщинам пользоваться контрацептивными средствами до наступления стойкой менопаузы — о ней говорят тогда, когда менструации нет минимум в течение года.
Переходный же период из позднего репродуктивного возраста в менопаузу называется перименопауза, он может продлиться и год, и два. В это время у женщины может периодически происходить овуляция и кровотечения (например, раз в три месяца), а потому вероятность забеременеть тоже сохраняется. Как говорят врачи, процент нежелательных беременностей в этот период достаточно высок.
Универсальный метод
По словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, идеальным методом контрацепции для женщин 40+ считается презерватив. Как отмечает врач, у этого барьерного метода предохранения нет противопоказаний и побочных эффектов, в отличие от других.
Специалист
1. Внутриматочная спираль
ВМС — провокатор воспаления, по сути, инородное тело в полости матки, которое вызывает местное низкоуровневое воспаление. Есть женщины, у которых на фоне ВМС нет проблем. Но есть и много других, которые жалуются на обильные менструации, короткие циклы, выделения после месячных, боли.
У систем с прогестероном, которые могут быть использованы для решения некоторых лечебных задач, тоже есть некоторые побочные эффекты. Например:
образование кист на яичниках;
мазня;
прибавка массы тела;
иногда снижение либидо.
2. Комбинированные оральные контрацептивы
Такие средства истощают яичники, не говоря уже о возможных побочных эффектах. По словам Екатерины Волковой, некоторые исследования говорят о том, что во время приема КОК связь гипофиза и яичников оказывается выключенной, а включится ли она потом, когда ресурсов в 40+ не так и много, — неизвестно.
3. Свечи
По словам врача, это ненадежный способ: его эффективность может достигать всего 70%. К тому же они пенятся и нарушают жизнь нормальной микрофлоры влагалища.
«Всегда спрашиваю своих пациенток 40+: «А сколько половых контактов у вас в месяц, чтобы рисковать установкой спирали или приемом КОК? Один? Два? Три? Стоит ли рисковать осложнениями от применения контрацептивов?» — заключила врач.
Ранее врач-гинеколог Марина Лисянская рассказывала о самых надежных методах контрацепции.
Три анализа, которые подскажут приближение менопаузы
Приближение менопаузы можно не заметить, если она вдруг решила наступить раньше срока. И далеко не каждая 40-летняя женщина при первых непонятных ощущениях или изменениях цикла сразу побежит к врачу.
Ранее Екатерина Волкова называла анализы, по которым можно заподозрить ее приближение и принять меры.
Анализ крови на ФСГ (фолликулостимулирующий гормон). Этот гормон синтезируется в гипофизе и отвечает у женщин за выработку фолликулов в яичниках. Сдавать кровь на него надо на 3-5-й день цикла, если он есть. О приближении менопаузы будут говорить показатели ФСГ более 20 мМЕ/мл.
Анализ крови на эстрадиол. Это самый активный гормон из группы эстрогенов. Правила сдачи такие же, как и для ФСГ. Обратить внимание надо на низкие показатели эстрадиола — менее 30 пмоль/л.
УЗИ органов малого таза. Если врач видит в яичниках 1-2 фолликула, стоит думать об истощении ресурсов яичников, которые нужны для выработки половых гормонов.