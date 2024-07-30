Врачи Морозовской больницы достали из горла младенца 5-сантиметровую куриную кость

В Морозовской детской больнице Москвы есть стенд с прозрачными пластиковыми кармашками — туда врачи складывают все, что достали из дыхательных путей своих маленьких пациентов.
Самые распространенные экспонаты коллекции — монеты и пуговицы. Но бывало, что дети глотали острые канцелярские кнопки, большие персиковые косточки и даже кусачки для ногтей.
Теперь коллекция пополнится новым экспонатом, который умудрился проглотить годовалый мальчик Гоша. О том, что в горле сына застрял чужеродный предмет, родители поняли не сразу.
Во время еды мальчик поперхнулся. Начался приступ кашля, появилась одышка. Родители решили показать Гошу педиатру. Врач, осмотрев ребенка, настоял на срочной госпитализации.
В стационаре Морозовской больницы мальчику провели бронхоскопию. Это процедура, при которой через нос или рот в дыхательные пути вводят специальный зонд, оснащенный камерой, подсветкой и манипуляторами.
С помощью техники врачи обнаружили в крошечной детской трахее под голосовыми связками куриную кость размером 5 см. Врачи-эндоскописты сразу же, во время процедуры, извлекли инородное тело. К счастью, в этом случае все обошлось без осложнений.
«Инородные тела в дыхательных путях — это очень опасно! Важно вовремя обратиться за помощью к специалисту», —
А чтобы не пришлось ехать в больницу, хирург советует всегда проверять, нет ли в детской тарелке острых костей. Кроме того, маленьким детям нельзя давать круглую и твердую пищу, в том числе ягоды, орехи и попкорн. Такие продукты, если проглотить их целиком, могут легко застрять в горле.
«В подавляющем большинстве мелкие детали глотают дети до трех лет, старше — единицы, —
Как уберечь ребенка
Уберите с пола и полок на уровне глаз ребенка все, что размером меньше куриного яйца.
Уберите повыше все предметы, откуда можно достать магниты или батарейки.
Бытовую химию лучше запереть.
Регулярно напоминайте об этих правилах хранения второму родителю, бабушкам, дедушкам, няням, старшим детям и друзьям, которые приходят в гости.
Объясняйте ребенку основы пищевого поведения: что можно есть, а что лучше даже не трогать.
«Можно объяснять ребенку и до двух лет. Но он не поймет: причинно-следственные связи еще не налажены. Поэтому лучшего способа, чем сделать потенциально опасные вещи физически недоступными, человечество еще не придумало», — говорит Анастасия Меркулова.