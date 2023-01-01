Главное правило, которое поможет при признаках похмелья, — пить как можно больше жидкости. Лучшим напитком для вас 1 января должна стать обычная вода — она поможет уменьшить интоксикацию. Еще можно налегать на клюквенные или брусничные морсы, кисломолочные напитки.

Во время похмелья нашему организму нужны углеводы. Поэтому лучшие продукты для 1 января — это фрукты, каши, ягоды.

Еще от похмелья поможет движение. Не оставайтесь дома — лучше пойти гулять и дышать свежим воздухом. А вот от похода в баню или сауну лучше отказаться: тепловое воздействие может увеличить нагрузку на ваше сердце и сосуды. В худшем случае дело может дойти даже до летального исхода, предупредила врач в беседе с изданием «Известия».