Орангутана Джелая из Московского зоопарка вылечили от пневмонии, на время разлучив с мамой

Все это время маленький Джелай боролся с болезнью самостоятельно, как взрослый, — его отсадили от родителей, чтобы лечение было более эффективным. Повторная КТ уже не увидела никаких признаков пневмонии. И наконец малыш смог вернуться к своей маме.