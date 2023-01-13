Профессор Баранова предположила реальную причину внезапной смерти дочери Элвиса Пресли

О смерти певицы Лизы Марии Пресли, дочери Элвиса и Присциллы Пресли, западные СМИ сообщили накануне вечером. «С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мария покинула нас», — цитировал журнал People заявление Присциллы.

Также уточнялось, что утром в четверг Лизу Марию доставили в больницу Лос-Анджелеса. Ранее поступил вызов к ней домой — бездыханную женщину обнаружила ее домработница. Приехавшие парамедики, заметив «признаки жизни», запустили ей сердце, начали проводить сердечно-легочную реанимацию, а потом перевели ее в больницу для «неотложной медицинской помощи». Но ничего не помогло — там она и умерла.

Из-за чего наступила остановка сердце — официально не уточняется. По данным некоторых источников, незадолго до смерти Лиза Мария жаловалась на сильные боли в животе.

Известный биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова поделилась своей версией. Специалист предположила, что истинная причина внезапной трагедии — гены. Ведь отец Лизы Марии — Элвис Пресли тоже умер от остановки сердца и тоже рано — в 42 года.