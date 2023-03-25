Что надо обязательно делать мужчинам после 40, чтобы снизить риск смерти от инфаркта

Физическая активность реально снижает повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых болезней у мужчин с гипертонией. Особенно у людей с высоким систолическим давлением (верхний показатель) — считается, что именно оно больше влияет на неблагоприятные исходы от болезней сердца и сосудов, чем диастолическое (нижний показатель).
В новом исследовании, результаты которого были
А далее авторы работы оценили все случаи смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, произошедшие в последующие 29 лет — за это время умерли 644 человека из 2 682. И вот к каким выводам они пришли.
У мужчин с высоким систолическим давлением (140 мм рт. ст. и выше) и низким уровнем физической подготовки риск смерти от ССЗ был вдвое выше, чем у участников с нормальным АД и хорошей физподготовкой. А у мужчин с высоким давлением и при этом хорошей физической подготовкой хоть повышенный риск смерти и сохранялся, но был гораздо слабее — примерно на 45% выше, чем у активных и без гипертонии.
Как отмечают исследователи, физическая активность и физические упражнения играют важную роль в лечении высокого кровяного давления. Ранее уже было показано, что регулярные аэробные упражнения помогают снизить давление в среднем на 5–7 мм рт. ст. у людей с артериальной гипертензией, что означает снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний на 20–30 %.
6 способов полюбить спорт для тех, кто его ненавидит
Сидячая работа и малоподвижный образ жизни — факторы риска для очень большого списка заболеваний. Но, к сожалению, далеко не всем физнагрузки по душе, а для некоторых они и вовсе сущий ад.
Однако есть способы, которые могли бы помочь стать активнее и делать это с бóльшим удовольствием.
Больше ходите пешком. Во время ходьбы человек может задействовать до 90% всех групп мышц — особенно если постараться шевелить руками или делать шаг то короче, то длиннее. Кроме того, у ходьбы практически нет противопоказаний и она не воспринимается как какой-то специфический вид спорта.
Попробуйте аэробику. Тем, кто хочет просто больше двигаться ради здоровья, стоит обратить внимание на аэробные нагрузки: бег, плавание, езда на велосипеде, лыжи, коньки.
Спите и ешьте. Если вы не будете высыпаться, у вас едва будет хватать сил на ваши повседневные дела, не то что на подвиги в фитнес-зале. То же самое касается еды и экстремальных диет: нет еды — нет энергии.
Не переборщите с тренировками. Иногда люди настолько преисполняются решимости изменить свою жизнь и начать заниматься спортом, что перегибают палку с количеством тренировок и в итоге быстро выдыхаются.
Играйте в спорт. Если относиться к физическим нагрузкам не как к тяжким обязательствам, а как к приятному хобби, возможно, они перестанут вас так пугать.
Тренируйтесь с умом. Важно следить за тем, как много вы тренируетесь, и равномерно распределять нагрузку.