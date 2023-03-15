В Лаборатории солнечной астрономии сообщили о магнитных бурях, которые продлятся 2 дня

Если вы метеозависимый человек и утром почувствовали головную боль или слабость, возможно, дело во вспышках на Солнце. По данным экспертов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, 15 марта, сразу после полуночи, магнитосфера Земли пришла в возбужденное состояние, а около 6 утра прошла настоящая магнитная буря — ее уровень составил G1, что считается слабой бурей. Далее до полудня сила геомагнитной активности постепенно снижалась, а во второй половине дня должна полностью прийти в норму.

Но уже завтра, 16 марта, ожидается новый скачок геомагнитного возмущения. Он должен произойти утром — сила магнитной бури также дойдет до уровня G1. Ближе к полудню все должно успокоиться.