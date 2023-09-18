В Лаборатории солнечной астрономии предупредили о новой магнитной буре в начале недели

По последним прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 19 сентября магнитосфера Земли выйдет из «зеленой» зоны и придет в возмущение.
Всплеск активности начнется уже утром, а ближе к полудню ожидается настоящая магнитная буря уровня G1 (слабая). Во второй половине дня нестабильная геомагнитная обстановка должна вернуться в норму. Правда, в ночь с 19 на 20 сентября астрономы снова ждут волнений.
В сентябре уже были зарегистрированы две магнитные бури — последняя на прошлой неделе, 12 сентября. По словам экспертов лаборатории, несмотря на слабый балл и короткую продолжительность, событие вызвало полярные сияния, пик которых пришелся на территорию России.
Наиболее сильное свечение было отмечено в области широт около 70 градусов, с нижней границей до 60 градусов. К примеру, географическая широта Санкт-Петербурга 59,6 градуса.
Как
«Хотя летом этого года наблюдались пятна гораздо большего размера, для формирования вспышек важен не столько размер, сколько сложность структуры активной области. Только центры с большим числом пятен и сложной структурой способны накапливать большие запасы энергии, которая потом разряжается в виде вспышек. Хотя современные модели пока не предсказывают точное место и балл вспышек, они достаточно уверенно детектируют рост вероятности таких событий и, соответственно, рост вероятности геомагнитных возмущений», — предупреждали специалисты.
Напомним, ранее астрономы уже говорили, что осенью возможен быстрый рост солнечной активности. По их предварительным оценкам, ее пик может быть достигнут весной 2024 года, однако высокий уровень активности сохранится в течение не менее 1,5-2 лет.