В Лаборатории солнечной астрономии сообщили о магнитных бурях, которые продлятся 2 дня

Если вы метеозависимый человек и утром почувствовали головную боль или слабость, возможно, дело во вспышках на Солнце. По данным экспертов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, 15 марта, сразу после полуночи, магнитосфера Земли пришла в возбужденное состояние, а около 6 утра прошла настоящая магнитная буря — ее уровень составил G1, что считается слабой бурей. Далее до полудня сила геомагнитной активности постепенно снижалась, а во второй половине дня должна полностью прийти в норму.
Но уже завтра, 16 марта, ожидается новый скачок геомагнитного возмущения. Он должен произойти утром — сила магнитной бури также дойдет до уровня G1. Ближе к полудню все должно успокоиться.
Согласно длительному прогнозу астрономов, такие же магнитные бури на Земле (уровень G1) в ближайшее время ожидаются в конце марта — 26, 30 и 31-го числа. Еще три дня в этом месяце (20, 25 и 27 марта) магнитосфера будет возмущенной, но бурь пока не предвидится. Хотя, как напоминают специалисты, всегда есть вероятность, что ситуация на Солнце и, как следствие, на Земле может поменяться в любой момент. К примеру, еще в конце февраля сегодняшних бурь не планировалось.
Ранее астрономы отмечали, что активность на Солнце в целом резко возросла с начала 2023 года. Так, уже к середине февраля было зарегистрировано 5 вспышек высшего балла «Х», тогда как за весь 2022 год таких событий эксперты насчитали всего 7, а в 2021-м — лишь 3. А уже 27 февраля они сообщили о самой сильной магнитной буре в этом году, которая носила планетарный характер и подтверждалась всеми основными магнитными обсерваториями на разных географических координатах, в том числе в России. Причиной бури стали две крупные вспышки на Солнце, которые произошли последовательно в ночь на 25 февраля и в ночь на 26-е.