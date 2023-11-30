Орангутана Джелая из Московского зоопарка вылечили от пневмонии, на время разлучив с мамой

По словам специалистов Московского зоопарка, у орангутанов сложное строение шеи: в ней есть так называемые «воздушные мешки». Поэтому сразу распознать природу появившегося образования было трудно — требовалась компьютерная томография.
Джелая отправили на обследование, которое показало: у малыша хроническая бронхопневмония с поражением всех долей легких и абсцесс воздушного мешка на шее. К счастью, все обошлось без операции. Пульмонологи поставили Джелая на ноги после месячного курса антибиотиков.
Все это время маленький Джелай боролся с болезнью самостоятельно, как взрослый, — его отсадили от родителей, чтобы лечение было более эффективным. Повторная КТ уже не увидела никаких признаков пневмонии. И наконец малыш смог вернуться к своей маме.
Как заболевшему Джелаю делали КТ, специалисты зоопарка показали в видео, которое
К слову
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