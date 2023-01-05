как избавиться от тяжести в желудке
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По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, если после застолья появляются неприятные симптомы, то обычно они связаны с работой верхней части пищеварительной системы. Как объяснил специалист, основной пищевой удар принимают на себя желудок, поджелудочная и желчный. И при ситуативном переедании страдает, как правило, именно желудок.

Сергей Вялов
Сергей Вялов

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог

«Когда желудок забит едой, ему достаточно сложно перемолоть ее, чтобы отправить ниже. Возникают дискомфорт и ощущение тяжести», — уточнил врач на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Сергея Вялова, в такой ситуации принимать ферменты бесполезно. Однако может помочь другой способ — выпить холодной воды или газировки.

— Попав в желудок, эти напитки немного раздражают его слизистую, и он быстрее эвакуирует пищу. Желудок освобождается, и симптомы проходят. Конечно, специально объедаться и каждый раз пить воду не стоит. Но чтобы изредка облегчить такое состояние, этот способ подойдет, — рассказал специалист.

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Как напомнила врач-диетолог Анна Кузнецова, при употреблении большого количества пищи качество измельчения и обработки пищевого комка в ротовой полости и желудке ухудшается. Много поступающей пищи вызывает перерастяжение стенок желудка, и он начинает давить на окружающие органы: сердце, печень, кишечник. Чем можно себе помочь?

По словам врача, если вы объелись во время застолья и чувствуете себя не очень, можно взять на вооружение эти 5 советов:

  1. Выпейте травяной чай. Например, на основе мяты или зеленый для улучшения перистальтики и снятия спазма.

  2. Устройте разгрузочный день, например кефирный.

  3. Не забывайте про питьевой режим: стакан воды за полчаса до завтрака улучшает перистальтику кишечника и препятствует газообразованию.

  4. Приведите в норму кислотно-щелочной баланс, для чего подойдут сухофрукты, морковь или яблоки.

  5. Не забывайте регулярно укреплять мышцы брюшного пресса — это способствует улучшению перистальтики желудка и кишечника.

А если чувство тяжести в животе появляется даже после небольшого количества съеденного, это может говорить о заболеваниях желудка или верхних отделов кишечника. По словам диетолога, это повод обратиться за консультацией к врачу-специалисту.

Анастасия Романова