В Подмосковье врачи помогли мужчине с «болезнью викингов» разогнуть безымянный палец

В Долгопрудненскую больницу 77-летний мужчина поступил с жалобами на онемение и невозможность двигать безымянным пальцем левой руки. Со слов пациента, симптомы появились еще десять лет назад, но он не обращал на них внимания, пока палец не согнулся и не застыл перпендикулярно ладони. Это уже серьезно осложнило жизнь мужчине. Даже одевание превратилось в утомительный процесс.