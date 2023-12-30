Гастроэнтеролог Лопатина объяснила, нужны ли ферменты при переедании

Даже если вы весь год старались питаться более-менее умеренно, в новогоднюю ночь, вероятнее всего, съедите куда больше обычного. Все знают о неприятных последствиях переедания, но кого это останавливает, когда на столе столько любимых салатиков и закусок.
Некоторые в попытке облегчить свои страдания после плотного ужина пытаются налегать на препараты с ферментами. Но работает ли это на самом деле? На этот вопрос в своем
Как отмечает врач, в составе любого подобного лекарства одно действующее вещество — панкреатин. В панкреатине есть три фермента: амилаза, липаза и протеаза. Амилаза отвечает за расщепление углеводов, липаза — жиров, а протеаза — белков.
И вроде бы может показаться, что ферменты способны помочь ускорить переваривание пищи. Обычно в инструкциях к таким лекарствам пишут, что препарат показан людям с плохо работающей поджелудочной в рамках заместительной терапии, а также тем, кто здоров, но переел или съел слишком много жирной пищи.
А что на практике? Эффективность препаратов панкреатина доказана уже неоднократно во множестве исследований. Но есть нюанс: ученые проверяли использование лекарств с этим компонентом именно на пациентах с недостаточной экзокринной функцией поджелудочной железы.
У этих людей эндокринная железа просто не способна самостоятельно вырабатывать ферменты в необходимом количестве, и их тело не справляется с пищеварением. Так бывает, когда от поджелудочной остается 10% и меньше при хроническом панкреатите, муковисцидозе, после некоторых операций. В таком случае принимать ферменты необходимо.
А вот исследований, которые подтверждали бы эффективность лекарств с ферментами при переедании, едва ли получится найти.
Если разобраться в том, чем именно вызван дискомфорт при переедании, становится ясно: ферменты точно помочь не смогут. Тяжесть и боль возникают из-за давления еды на стенки желудка. Когда пища из желудка попадает в кишечник, становится немного легче.
А вот ферменты изначально действуют только в кишечнике. Более того, препараты даже покрывают специальной оболочкой, которая позволяет им пройти желудок и начать работать в кишечнике.
Да и кишечнику здорового человека ферменты не помогут. В подобных препаратах содержится слишком низкая доза панкреатина — гораздо меньше, чем выделяет наша поджелудочная.
Вы наверняка можете встретить людей, которые скажут, что им таблетки все равно помогли. Однако на самом деле не ферменты стали причиной облегчения. Мог сработать эффект плацебо. Кроме того, человек, вероятно, подвигался, и это ускорило моторику ЖКТ. Наконец, могло пройти время. Через 30-40 минут даже после очень плотного ужина вам станет легче без любых лекарств.
Поэтому принимать ферменты при переедании попросту бессмысленно, если у вас нет проблем с поджелудочной.
Кстати, тяжесть в животе и ощущение переполненности без переедания чаще всего вызваны обычным несварением желудка. И вылечить ее ферментами тоже не получится.