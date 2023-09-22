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Сериал про вакцину от оспы и реалити про молодых врачей: какие медицинские премьеры посмотреть в новом сезоне

Исторический сериал про первую кампанию по вакцинации в России, драма о вирусологе и реалити-шоу с приключениями юных врачей в глубинке — узнайте, что интересного выйдет на экраны уже совсем скоро.

22 сентября 2023
Сериал про вакцину от оспы и реалити про молодых врачей: какие медицинские премьеры посмотреть в новом сезоне
Источник:
пресс-служба АНО «ИРИ»

В Москве презентовали проекты, которые выйдут в ближайшее время в Интернете на различных платформах при поддержке Института развития интернета (ИРИ). Это более ста разножанровых сериалов, документальных программ, шоу от блогеров, мультфильмов для детей и подростков, видеоигры и мультиформатный контент.

В свет все проекты выпустят с сентября 2023 года по декабрь 2024 года. Среди них есть парочка любопытных премьер, связанных с медицинской тематикой.

Сериал об эпидемии оспы и драма о вирусологе

Недавно мы сами были свидетелями масштабной прививочной кампании, а уже совсем скоро на экраны выйдет сериал о первом подобном опыте в России. Сериал «Царская прививка» расскажет историю об эпидемии оспы и указе императрицы Екатерины Второй, которая впервые решила использовать вакцинацию как средство для спасения людей.

Еще один интересный проект — драма «Точка ноль». Эта лента расскажет историю московского вирусолога, который уезжает бороться с новым неизвестным вирусом в глухую сибирскую деревню.

Любители реалити смогут посмотреть шоу «Уездный доктор», в рамках которого молодые медики поедут на практику по отдаленным деревням и селам России.

Справка

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») занимается поддержкой и продвижением важного и значимого для общества контента в Интернете. Проекты участвуют в конкурсе и получают денежную поддержку от государства. С 2020 года ИРИ поддержал более 1500 онлайн-проектов.

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Среди неожиданных новинок — диджитал-шоу «Ольга Вузова». Созданный командой «Шкулев Медиа Холдинг» проект показывает известного блогера и телеведущую Ольгу Бузову с неожиданной стороны: звезда путешествует по российским техническим вузам, изучает студенческую и научную жизнь.

«Пообщавшись с сотнями студентов технических институтов по всей стране, я поняла, что за ними — будущее. Это молодые люди, активные и интересные, с горящими глазами», — поделилась эмоциями Ольга.

Посмотреть первые серии шоу можно по ссылке.

Автор текста:Дарья Гапионок
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