Гастроэнтеролог Лопатина объяснила, нужны ли ферменты при переедании

Вы наверняка можете встретить людей, которые скажут, что им таблетки все равно помогли. Однако на самом деле не ферменты стали причиной облегчения. Мог сработать эффект плацебо. Кроме того, человек, вероятно, подвигался, и это ускорило моторику ЖКТ. Наконец, могло пройти время. Через 30-40 минут даже после очень плотного ужина вам станет легче без любых лекарств.