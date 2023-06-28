В аптеках пока нет: что говорят фармацевты о возвращении в Россию популярного антидепрессанта

О возобновлении поставок антидепрессанта «Золофт» компания-производитель сообщила Росздравнадзору еще 22 июня. Правда, пока в аптеках лекарство, которое назначают исключительно врачи-психиатры, не появилось. «Доктор Питер» разбирался в вопросе.
«Это хорошая новость для пациентов, которые были лишены возможности получать необходимую им терапию. Пока препарата нет у поставщиков. Вероятно, он появится в ближайшее время, —
Скоро появится в аптеках
Генеральный директор «Аптека Фарма»
«В настоящий момент мы уже видим „Золофт“ у одного из дистрибьюторов — в свободном доступе, можем закупить и продавать, — рассказал „Доктору Питеру“ Александр Миронов, руководитель сети аптек. — Уровень цены приемлемый».
Эксперт отмечает, что периодические сбои с поставками ряда лекарств в России так и не стали глобальной проблемой после введения санкций.
«Какие-то временные перебои случаются, но на 99% наименований рынок обеспечен, а чего нет, зачастую имеет множество отечественных аналогов», — говорит Александр Миронов.
Почему пропал «Золофт»
Популярный антидепрессант пропал из продажи в аптеках России осенью 2022 года. Его производство было приостановлено из-за сбоев.
Это рецептурный препарат, его может назначить только врач-психиатр, поскольку существует огромное количество противопоказаний, которые человек без образования и опыта не сможет учесть. Если принимать лекарство бесконтрольно, то это может привести к серьезному ухудшению здоровья.
После ухода «Золофта» с российского рынка Минздрав рекомендовал получить препарат с МНН (международное непатентованное наименование) сертралин, но под другим торговым наименованием. Действующее вещество — то же, различается только производитель.
Правда, врачи отмечают, что хоть в целом препараты по эффекту обычно очень похожи, однако побочные эффекты могут различаться. Но это лучше, чем вообще остаться без лекарств.
В 2022 году спрос на антидепрессанты в России вырос на 27%, подсчитали в аналитической компании RNC Pharma. Это коснулось и безрецептурных, и рецептурных препаратов.