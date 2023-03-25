Что надо обязательно делать мужчинам после 40, чтобы снизить риск смерти от инфаркта

Физическая активность реально снижает повышенный риск смерти от сердечно-сосудистых болезней у мужчин с гипертонией. Особенно у людей с высоким систолическим давлением (верхний показатель) — считается, что именно оно больше влияет на неблагоприятные исходы от болезней сердца и сосудов, чем диастолическое (нижний показатель).

В новом исследовании, результаты которого были опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology, участвовали 2 682 мужчины в возрасте от 42 лет до 61 года, живущих в восточной Финляндии. За их состоянием здоровья наблюдали 5 лет. У участников измеряли артериальное давление в покое трижды с 8 до 10 часов утра, высчитывая среднее значение. Также определяли их кардиореспираторную выносливость по пиковому потреблению кислорода на велоэргометре.

А далее авторы работы оценили все случаи смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, произошедшие в последующие 29 лет — за это время умерли 644 человека из 2 682. И вот к каким выводам они пришли.

У мужчин с высоким систолическим давлением (140 мм рт. ст. и выше) и низким уровнем физической подготовки риск смерти от ССЗ был вдвое выше, чем у участников с нормальным АД и хорошей физподготовкой. А у мужчин с высоким давлением и при этом хорошей физической подготовкой хоть повышенный риск смерти и сохранялся, но был гораздо слабее — примерно на 45% выше, чем у активных и без гипертонии.

Как отмечают исследователи, физическая активность и физические упражнения играют важную роль в лечении высокого кровяного давления. Ранее уже было показано, что регулярные аэробные упражнения помогают снизить давление в среднем на 5–7 мм рт. ст. у людей с артериальной гипертензией, что означает снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний на 20–30 %.