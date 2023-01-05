«Когда желудок забит едой, ему достаточно сложно перемолоть ее, чтобы отправить ниже. Возникают дискомфорт и ощущение тяжести», — уточнил врач на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Сергея Вялова, в такой ситуации принимать ферменты бесполезно. Однако может помочь другой способ — выпить холодной воды или газировки.

— Попав в желудок, эти напитки немного раздражают его слизистую, и он быстрее эвакуирует пищу. Желудок освобождается, и симптомы проходят. Конечно, специально объедаться и каждый раз пить воду не стоит. Но чтобы изредка облегчить такое состояние, этот способ подойдет, — рассказал специалист.