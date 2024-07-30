Врачи Морозовской больницы достали из горла младенца 5-сантиметровую куриную кость

А чтобы не пришлось ехать в больницу, хирург советует всегда проверять, нет ли в детской тарелке острых костей. Кроме того, маленьким детям нельзя давать круглую и твердую пищу, в том числе ягоды, орехи и попкорн. Такие продукты, если проглотить их целиком, могут легко застрять в горле.