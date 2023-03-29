Боремся с инфантильностью: психолог Лабковский объяснил, что нужно сделать, чтобы повзрослеть

Говорят, что нынешнее поколение инфантильнее предыдущих. Современная молодежь как будто не хочет взрослеть. И нет никакой проблемы в том, если вам в 35 хочется смотреть детские мультфильмы. Проблемы начинаются, когда вы не можете взять на себя ответственность как взрослый человек.
О том, почему такое происходит, в своем
Как отмечает эксперт, у большинства психологических проблем корни можно отыскать в детстве, и эта — не исключение. В возрасте трех лет ребенок сепарируется от родителей. Именно в это время малыш говорит «я сам» и начинает воспринимать информацию, которая поступает от родителей.
Уровень самостоятельности ребенка зависит от поведения папы, мамы и других старших взрослых. Родители или поддерживают попытки малыша, или гасят в самом зародыше. В идеальной картине мира мама терпеливо и спокойно объясняет детям: разбросали игрушки — нужно убрать, разлили воду — необходимо вытереть. Именно так ребенок научится брать на себя ответственность и избавится от страха перед ошибками.
К сожалению, тренд на осознанное родительство в нашей стране только сейчас начал распространяться. И потому у большинства взрослых родители невольно успели «наломать дров». Мамам и папам приходилось буквально выживать и очень много работать — зачастую они вообще не понимали, как общаться со своими детьми. Времени на грамотное воспитание ребенка не хватало, ведь куда проще убрать за малышом, чем объяснять ему, как это сделать. В итоге выросло целое поколение инфантильных, несамостоятельных людей, неспособных взять ответственность за свою жизнь.
Есть две причины, почему люди так себя ведут.
Они боятся последствий. Любое решение так или иначе к чему-то приводит, всегда есть риск, что что-то пойдет не так и придется за это отвечать. Этого инфантильные люди очень боятся, именно поэтому они так стараются переложить ответственность на других, — лишь бы не отвечать в случае чего.
Нежелание сделать выбор. Когда человек выбирает что-либо, другим вариантам он говорит «нет». Этого инфантильные люди не хотят: либо я получу все и сразу, либо пусть уж тогда лучше другие выбирают за меня.
Проработав два этих момента, вы можете перестать быть инфантильным. Важно стать родителем своему внутреннему ребенку и научить его отвечать за свою жизнь.