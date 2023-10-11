В Саратове жареная рыба чуть не отправила женщину на тот свет

Трагедией чуть не закончился обед жительницы Саратовской области. По словам женщины, она ела жареную рыбу и не поняла, что подавилась косточкой. Потом появилась боль в пищеводе, а затем и в грудной клетке. Женщине стало трудно глотать. Однако по рентгену, сделанному утром, врачи районной больницы ничего не увидели. К вечеру того же дня стало еще хуже — поднялась температура.