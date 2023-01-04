Как снизить давление без лекарств

По словам врача-кардиолога Анны Кореневич, кратковременный скачок давления до 180/100 многих сильно пугает — люди боятся, что сейчас у них случится инфаркт или инсульт. Но на самом деле, как говорит врач, внезапное повышение давления неопасно — как правило, его причиной становится психоэмоциональное напряжение. С точки зрения кардиологов, опасность представляет длительное повышение давления — на протяжении месяцев или лет.

Страдающим гипертонией врач посоветовала в этом случае не стараться быстро снизить давление — лучше продолжать пить базовую терапию, назначенную ранее лечащим кардиологом, и лечь в кровать. Всем остальным надо прежде всего успокоиться — тогда давление начнет снижаться.

А как быстро успокоиться? Анна Кореневич перечислила 6 возможных способов:

Выпить чашку теплого чая с мятой и просто полежать. Расслабиться с помощью горячей ванночки для ног. Она помогает расширить сосуды ног, за счет чего давление снижается. Отвлечься, переключить внимание. К примеру, посмотреть какой-нибудь нейтральный фильм, послушать успокаивающую музыку или почитать книгу. Прогуляться в быстром темпе или даже пробежаться. Сделать дыхательную гимнастику или помедитировать. Выпить небольшое количество крепкого алкоголя. В экстренной ситуации, когда надо быстро успокоиться, не более 50–100 граммов могут помочь. Если больше, то давление, наоборот, будет расти.

В свою очередь, терапевт Елена Черненко не рекомендовала при повышенном давлении нагружать себя физической активностью. По словам врача, надо принять лекарства и полежать, а вставать и ходить можно, когда давление уже начнет снижаться.

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