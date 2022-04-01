Они есть у каждого: названы 7 сверхспособностей человеческого тела

Человеческий организм — это система, которую природа продумала до мелочей. Пока мы просто сидим, смотрим телевизор, спим, в нем происходят тысячи процессов, о которых человек даже и не догадывается. Наш мозг без устали посылает сигналы, ежесекундно думая, как защитить своего «хозяина», обеспечить правильную работу всех систем.

Наверняка вы не раз слышали о различных рекордах: мужчина сутки смог простоять на гвоздях, другой не дышал больше 10 минут, еще один смог перепрыгнуть забор, высота которого превышает его рост. Такими рекордсменами все восхищаются, думая, что они-то сами, к сожалению, самые обычные люди. На самом деле это не так. Если проанализировать способности, которыми награжден каждый человек, то можно очень сильно удивиться, пишет чешское издание iDnes.