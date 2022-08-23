Психологи выяснили, какие люди больше верят в теории заговора

Группа ученых из Кембриджского, Кентского университетов и Польской академии наук пришли к выводу, что теории заговоров особенно привлекательны для людей с нарциссическим типом личности. Такой вывод они сделали на основе анализа более ранних исследований о нарциссизме. Они выделили 4 характерных психологических черты таких людей, объясняющих их веру и поддержку теорий заговора:
чувство паранойи,
потребность в доминировании и контроле,
легковерие,
потребность в уникальности.
«Последние достижения в изучении нарциссизма позволяют предположить, что он состоит из трех компонентов: антагонизма, агентной экстраверсии (настойчивое стремление к вознаграждению) и невротизма. Мы утверждаем, что каждый из этих компонентов нарциссизма может предрасполагать людей к поддержке теорий заговора из-за различных психологических процессов», — утверждают авторы работы, результаты которой были
Так, по мнению исследователей, склонность к паранойе часто наводит нарциссов на мысли о том, что другие намеренно хотят им причинить зло. Причем, угроза может касаться как лично их, так и перерастать в нечто более глобальное и угрожать обществу в целом.
Потребность в доминировании и контроле тоже может объяснить веру нарциссов в заговор — для них это своеобразный способ справиться с ожидаемым поражением. Они склонны обвинять других людей в своих несчастьях и неудачах — в случае с заговором они находят конкретную группу людей, которую можно сделать «козлом отпущения».
Высокая потребность в уникальности тоже повышает для нарциссов привлекательность теорий заговора. Они обещают доступ к эксклюзивной, скрытой информации, что дает человеку возможность чувствовать себя особенным.
Кроме того, для нарциссов характерно легковерие, доверчивость. По словам специалистов, несмотря на чрезмерную уверенность в своих способностях и интеллекте, нарциссы, как правило, наивны и не очень склонны к глубоким размышлениям. А это может сделать их уязвимыми для манипуляций. Также нарциссизм связывают с предрасположенностью человека к странным и необычным суждениям, поэтому теория заговора может легко стать одним из них.
Кстати
Два года назад ВЦИОМ проводил опрос в попытке узнать, как россияне относятся к конспирологическим теориям.
Так, социологи узнали, что большинство опрошенных (66%) уверены, что продукты с ГМО опасны, однако эта информация скрывается от населения. Такого мнения придерживаются в основном люди в возрасте от 45 до 59 лет.
ВИЧ-диссидентов, которые были бы убеждены, что вируса иммунодефицита человека на самом деле не существует, наоборот, оказалось явное меньшинство. Как показал опрос, 78% опрошенных считают ВИЧ опасным заболеванием, представляющим риск для жизни, и от которого нельзя полностью вылечиться.
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