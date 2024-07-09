«Я оставляю напоследок одно из самых важных качеств — это ораторское мастерство. Без него ни один политик не сможет добиться успеха. Он должен уметь красиво говорить. Если же у кого-то из премьер-министров были с этим проблемы, то их сроки пребывания в должности были очень коротки», — заключил профессор.