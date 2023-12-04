Быстро обедать, пить кофе и еще 8 привычек, которые сводят на нет всю пользу от еды

Врачи говорят, что если вы питаетесь разнообразно и сбалансированно, то никакие витаминные добавки вам не нужны. Однако нужно учитывать еще один важный нюанс: есть определенные пищевые привычки, которые мешают нам получать максимум пользы из пищи.
Есть слишком быстро
Если вы привыкли обедать второпях, есть риск заработать проблемы с желудком, вздутие и сбившийся процесс пищеварения. Кроме того, когда человек ест очень быстро, его мозг попросту не успевает получить сигнал о насыщении, поэтому легко можно переесть. А переедание — одна из главных причин лишнего веса.
Дело в том, что чувство насыщения во время приема пищи появляется через 15-20 минут, причем вне зависимости от того, что вы съели. Правда, качество вашей пищи и ее калорийность влияет на то, как долго сытость продлится. Поэтому все диетологи советуют есть медленно и тщательно пережевывать пищу.
Отказываться от завтрака
У тех, кто взял за правило не пропускать утренний прием пищи, улучшаются память и когнитивные функции — это доказано множеством исследований. Также завтрак помогает эффективно худеть. Если вы с утра плотно поели, риск переборщить с калорийностью обеда будет гораздо ниже.
Переедать вечером
В течение дня у многих просто нет времени на полноценный прием пищи, и дефицит еды приходится компенсировать вечером. Кроме того, пища — отличный антидепрессант, который способен быстро снять раздражительность, усталость и плохое настроение. Однако обменные процессы к вечеру замедляются. Вечернее переедание очень часто приводит к набору веса. Кроме того, нормально выспаться с переполненным желудком вряд ли получится.
Курить после еды
Очевидно, что сигареты никого не сделали здоровее. Однако курение после еды вредит вам вдвойне. Ученые установили: сигаретка, выкуренная после приема пищи, по наносимому вреду сопоставима с эффектом от нескольких папирос.
Пить слишком мало воды
Нашему организму очень нужна вода. Если ее слишком мало, пища просто не будет нормально перевариваться, а питательные вещества станут хуже всасываться в кишечник. Однако многие привыкли жить в состоянии умеренного обезвоживания. Это приводит к состоянию хронической усталости и другим неприятным последствиям.
А еще мы нередко путаем жажду с голодом. Поэтому дефицит воды может подтолкнуть к перееданию. Стакан воды перед обедом — отличный трюк, который поможет съесть меньше.
Пить слишком много кофе
У кофе есть множество полезных свойств. Но только если пить его в умеренных количествах. Оптимальная и безопасная доза — три чашки в сутки. Если вы пьете пять и более, вы рискуете навредить своему сердцу. А еще кофе в таком объеме будет вымывать кальций и мешать усвоению других полезных веществ.
Переедать в выходные
Некоторые люди старательно сдерживаются и запрещают себе вкусную еду в рабочие дни, чтобы в выходные расслабиться и есть все, что душе угодно и в любых количествах. Однако такой подход сбивает режим питания. Лучше каждый день придерживаться золотой середины: позволять себе есть любую еду, но знать меру.
«Заедать» грусть
Иногда мы едим не потому, что голодны, а потому, что нам скучно или грустно. Еда действительно хорошо снимает тревогу, однако такая привычка способствует эмоциональному перееданию.
Если никак не можете отказать себе в этой привычке, старайтесь «заедать» негативные эмоции менее калорийной едой: овощами, фруктами. Лучше порезать их на дольки.
Есть слишком много сахара
Совсем отказываться от сахара не нужно. А вот его переизбыток приводит к длинному перечню самых неприятных последствий — от ожирения и кариеса до диабета.
Поэтому старайтесь следить за тем, сколько сахара вы едите.
Обедать с гаджетом в руках
Можно готовить себе полезные блюда и при этом есть их, глядя в экран телефона или ноутбука. Многие сейчас вообще не садятся за стол без видео или сериала. Врачи говорят, что во время приема пищи вас ничто не должно отвлекать. Только тогда еда принесет максимум пользы.