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Что надо обязательно делать мужчинам после 40, чтобы снизить риск смерти от инфаркта

Физическая активность полезна в любом возрасте — известный факт. Но, как выяснили финские ученые, для мужчин старше 40 она просто жизненно необходима.

25 марта 2023
как не умереть от инфаркта
Источник:
iStockphoto

Физическая активность реально снижает повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых болезней у мужчин с гипертонией. Особенно у людей с высоким систолическим давлением (верхний показатель) — считается, что именно оно больше влияет на неблагоприятные исходы от болезней сердца и сосудов, чем диастолическое (нижний показатель).

В новом исследовании, результаты которого были опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology, участвовали 2 682 мужчины в возрасте от 42 лет до 61 года, живущих в восточной Финляндии. За их состоянием здоровья наблюдали 5 лет. У участников измеряли артериальное давление в покое трижды с 8 до 10 часов утра, высчитывая среднее значение. Также определяли их кардиореспираторную выносливость по пиковому потреблению кислорода на велоэргометре.

А далее авторы работы оценили все случаи смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, произошедшие в последующие 29 лет — за это время умерли 644 человека из 2 682. И вот к каким выводам они пришли.

У мужчин с высоким систолическим давлением (140 мм рт. ст. и выше) и низким уровнем физической подготовки риск смерти от ССЗ был вдвое выше, чем у участников с нормальным АД и хорошей физподготовкой. А у мужчин с высоким давлением и при этом хорошей физической подготовкой хоть повышенный риск смерти и сохранялся, но был гораздо слабее — примерно на 45% выше, чем у активных и без гипертонии.

Как отмечают исследователи, физическая активность и физические упражнения играют важную роль в лечении высокого кровяного давления. Ранее уже было показано, что регулярные аэробные упражнения помогают снизить давление в среднем на 5–7 мм рт. ст. у людей с артериальной гипертензией, что означает снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний на 20–30 %.

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6 способов полюбить спорт для тех, кто его ненавидит

Сидячая работа и малоподвижный образ жизни — факторы риска для очень большого списка заболеваний. Но, к сожалению, далеко не всем физнагрузки по душе, а для некоторых они и вовсе сущий ад.

Однако есть способы, которые могли бы помочь стать активнее и делать это с бóльшим удовольствием.

  1. Больше ходите пешком. Во время ходьбы человек может задействовать до 90% всех групп мышц — особенно если постараться шевелить руками или делать шаг то короче, то длиннее. Кроме того, у ходьбы практически нет противопоказаний и она не воспринимается как какой-то специфический вид спорта.

  2. Попробуйте аэробику. Тем, кто хочет просто больше двигаться ради здоровья, стоит обратить внимание на аэробные нагрузки: бег, плавание, езда на велосипеде, лыжи, коньки.

  3. Спите и ешьте. Если вы не будете высыпаться, у вас едва будет хватать сил на ваши повседневные дела, не то что на подвиги в фитнес-зале. То же самое касается еды и экстремальных диет: нет еды — нет энергии.

  4. Не переборщите с тренировками. Иногда люди настолько преисполняются решимости изменить свою жизнь и начать заниматься спортом, что перегибают палку с количеством тренировок и в итоге быстро выдыхаются.

  5. Играйте в спорт. Если относиться к физическим нагрузкам не как к тяжким обязательствам, а как к приятному хобби, возможно, они перестанут вас так пугать.

  6. Тренируйтесь с умом. Важно следить за тем, как много вы тренируетесь, и равномерно распределять нагрузку.

Автор текста:Анастасия Романова
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