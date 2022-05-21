Инфекционист Евгений Воронин рассказал о реальных событиях сериала «Нулевой пациент»: «Это трагедия и история мужества»

Выжила половина

- Вы знаете о судьбе тех самых детей?

- К 1997 году из 272 зараженных детей в живых остались около 140. Был очень тяжелый период — лечения, по сути, не было. Мы делали все, что могли, старались бороться за каждый день их жизни, оказывали психологическую и социальную поддержку. Ведь эти дети не могли посещать ни детские сады, ни школы. В 1992 году, например, мы впервые организовали рождественский лагерь отдыха, чтобы они смогли получить хоть какие-то позитивные эмоции. Эту нашу традицию потом переняли не только в стране, но и в мире.

- Антиретровирусная терапия появилась только в конце 90-х?

- В 1996 году на конференции в Ванкувере было объявлено о разработке первых в мире АРВ-препаратов, а уже в следующем 1997-м первыми в России их начали получать именно дети. И когда сейчас наши пациенты говорят, что устали постоянно пить много таблеток, это не сравнить с тем, что было в конце 90-х. Тогда дети принимали не по 3-5 таблеток, а по 20 каждый день, запивая их большим количеством воды — чтобы не пострадали почки. И побочные эффекты были другими. Но при этом приверженность лечению была 100-процентной — мамы этих детей очень хорошо понимали, насколько важна терапия. Потому что раньше видели, что может быть без нее.

На самом деле, первая в СССР вспышка ВИЧ была трагедией не 272-х детей, а 272-х семей. Такого мужества, как у матерей этих детей, я больше в жизни не встречал. Им надо было бороться со смертельной болезнью своих детей фактически в полной изоляции — от общения с ними отказывались не только соседи, но и родственники, и друзья. И многие выдержали это испытание. К сожалению, об этом мало говорят.

- Вы до сих пор с ними общаетесь?

- Конечно. Периодически кто-то поступает к нам для наблюдения. Более того, из тех инфицированных детей, кого я знаю лично, 17 девочек выросли и сами стали мамами, родив абсолютно здоровых детей.

- Как врач заметили в сериале какие-то медицинские «ляпы»?

- Я их не искал — это же художественный фильм. Очень важно, что об этой теме вообще говорят. Когда о таких вещах забывают, они могут повториться. Может быть, в другом виде, но все же. Это действительно была трагедия и история мужества. Я видел много уникальных ребят, которые несмотря на свой совсем юный возраст боролись с болезнью как могли. Про каждого из них можно снимать фильм и писать книги.