Профессор Баранова предположила реальную причину внезапной смерти дочери Элвиса Пресли

О смерти певицы Лизы Марии Пресли, дочери Элвиса и Присциллы Пресли, западные СМИ сообщили накануне вечером. «С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мария покинула нас», —
Также уточнялось, что утром в четверг Лизу Марию доставили в больницу Лос-Анджелеса. Ранее поступил вызов к ней домой — бездыханную женщину обнаружила ее домработница. Приехавшие парамедики, заметив «признаки жизни», запустили ей сердце, начали проводить сердечно-легочную реанимацию, а потом перевели ее в больницу для «неотложной медицинской помощи». Но ничего не помогло — там она и умерла.
Из-за чего наступила остановка сердце — официально не уточняется. По данным некоторых источников, незадолго до смерти Лиза Мария жаловалась на сильные боли в животе.
Известный биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова поделилась своей версией. Специалист предположила, что истинная причина внезапной трагедии — гены. Ведь отец Лизы Марии — Элвис Пресли тоже умер от остановки сердца и тоже рано — в 42 года.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)
«Конечно, много спекуляций, особенно в случае самого короля рок-н-ролла. Говорят, барбитураты помогли (корвалол, говоря по-русски). Однако Анча в таких случаях подозревает генетику. Отец и дочь — надо было бы геном или экзом секвенировать. Гены удлиненного сегмента QT, а также синдрома Бругада (наследственное нарушение электрофизиологических процессов сердца, вызывающее повышенный риск синкопе и внезапной смерти. — Прим. ред.) — это не шутки», —
Почему сердце может внезапно остановиться
Истории о том, как совершенно здоровый на вид и полный сил человек вдруг «упал и умер», происходят регулярно и всех шокируют. Почему такое случается, ведь так умирают иногда совсем молодые люди, которым не было даже 30. К примеру, в России от внезапной остановки сердца умирают 200-250 тысяч человек в год, причем в основном мужчины.
Как ранее объясняла кардиолог Мария Яковлева, внезапно остановиться может даже абсолютно здоровое сердце. Это может происходить в результате невероятного стечения обстоятельств — внезапной аритмии, одномоментного спазма. Однако, по словам врача, внезапная смерть только кажется внезапной — на самом деле организм давно шел к такому трагическому финалу.
Эксперт называла несколько факторов риска, которые могут привести к внезапной сердечной смерти. Среди них — наследственные заболевания. В частности, синдром Бругада, гипертрофическая кардиомиопатия, аритмогенная дисплазия правого желудочка, синдром удлиненного QT.
Какие еще могут быть факторы риска внезапной сердечной смерти и когда отмечают пики, читайте ЗДЕСЬ.