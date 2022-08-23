Психологи выяснили, какие люди больше верят в теории заговора

Так, по мнению исследователей, склонность к паранойе часто наводит нарциссов на мысли о том, что другие намеренно хотят им причинить зло. Причем, угроза может касаться как лично их, так и перерастать в нечто более глобальное и угрожать обществу в целом.

Потребность в доминировании и контроле тоже может объяснить веру нарциссов в заговор — для них это своеобразный способ справиться с ожидаемым поражением. Они склонны обвинять других людей в своих несчастьях и неудачах — в случае с заговором они находят конкретную группу людей, которую можно сделать «козлом отпущения».

Высокая потребность в уникальности тоже повышает для нарциссов привлекательность теорий заговора. Они обещают доступ к эксклюзивной, скрытой информации, что дает человеку возможность чувствовать себя особенным.

Кроме того, для нарциссов характерно легковерие, доверчивость. По словам специалистов, несмотря на чрезмерную уверенность в своих способностях и интеллекте, нарциссы, как правило, наивны и не очень склонны к глубоким размышлениям. А это может сделать их уязвимыми для манипуляций. Также нарциссизм связывают с предрасположенностью человека к странным и необычным суждениям, поэтому теория заговора может легко стать одним из них.