Чем опасны самодельные домашние скрабы, объяснила косметолог Вощук

В погоне за гладкой и сияющей кожей можно нечаянно натолкнуться на средства, которые могут вызвать раздражение. Вместе с косметологом Анной Вощук разбираемся, почему не всем подходит скраб, как им пользоваться и можно ли его сделать в домашних условиях.