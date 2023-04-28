Гинеколог Волкова назвала идеальный метод контрацепции для женщин старше 40

Переходный же период из позднего репродуктивного возраста в менопаузу называется перименопауза, он может продлиться и год, и два. В это время у женщины может периодически происходить овуляция и кровотечения (например, раз в три месяца), а потому вероятность забеременеть тоже сохраняется. Как говорят врачи, процент нежелательных беременностей в этот период достаточно высок.