Боремся с инфантильностью: психолог Лабковский объяснил, что нужно сделать, чтобы повзрослеть

Говорят, что нынешнее поколение инфантильнее предыдущих. Современная молодежь как будто не хочет взрослеть. И нет никакой проблемы в том, если вам в 35 хочется смотреть детские мультфильмы. Проблемы начинаются, когда вы не можете взять на себя ответственность как взрослый человек.

О том, почему такое происходит, в своем телеграм-канале рассказал психолог Михаил Лабковский.