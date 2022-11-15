Нередко даже очень опасные заболевания не дают никаких симптомов — или признаки настолько безобидны, что их очень легко спутать с чем-нибудь еще.
Подобная история произошла с 70-летним мужчиной. О том, как небольшие проблемы со зрением и изменение походки помогли найти в голове опухоль размером с яблоко, рассказал в своем
Пожилой мужчина решил пойти к врачу из-за незначительных, на первый взгляд, причин, которые можно было бы списать на возрастные изменения: он почувствовал, что при ходьбе появилась шаткость, а еще периодически давало о себе знать двоение в глазах. Врач назначил МРТ-обследование, во время которого у пенсионера нашли менингиому размером с некрупное яблоко.
Как отмечает Валерий Вечорко, менингиомы — довольно частая патология в работе нейрохирургов. Эти образования, как правило, доброкачественные, однако удалить их бывает очень тяжело — особенно если опухоль оказалась глубоко в полости черепа, крупных размеров и с интенсивным кровоснабжением. В таких случаях опухоль давит на прилегающие ткани мозга, что влияет на качество жизни человека. Очень долго болезнь вообще никак себя не проявляет.
Врачи смогли помочь мужчине. Удалить опухоль получилось через совсем небольшое отверстие — 5 на 5 сантиметров. Процедура проходила в условиях интраоперационного нейрофизиологического наблюдения — то есть врачи всю операцию продолжали следить за работой нервной системы. У такого наблюдения две цели — снизить риск повреждений и помочь хирургу определить безопасный объем удаляемой ткани.
Нейрохирург Евгений Гриднев смог отделить опухоль от окружающих тканей головного мозга поэтапно, с помощью микрохирургической техники. Вся операция продлилась 5 часов. Отдельное достижение врачей — совсем небольшая кровопотеря: всего 300 мл, что очень мало для таких видов оперативного вмешательства.
Выписать пожилого мужчину смогли уже на 8 сутки после операции. Все неприятные симптомы исчезли: пропала слабость в ногах, зрение пришло в норму.
Кстати
Похожий случай произошел с 29-летней женщиной из шотландского города Эйрдри. Все неприятные симптомы она долгое время принимала за обычную головную боль. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.