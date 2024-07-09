Чтобы добиться успеха на политической арене, надо обладать определенными чертами характера. Профессор Ливерпульского университета Билл Джонс решил выяснить, кто с наибольшей вероятностью сможет состояться как политик.
Для этого он внимательно изучил биографии бывших премьер-министров, депутатов и спикеров, включая Гарольда Вильсона, Нормана Теббита, Маргарет Тэтчер и Тони Блэра. Ученый также смог провести интервью с некоторыми из них,
«Политическая деятельность по своей сути заключается в завоевании и удержании власти, чтобы изменить образ жизни других людей. Будущий политик должен осознавать все риски. Безусловно, все, кто выбирают этот путь — странные, но в то же время особенные люди», — говорит Билл Джонс.
По словам ученого, большинство людей, которых он изучал, идут в политику не «потому, что они продажны, эгоистичны или безжалостны», а потому что они искренне верят, что могут изменить ситуацию.
Качества, которыми должен обладать успешный политик
Хорошее чувство юмора.
Обаяние.
Смелость.
Завышенные амбиции.
Ораторское мастерство.
Перфекционизм.
Нарциссизм.
Оптимизм.
Профессор также уверен, что любой успешный человек (он же будущий лидер) должен уметь быстро принимать решения — поэтому ему необходимо постоянно развивать свои когнитивные способности.
Одно из главных качеств, без которых точно не добиться успеха — это хорошее чувство юмора.
«Мы прощаем людей, которые заставляют нас много смеяться. Можно утверждать, что Борис Джонсон во многом основывал свой политический стиль на своей способности веселить избирателей. Ведь так политика переставала быть смертельно скучной», — уверен Билл Джонс.
Кстати
Ученый также обратил внимание, что большинство успешных политиков обладают крепким телосложением.
Во-первых, это вселяет доверие. Во-вторых, такой человек как бы говорит, что он силен, вынослив и готов много работать.
Также будущему лидеру не обойтись и без смелости и оптимизма — ведь эти черты характера заставляют человека постоянно двигаться вперед, много работать и верить в свой успех. Более того, благодаря им можно учиться на своих ошибках и не бояться сделать следующий шаг.
И, конечно же, стоит обратить внимание на качества, которые могут отталкивать людей, когда речь идет о личных взаимоотношениях. Это высокие амбиции, нарциссизм и перфекционизм. С таким человеком действительно может быть сложно, однако именно эти черты делают из политика настоящего профессионала.
«Я оставляю напоследок одно из самых важных качеств — это ораторское мастерство. Без него ни один политик не сможет добиться успеха. Он должен уметь красиво говорить. Если же у кого-то из премьер-министров были с этим проблемы, то их сроки пребывания в должности были очень коротки», — заключил профессор.