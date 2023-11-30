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Орангутана Джелая из Московского зоопарка вылечили от пневмонии, на время разлучив с мамой

Питомец столичного зоопарка заболел еще в октябре. Вначале на его шее киперы заметили большое образование. На КТ ветеринары обнаружили также и пневмонию. Трогательный момент встречи малыша и мамы-орангутана после разлуки смотрите в видео.

30 ноября 2023
кадр из видео
Источник:

Телеграм-канал Московского зоопарка

По словам специалистов Московского зоопарка, у орангутанов сложное строение шеи: в ней есть так называемые «воздушные мешки». Поэтому сразу распознать природу появившегося образования было трудно — требовалась компьютерная томография.

Джелая отправили на обследование, которое показало: у малыша хроническая бронхопневмония с поражением всех долей легких и абсцесс воздушного мешка на шее. К счастью, все обошлось без операции. Пульмонологи поставили Джелая на ноги после месячного курса антибиотиков.

Все это время маленький Джелай боролся с болезнью самостоятельно, как взрослый, — его отсадили от родителей, чтобы лечение было более эффективным. Повторная КТ уже не увидела никаких признаков пневмонии. И наконец малыш смог вернуться к своей маме.

Как заболевшему Джелаю делали КТ, специалисты зоопарка показали в видео, которое опубликовали в своем телеграм-канале.

К слову

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Автор текста:Анастасия Романова
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