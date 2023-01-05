По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, если после застолья появляются неприятные симптомы, то обычно они связаны с работой верхней части пищеварительной системы. Как объяснил специалист, основной пищевой удар принимают на себя желудок, поджелудочная и желчный. И при ситуативном переедании страдает, как правило, именно желудок.
Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог
«Когда желудок забит едой, ему достаточно сложно перемолоть ее, чтобы отправить ниже. Возникают дискомфорт и ощущение тяжести», — уточнил врач на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Сергея Вялова, в такой ситуации принимать ферменты бесполезно. Однако может помочь другой способ — выпить холодной воды или газировки.
— Попав в желудок, эти напитки немного раздражают его слизистую, и он быстрее эвакуирует пищу. Желудок освобождается, и симптомы проходят. Конечно, специально объедаться и каждый раз пить воду не стоит. Но чтобы изредка облегчить такое состояние, этот способ подойдет, — рассказал специалист.
Еще 5 способов спасти ЖКТ при переедании
Как напомнила врач-диетолог Анна Кузнецова, при употреблении большого количества пищи качество измельчения и обработки пищевого комка в ротовой полости и желудке ухудшается. Много поступающей пищи вызывает перерастяжение стенок желудка, и он начинает давить на окружающие органы: сердце, печень, кишечник. Чем можно себе помочь?
По словам врача, если вы объелись во время застолья и чувствуете себя не очень, можно взять на вооружение эти 5 советов:
Выпейте травяной чай. Например, на основе мяты или зеленый для улучшения перистальтики и снятия спазма.
Устройте разгрузочный день, например кефирный.
Не забывайте про питьевой режим: стакан воды за полчаса до завтрака улучшает перистальтику кишечника и препятствует газообразованию.
Приведите в норму кислотно-щелочной баланс, для чего подойдут сухофрукты, морковь или яблоки.
Не забывайте регулярно укреплять мышцы брюшного пресса — это способствует улучшению перистальтики желудка и кишечника.
А если чувство тяжести в животе появляется даже после небольшого количества съеденного, это может говорить о заболеваниях желудка или верхних отделов кишечника. По словам диетолога, это повод обратиться за консультацией к врачу-специалисту.