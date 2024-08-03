Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Эта поза кошки говорит о том, что она абсолютно счастлива

Домашние животные испытывают самые разнообразные эмоции: им может быть радостно, грустно или одиноко. Чтобы правильно понять питомца, необходимо разбираться в языке тела.

3 августа 2024Обсудить
Эта поза кошки говорит о том, что она абсолютно счастлива
Источник:

freepik

Люди общаются между собой с помощью слов — так мы привыкли максимально и точно доносить информацию. Что касается языка жестов, то чаще всего он уходит на второй план. В животном мире все иначе: собаки и кошки не умеют разговаривать, однако отлично понимают друг друга с помощью тела. И если вы хотите быть как можно ближе к своему питомцу, то вам необходимо улавливать его сигналы.

Доктор Зази Тодд уже много лет занимается изучением поведения кошек, пишет BBBC. Он постоянно работает с этими животными, взаимодействует и наблюдает за их коммуникацией. Эксперт уверен: считать, что именно чувствует ваш любимец, совсем не сложно. Главное — внимательность.

Читайте также

Как понять, что кошка счастлива

Первое важное правило: обращайте внимание на все части тела кошки сразу — так вы составите полную картину. Во-первых, когда питомец счастлив, он двигается очень медленно, словно плывет.

Во-вторых, на это указывает его поза: кошка может лежать на боку или на спине, вытянув все лапы и обнажив живот. При этом глаза у питомца либо полностью закрыты либо он медленно моргает.

По словам эксперта, такое положение тела говорит о том, что кошка полностью расслаблена и довольна всем происходящим. Ее ничто не пугает и не беспокоит. По сути, она точно счастлива в данный момент.

Читайте также

Когда кошка зла или напугана

Признаки того, что ваша кошка хочет, чтобы вы держались подальше:

  • размахивает хвостом;

  • шерсть на холке стоит колом;

  • прижимается всем телом к полу, словно хочет стать невидимой;

  • прижимает уши к голове;

  • шипит или же громко и протяжно мяукает.

А вот так можно понять, что ваша кошка чего-то сильно испугалась или же расстроена:

  • хочет убежать, не принимает ласку;

  • постоянно бегает взад-вперед;

  • громко и отрывисто мяукает;

  • часто трется о какие-то предметы.

В любом случае, если ваша кошка в плохом настроение, лучше оставить ее в покое. В противном случае питомец может начать защищаться просто потому, что не понимает, как ему правильно поступить.

Дайте кошке время и личное пространство. В большинстве случаев она точно сможет справиться со стрессом самостоятельно: найдет укромный уголок и в тишине успокоится или заснет.

Автор текста:Софья Хромова
Материалы по теме
Психология