Звезда «Влюбленного Шекспира» и «Талантливого мистера Рипли» Гвинет Пэлтроу, которая уже отметила свое 50-летие, выглядит превосходно. Стройная эффектная блондинка с идеальной кожей и волосами признается, что не всегда следила за тем, что ест, сколько спит и как себя чувствует, в молодости она гуляла допоздна со звездными друзьями и коллегами, пила и ела, что нравится.