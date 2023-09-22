Сериал про вакцину от оспы и реалити про молодых врачей: какие медицинские премьеры посмотреть в новом сезоне

Недавно мы сами были свидетелями масштабной прививочной кампании, а уже совсем скоро на экраны выйдет сериал о первом подобном опыте в России. Сериал «Царская прививка» расскажет историю об эпидемии оспы и указе императрицы Екатерины Второй, которая впервые решила использовать вакцинацию как средство для спасения людей.