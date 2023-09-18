В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о новой магнитной буре в начале недели

«Хотя летом этого года наблюдались пятна гораздо большего размера, для формирования вспышек важен не столько размер, сколько сложность структуры активной области. Только центры с большим числом пятен и сложной структурой способны накапливать большие запасы энергии, которая потом разряжается в виде вспышек. Хотя современные модели пока не предсказывают точное место и балл вспышек, они достаточно уверенно детектируют рост вероятности таких событий и, соответственно, рост вероятности геомагнитных возмущений», — предупреждали специалисты.