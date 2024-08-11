Доказано наукой: 7 трюков, которые помогут надолго сохранить продукты в холодильнике свежими

Продукты в холодильнике могут стать мягкими, приобрести неприятный запах и покрыться плесенью. В таком случае их надо обязательно выбросить, говорят врачи. Не стоит снимать «плохой» верхний слой с забродившего варенья или же отрезать часть от хлеба: споры плесени, скорее всего, уже распространились на весь продукт.
На то, как быстро испортится еда, влияет несколько факторов: температура, свет, воздух и время хранения. Если учитывать все нюансы, то вы сможете сохранить овощи и фрукты свежими значительно дольше.
Во-первых, надо постоянно поддерживать чистоту: регулярно протирайте внутренние части холодильника мыльной водой. Также ограничьте количество продуктов на полках и в ящиках, чтобы воздух мог циркулировать; не надо складывать их друг на друга.
Во-вторых, сами продукты стоит хранить по определенным правилам,
Вот самые главные из них.
Мойте зелень. Листовые овощи останутся свежими, если перед тем, как убрать все в холодильник, вы промоете их прохладной водой. Не забудьте удалить увядшие или обесцвеченные листья. После этого зелень надо высушить, поместить в пакет или контейнер и только потом убрать на хранение.
Держите травы вертикально. Это правило работает для петрушки, укропа, кинзы, мяты . Их необходимо поставить в емкость с водой, подойдет стакан. Только после этого все убирайте в холодильник. Что касается базилика, то он больше любит тепло, поэтому его можно хранить на кухне, но желательно в самом прохладном месте.
Заморозьте имбирь. Корень этого растения может храниться в холодильнике несколько недель. Но если хочется сделать запас, то нарежьте его или натрите на терке, переложите в пакет и уберите в морозильник. Главное, в тару для хранения не должен попадать воздух.
Правильно храните огурцы и помидоры. Некоторые овощи и фрукты чувствительны к этилену — газу, который способствует созреванию плодов. Его вырабатывают яблоки, дыня, авокадо, груша, помидор, перец, банан. Поэтому помидоры и огурцы надо хранить раздельно. К этилену также чувствительны, помимо огурца, и другие продукты: манго, спаржа, персики, лук, баклажаны и виноград.
Обрезайте морковь. Ботва этого овоща впитывает питательные вещества из всего корнеплода. Поэтому перед хранением зеленые верхушки надо срезать.
Дайте луку подышать. Чтобы этот овощ дольше хранился, ему необходима хорошая циркуляция воздуха. Поэтому не помещайте его в пленку или пакеты. Храните лук в сухом месте и следите, чтобы рядом не было большого количества продуктов.
Храните грибы в бумажном пакете. Этот продукт любит прохладу и хорошую вентиляцию. Поэтому достаньте грибы из пластиковой упаковки и переложите в бумажный пакет. Так они сохранят свою свежесть на неделю. Перед приготовлением промойте грибы прохладной водой.
Кстати
Еще один продукт, который мы привыкли хранить в холодильнике, — это куриные яйца. Однако ученые уверены: так они теряют свои полезные свойства. Они смогли доказать это, проведя весьма наглядный эксперимент. Все подробности — ЗДЕСЬ.