Быстро обедать, пить кофе и еще 8 привычек, которые сводят на нет всю пользу от еды

У кофе есть множество полезных свойств. Но только если пить его в умеренных количествах. Оптимальная и безопасная доза — три чашки в сутки. Если вы пьете пять и более, вы рискуете навредить своему сердцу. А еще кофе в таком объеме будет вымывать кальций и мешать усвоению других полезных веществ.