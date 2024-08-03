Эта поза кошки говорит о том, что она абсолютно счастлива

Люди общаются между собой с помощью слов — так мы привыкли максимально и точно доносить информацию. Что касается языка жестов, то чаще всего он уходит на второй план. В животном мире все иначе: собаки и кошки не умеют разговаривать, однако отлично понимают друг друга с помощью тела. И если вы хотите быть как можно ближе к своему питомцу, то вам необходимо улавливать его сигналы.