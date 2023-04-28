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Гинеколог Волкова назвала идеальный метод контрацепции для женщин старше 40

Даже прекращение менструального цикла еще не повод забывать о контрацепции во время интимной близости. Как говорят врачи, наступление беременности в этот период — не такая уж редкость.

28 апреля 20234
методы контарцепции женщин старше 40
Источник:
unsplash.com

Гинекологи советуют женщинам пользоваться контрацептивными средствами до наступления стойкой менопаузы — о ней говорят тогда, когда менструации нет минимум в течение года.

Переходный же период из позднего репродуктивного возраста в менопаузу называется перименопауза, он может продлиться и год, и два. В это время у женщины может периодически происходить овуляция и кровотечения (например, раз в три месяца), а потому вероятность забеременеть тоже сохраняется. Как говорят врачи, процент нежелательных беременностей в этот период достаточно высок.

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Универсальный метод

По словам акушера-гинеколога Екатерины Волковой, идеальным методом контрацепции для женщин 40+ считается презерватив. Как отмечает врач, у этого барьерного метода предохранения нет противопоказаний и побочных эффектов, в отличие от других.

Специалист рассказала в своем телеграм-канале о других методах, которые часто используются, и почему женщинам среднего возраста стоит посоветоваться с врачом и хорошо взвесить все «за» и «против», прежде чем их применять.

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1. Внутриматочная спираль

ВМС — провокатор воспаления, по сути, инородное тело в полости матки, которое вызывает местное низкоуровневое воспаление. Есть женщины, у которых на фоне ВМС нет проблем. Но есть и много других, которые жалуются на обильные менструации, короткие циклы, выделения после месячных, боли.

У систем с прогестероном, которые могут быть использованы для решения некоторых лечебных задач, тоже есть некоторые побочные эффекты. Например:

  • образование кист на яичниках;

  • мазня;

  • прибавка массы тела;

  • иногда снижение либидо.

2. Комбинированные оральные контрацептивы

Такие средства истощают яичники, не говоря уже о возможных побочных эффектах. По словам Екатерины Волковой, некоторые исследования говорят о том, что во время приема КОК связь гипофиза и яичников оказывается выключенной, а включится ли она потом, когда ресурсов в 40+ не так и много, — неизвестно.

3. Свечи

По словам врача, это ненадежный способ: его эффективность может достигать всего 70%. К тому же они пенятся и нарушают жизнь нормальной микрофлоры влагалища.

«Всегда спрашиваю своих пациенток 40+: «А сколько половых контактов у вас в месяц, чтобы рисковать установкой спирали или приемом КОК? Один? Два? Три? Стоит ли рисковать осложнениями от применения контрацептивов?» — заключила врач.

Ранее врач-гинеколог Марина Лисянская рассказывала о самых надежных методах контрацепции.

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Три анализа, которые подскажут приближение менопаузы

Приближение менопаузы можно не заметить, если она вдруг решила наступить раньше срока. И далеко не каждая 40-летняя женщина при первых непонятных ощущениях или изменениях цикла сразу побежит к врачу.

Ранее Екатерина Волкова называла анализы, по которым можно заподозрить ее приближение и принять меры.

  1. Анализ крови на ФСГ (фолликулостимулирующий гормон). Этот гормон синтезируется в гипофизе и отвечает у женщин за выработку фолликулов в яичниках. Сдавать кровь на него надо на 3-5-й день цикла, если он есть. О приближении менопаузы будут говорить показатели ФСГ более 20 мМЕ/мл.

  2. Анализ крови на эстрадиол. Это самый активный гормон из группы эстрогенов. Правила сдачи такие же, как и для ФСГ. Обратить внимание надо на низкие показатели  эстрадиола — менее 30 пмоль/л.

  3. УЗИ органов малого таза. Если врач видит в яичниках 1-2 фолликула, стоит думать об истощении ресурсов яичников, которые нужны для выработки половых гормонов.

Автор текста:Анастасия Романова
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