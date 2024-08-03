Эта поза кошки говорит о том, что она абсолютно счастлива

Люди общаются между собой с помощью слов — так мы привыкли максимально и точно доносить информацию. Что касается языка жестов, то чаще всего он уходит на второй план. В животном мире все иначе: собаки и кошки не умеют разговаривать, однако отлично понимают друг друга с помощью тела. И если вы хотите быть как можно ближе к своему питомцу, то вам необходимо улавливать его сигналы.
Доктор Зази Тодд уже много лет занимается изучением поведения кошек,
Как понять, что кошка счастлива
Первое важное правило: обращайте внимание на все части тела кошки сразу — так вы составите полную картину. Во-первых, когда питомец счастлив, он двигается очень медленно, словно плывет.
Во-вторых, на это указывает его поза: кошка может лежать на боку или на спине, вытянув все лапы и обнажив живот. При этом глаза у питомца либо полностью закрыты либо он медленно моргает.
По словам эксперта, такое положение тела говорит о том, что кошка полностью расслаблена и довольна всем происходящим. Ее ничто не пугает и не беспокоит. По сути, она точно счастлива в данный момент.
Когда кошка зла или напугана
Признаки того, что ваша кошка хочет, чтобы вы держались подальше:
размахивает хвостом;
шерсть на холке стоит колом;
прижимается всем телом к полу, словно хочет стать невидимой;
прижимает уши к голове;
шипит или же громко и протяжно мяукает.
А вот так можно понять, что ваша кошка чего-то сильно испугалась или же расстроена:
хочет убежать, не принимает ласку;
постоянно бегает взад-вперед;
громко и отрывисто мяукает;
часто трется о какие-то предметы.
В любом случае, если ваша кошка в плохом настроение, лучше оставить ее в покое. В противном случае питомец может начать защищаться просто потому, что не понимает, как ему правильно поступить.
Дайте кошке время и личное пространство. В большинстве случаев она точно сможет справиться со стрессом самостоятельно: найдет укромный уголок и в тишине успокоится или заснет.