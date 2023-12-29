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В Подмосковье врачи помогли мужчине с «болезнью викингов» разогнуть безымянный палец

Оказалось, что первые симптомы у мужчины начали проявляться еще давно, но он просто не обращал на них внимания. Пока проблема не зашла так далеко, что ему стало трудно самому одеваться.

29 декабря 20232
В Подмосковье врачи помогли мужчине с «болезнью викингов» разогнуть безымянный палец
Источник:

iStockphoto

В Долгопрудненскую больницу 77-летний мужчина поступил с жалобами на онемение и невозможность двигать безымянным пальцем левой руки. Со слов пациента, симптомы появились еще десять лет назад, но он не обращал на них внимания, пока палец не согнулся и не застыл перпендикулярно ладони. Это уже серьезно осложнило жизнь мужчине. Даже одевание превратилось в утомительный процесс.

В Подмосковье врачи помогли мужчине с «болезнью викингов» разогнуть безымянный палец
Источник:

mz.mosreg.ru

Выяснилось, что у этой проблемы с пальцем есть название — контрактура Дюпюитрена, или «болезнь викингов». По словам врачей, это ладонный фиброматоз — рубцовые деформации и укорочение сухожилий в области кисти, которые приводят к сгибанию и фиксации пальцев в неестественном положении и к невозможности их полностью разгибать. Лечится этот недуг только с помощью операции.

«Во время операции мы удалили патологически измененные участки сухожилия, которые и ограничивали функцию кисти. Сложность вмешательства заключается в том, чтобы не затронуть нервно-сосудистые пучки, так как их повреждение грозит самыми неприятными последствиями», — отметил Максим Цымбал, заведующий травматологическим центром Долгопрудненской больницы.

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По словам специалиста, спровоцировать «болезнь викингов» могут разные причины:

  • артриты;

  • артрозы;

  • хронические травмы поверхности ладони, связанные с тяжелыми условиями труда;

  • вредные привычки;

  • недостаток кровообращения.

Как сообщили в минздраве Московской области, операция прошла успешно: моторика руки у мужчины восстановилась. Сейчас пациента уже отправили домой, под амбулаторное наблюдение.

Автор текста:Анастасия Романова
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