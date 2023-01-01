Алкоголь — не самая полезная вещь для здоровья, но мало кого это останавливает в новогоднюю ночь. Что делать, если после веселого праздника вы проснулись с полным набором симптомов похмелья? Как помочь себе в первый день наступившего года? Объясняет врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.
Симптомы похмелья:
сильная жажда;
головная боль и мышечные боли;
тошнота, рвота и боль в животе;
чувство слабости или усталости;
головокружение и чувствительность к свету и звуку;
раздражительность;
дрожь, потливость;
учащенный пульс и повышение давления.
Главное правило, которое поможет при признаках похмелья, — пить как можно больше жидкости. Лучшим напитком для вас 1 января должна стать обычная вода — она поможет уменьшить интоксикацию. Еще можно налегать на клюквенные или брусничные морсы, кисломолочные напитки.
Во время похмелья нашему организму нужны углеводы. Поэтому лучшие продукты для 1 января — это фрукты, каши, ягоды.
Еще от похмелья поможет движение. Не оставайтесь дома — лучше пойти гулять и дышать свежим воздухом. А вот от похода в баню или сауну лучше отказаться: тепловое воздействие может увеличить нагрузку на ваше сердце и сосуды. В худшем случае дело может дойти даже до летального исхода, предупредила врач в беседе с изданием
Также улучшить состояние после бурной вечеринки помогут препараты с янтарной кислотой. Однако главный способ не страдать от похмелья — не пить слишком много алкоголя.
Кстати
А что насчет популярных в народе способов избавиться от похмелья? Врачи напоминают: пить пиво для того, чтобы «похмелиться», — очень плохая идея. Привычка похмеляться может довести вас до запоя. Кофе, кстати, тоже лучше не пить: взбодриться он, конечно, поможет, но может усилить обезвоживание, от которого и так страдает ваш организм. Об эффективности других способов помочь себе при похмелье можно прочитать ЗДЕСЬ.
Можно ли как-то заранее уберечь себя от тягот похмелья? Специалисты уверены: можно. О том, какие вещи во время застолья помогут вам лучше себя чувствовать на следующее утро, читай ЗДЕСЬ.