Чем опасны самодельные домашние скрабы, объяснила косметолог Вощук

В погоне за гладкой и сияющей кожей можно нечаянно натолкнуться на средства, которые могут вызвать раздражение. Вместе с косметологом Анной Вощук разбираемся, почему не всем подходит скраб, как им пользоваться и можно ли его сделать в домашних условиях.
врач, косметолог. Практикует в сфере эстетической и инъекционной косметологии. Провела более 2000 успешных косметологических процедур.
Что такое скраб и как он работает
Скраб — это косметическое средство, в основе которого лежат абразивные частицы. То есть маленькие и твердые кусочки, принцип действия которых заключается в удалении омертвевших клеток верхнего слоя кожи, эпидермиса. Абразивными частицами в скрабе могут служить: кофе, соль, сахар, семена растений, овсянка и другие. Они могут различаться по размеру и по твердости.
Кроме того, что скраб отшелушивает омертвевшие клетки эпидермиса, он улучшает местный кровоток, а значит положительно влияет на тонус и эластичность кожи. Однако у скраба, как и у любого средства, есть некоторые особенности, о которых нельзя забывать.
Кому подходит, а когда от него только вред
Если у вас сухая и чувствительная кожа лица, стоит воздержаться от использования скраба, поскольку может появиться излишняя сухость и раздражение. Если же и выбирать скрабы, то отдавать предпочтение самым мягким их видам, в основе которых злаки или силиконовые частицы.
Тем, у кого нормальная или жирная кожа, можно использовать более жесткие частицы. Это, например, скрабы с солью, сахаром или с косточками фруктов.
Главное противопоказание к применению скрабов — любые воспалительные процессы кожи: розацеа, акне, герпес в активной стадии, а также любое травмирование. Скраб будет приводить к еще большему повреждению кожи и ухудшению состояния.
Также от скрабов стоит отказаться в период повышенной активности солнца или после посещения солярия, так как кожа после воздействия ультрафиолетовых лучей становится чувствительнее. Поэтому использование скраба может привести к ее сухости и раздражению.
Из чего сделать скраб для лица и тела
По словам Анны Вощук, прекрасным домашним вариантом скраба для людей с чувствительным типом кожи будут отварные овсяные зерна на воде или молоке.
Скрабы с крупными частицами стоит использовать для лица с осторожностью, даже если у вас жирная кожа, так как они достаточно агрессивны.
Зато для тела грубые скрабы подойдут: можно в домашних условиях попробовать и скраб из кофейной гущи, и из раздробленных косточек. Особенно такое средство хорошо поможет тем, кто страдает от отеков и целлюлита. Абразивные частицы скраба стимулируют приток крови, а массажные движения обеспечат лимфодренаж.
Абразивными частицами в скрабе могут служить сахар, соль, молотый кофе, крупы (например, овсяная или кукурузная). В качестве основы для добавления таких скрабирующих частиц подойдут: масло (оливковое, кокосовое, жожоба), мед, йогурт или гель для умывания.
Важно, чтобы приготовленный вами скраб использовался разово. Иначе более длительное его хранение может привести к развитию в таком скрабе бактериальной микрофлоры. А значит дальнейшее его использование может привести к инфицированию и воспалению кожи.
Как правильно использовать
Наносить средство стоит на очищенную кожу. Это важно для того, чтобы абразивные частицы могли эффективно удалить омертвевшие клетки рогового слоя эпидермиса, а не смешивались с остатками макияжа или поверхностными загрязнениями..
Скрабирование должно быть мягким. Средство следует наносить легкими надавливающими движениями подушечек пальцев, чтобы не повредить здоровые клетки кожи. Особенно важно не наносить скраб на область вокруг глаз: кожа в этом месте очень тонкая и легко раздражается.
Для избежания сухости после скрабирования важно не забыть про увлажняющий крем. Это могут быть, например, средства с пантенолом, ниацинамидом или ромашкой в составе, которые успокаивают кожу и снимают раздражение. Кроме того, не стоит использовать скраб часто. Стоит ограничиться одним, максимум — двумя разами в неделю.
«Если использовать скраб, учитывая эти правила, то можно получить прекрасный эффект без вреда для кожи», — подытоживает эксперт.