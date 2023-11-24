7 ошибок, которые мешают отдохнуть в выходные, мы все их совершаем

«Выходные прошли, а я будто и не отдыхал», — знакомое для многих чувство. А ведь должно быть наоборот. Когда, как не в выходные, восстанавливать силы и набираться энергии?
К сожалению, мы часто пренебрегаем собой и совершаем массу ошибок, которые мешают провести уик-энд спокойно. Из-за этого утром в понедельник мы ощущаем усталость и подавленность.
Психотерапевт, клинический психолог, нейропсихолог
Ошибка 1: пытаться переделать все дела
«Самая частая ошибка — брать на себя слишком много, — говорит психотерапевт Татьяна Мелех. — Когда наступают выходные, очень легко увлечься и попытаться переделать все дела за два выходных дня. Такая перегрузка не только не дает организму отдохнуть, но и усиливает стресс из-за всех запланированных задач, которые необходимо выполнить до наступления понедельника».
Как исправить. Убедитесь, что все вами запланированные дела реально уложить в эти дни. Возможно, пришло время сократить свои планы или делегировать пару-тройку задач, чтобы не чувствовать себя перегруженным.
Ошибка 2: приносить работу домой или наверстывать упущенное за выходные
«Эта привычка стирает грань между профессиональной и личной жизнью. Исследования показывают: чтобы снизить стресс и предотвратить выгорание, важно отказываться во время отдыха от занятий, связанных с работой», — предупреждает наш эксперт.
Как исправить. Когда наступит вечер пятницы, наберитесь смелости и отключите уведомления рабочей электронной почты. Можно выделить определенное время для проверки писем или использования телефона — например, за час до сна (но не позже!). Так вы не будете постоянно приклеены к гаджетам, а сможете полноценно отдохнуть.
Ошибка 3: устраивать вечеринки с друзьями
«Многие ошибочно полагают, что общение с друзьями является неотъемлемой частью отдыха в выходные дни, но это может быть таким же стрессом, как и переутомление», — говорит психотерапевт.
Как исправить. Встречайтесь с друзьями за чашкой кофе или обедом в будни, а не устраивайте глобальные вечеринки до поздней ночи в выходные. Более спокойные формы общения позволят телу и разуму получить достаточное количество времени для отдыха, не создавая лишнего стресса из-за слишком веселого времяпрепровождения.
Ошибка 4: переедать
«Это распространенная ловушка, в которую часто попадают люди, когда у них бурные выходные с друзьями или вовсе ничего не запланировано в свободное время. Конечно, иногда можно побаловать себя чем-то вкусненьким, но лучше избегать переедания», — советует Татьяна Мелех.
Кстати, сладкое перед сном может быть и причиной бессонницы. Об этом мы писали здесь.
Как исправить. Убедитесь, что то, что вы едите и пьете, имеет смысл как с точки зрения здоровья, так и с точки зрения эмоций. Как говорится, питайтесь осознанно.
Ошибка 5: зависать на страничках других людей
«В наше время огромного потока информационного шума трава всегда кажется зеленее по ту сторону забора. Друзья делятся в соцсетях снимками из путешествий, из спортзала и во время пикника, пока мы сидим и бездумно прокручиваем ленту. И вот мы уже чувствуем себя недостойными счастливой жизни, которой хвастаются другие люди», — говорит психотерапевт.
Как исправить. Социальные сети диктуют свои условия, поэтому перестаньте сравнивать успехи других. Помните, жизнь — не соревнование.
Ошибка 6: неумение переключаться
«Постоянные мысли о событиях будних дней и их повторное переживание вызывают сильную усталость и беспокойство», — комментирует Татьяна Мелех.
Как исправить. Переключите свои мысли на что-то совершенно иное: книги, веселую музыку, любимое хобби. Все, что эмоционально безопасно, мгновенно расслабляет тело и разум.
Ошибка 7: просмотры сериалов до глубокой ночи
«Отсутствие нормированного сна в выходные — еще одна очень важная ошибка, которая мешает отдохнуть. Соблазн посмотреть любимый сериал до поздней ночи велик, но если хотите хорошо отдохнуть, то придется с ним бороться», — говорит наш эксперт.
Как исправить. Попробуйте следовать вашему привычному режиму. Ложитесь спать пораньше и просыпайтесь в то же время, что и в будние дни.
«Отдыхать в выходные дни — это не просто делать меньше. Это делать то, что восстанавливает силы, — говорит Татьяна Мелех. — Речь идет о равновесии, балансе между активным отдыхом и расслаблением, общением и одиночеством, пребыванием на свежем воздухе и домашним уютом.
Избегая распространенных ошибок, вы сможете максимально эффективно использовать выходные дни. А к рабочей неделе вернетесь обновленными и отдохнувшими.