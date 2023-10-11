В Саратове жареная рыба чуть не отправила женщину на тот свет

Трагедией чуть не закончился обед жительницы Саратовской области. По словам женщины, она ела жареную рыбу и не поняла, что подавилась косточкой. Потом появилась боль в пищеводе, а затем и в грудной клетке. Женщине стало трудно глотать. Однако по рентгену, сделанному утром, врачи районной больницы ничего не увидели. К вечеру того же дня стало еще хуже — поднялась температура.
Уже по компьютерной томографии, выполненной в Областной клинической больнице Саратова, стало понятно: рыбья кость проткнула пищевод и вышла в область средостения.
«К нам женщина поступила в тяжелом состоянии, с флегмоной шеи (острое разлитое гнойное воспаление. — Прим. ред.) и медиастинитом. Она с трудом дышала, пища практически не проходила в пищевод. Это очень опасное состояние, был высокий риск летального исхода. Кроме того, у пациентки оказалась редкая группа крови», -
Саратовские врачи спасли женщину, но потребовалось немало усилий: четыре операции, несколько недель лечения в реанимации, мощная медикаментозная терапия.
Как напоминают медики, во время еды не надо торопиться. Случаи, когда из-за неосторожности люди давятся куриной или рыбной костью, происходят нередко. И в этой ситуации не надо пытаться достать или протолкнуть косточку самостоятельно, лучше сразу обратиться за квалифицированной медпомощью.
Только не корочкой хлеба
В прошлом году врачи Подмосковья спасали 38-летнего мужчину, который во время еды случайно подавился рыбьей костью. Уже в больнице выяснилось, что мужчина пытался помочь себе народным методом — есть хлеб и вызывать рвоту. Однако ничто не помогло. После таких экспериментов кость, наоборот, прошла еще глубже, расцарапав мужчине горло изнутри, — боль только усилилась. Врачам же на извлечение кости потребовалось 40 минут.
Ранее анестезиолог-реаниматолог Мариинской больницы Екатерина Поликарпова рассказывала о правилах первой помощи, если рядом с вами человек подавился. Как действовать при попадании инородного предмета в дыхательные пути, читайте ЗДЕСЬ.