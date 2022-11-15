Врачи смогли помочь мужчине. Удалить опухоль получилось через совсем небольшое отверстие — 5 на 5 сантиметров. Процедура проходила в условиях интраоперационного нейрофизиологического наблюдения — то есть врачи всю операцию продолжали следить за работой нервной системы. У такого наблюдения две цели — снизить риск повреждений и помочь хирургу определить безопасный объем удаляемой ткани.

Нейрохирург Евгений Гриднев смог отделить опухоль от окружающих тканей головного мозга поэтапно, с помощью микрохирургической техники. Вся операция продлилась 5 часов. Отдельное достижение врачей — совсем небольшая кровопотеря: всего 300 мл, что очень мало для таких видов оперативного вмешательства.

Выписать пожилого мужчину смогли уже на 8 сутки после операции. Все неприятные симптомы исчезли: пропала слабость в ногах, зрение пришло в норму.

Кстати

Похожий случай произошел с 29-летней женщиной из шотландского города Эйрдри. Все неприятные симптомы она долгое время принимала за обычную головную боль. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.