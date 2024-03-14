Звезда «Влюбленного Шекспира» и «Талантливого мистера Рипли» Гвинет Пэлтроу, которая уже отметила свое 50-летие, выглядит превосходно. Стройная эффектная блондинка с идеальной кожей и волосами признается, что не всегда следила за тем, что ест, сколько спит и как себя чувствует, в молодости она гуляла допоздна со звездными друзьями и коллегами, пила и ела, что нравится.
Но сейчас обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» с особым усердием заботится о внешности и здоровье и даже разработала свой личный «план долголетия». К слову, Гвинет известна тем, что практикует весьма неожиданные методы красоты вроде отказа от продуктов белого цвета. Звезда создала компанию, которая продает необычные оздоровительные продукты и процедуры, и регулярно из-за этого оказывается в эпицентре скандалов.
С широко открытыми глазами
Недавно актриса Гвинет Пэлтроу рассказала, какое простое упражнение делает регулярно, чтобы сохранить молодость и красоту. Это «медитация с открытыми глазами», когда надо сосредоточиться не только на своих ощущениях, но и на том, что вас окружает.
«Это помогает оставаться в настоящем, сохранять свою целостность, — рассказывает Гвинет Пэлтроу, пишет газета „
Пэлтроу предупредила, что упражнение для сохранения молодости не работает, если вы забываете достаточно спать, не соблюдаете здоровую диету и не умеете отдыхать.
«Я стараюсь не есть много сахара, почти не пью алкоголь, — рассказала актриса. — Сон очень важен, он снижает уровень стресса, который способен убить нашу иммунную систему».
План долголетия
Гвинет Пэлтроу назвала подобный подход к здоровью «планом долголетия». По ее мнению, если вы хотите прожить долго, важно также регулярно проходить медицинские обследования. Сама она очень боится онкологии: у ее мамы и папы был рак. «Вероятно, в этом смысле я немного более активна, чем среднестатистический человек», — отметила она, рассказав, что регулярно делает онкоскрининги.
Актриса также заявила, что не ищет эликсир вечной жизни, не увлекается биохакингом и не готова к бессмертию.
«Я не хочу жить вечно. Я не из тех людей» — призналась она. — Я хочу красивой, долгой и здоровой жизни, но я не собираюсь жить до 165 лет или что-то в этом роде».