7 ошибок, которые мешают отдохнуть в выходные, мы все их совершаем

«В наше время огромного потока информационного шума трава всегда кажется зеленее по ту сторону забора. Друзья делятся в соцсетях снимками из путешествий, из спортзала и во время пикника, пока мы сидим и бездумно прокручиваем ленту. И вот мы уже чувствуем себя недостойными счастливой жизни, которой хвастаются другие люди», — говорит психотерапевт.