Доказано наукой: 7 трюков, которые помогут надолго сохранить продукты в холодильнике свежими

Мойте зелень. Листовые овощи останутся свежими, если перед тем, как убрать все в холодильник, вы промоете их прохладной водой. Не забудьте удалить увядшие или обесцвеченные листья. После этого зелень надо высушить, поместить в пакет или контейнер и только потом убрать на хранение.

Держите травы вертикально. Это правило работает для петрушки, укропа, кинзы, мяты . Их необходимо поставить в емкость с водой, подойдет стакан. Только после этого все убирайте в холодильник. Что касается базилика, то он больше любит тепло, поэтому его можно хранить на кухне, но желательно в самом прохладном месте.

Заморозьте имбирь. Корень этого растения может храниться в холодильнике несколько недель. Но если хочется сделать запас, то нарежьте его или натрите на терке, переложите в пакет и уберите в морозильник. Главное, в тару для хранения не должен попадать воздух.

Правильно храните огурцы и помидоры. Некоторые овощи и фрукты чувствительны к этилену — газу, который способствует созреванию плодов. Его вырабатывают яблоки, дыня, авокадо, груша, помидор, перец, банан. Поэтому помидоры и огурцы надо хранить раздельно. К этилену также чувствительны, помимо огурца, и другие продукты: манго, спаржа, персики, лук, баклажаны и виноград.

Обрезайте морковь. Ботва этого овоща впитывает питательные вещества из всего корнеплода. Поэтому перед хранением зеленые верхушки надо срезать.

Дайте луку подышать. Чтобы этот овощ дольше хранился, ему необходима хорошая циркуляция воздуха. Поэтому не помещайте его в пленку или пакеты. Храните лук в сухом месте и следите, чтобы рядом не было большого количества продуктов.