Они есть у каждого: названы 7 сверхспособностей человеческого тела

Человеческий организм — это система, которую природа продумала до мелочей. Пока мы просто сидим, смотрим телевизор, спим, в нем происходят тысячи процессов, о которых человек даже и не догадывается. Наш мозг без устали посылает сигналы, ежесекундно думая, как защитить своего «хозяина», обеспечить правильную работу всех систем.
Наверняка вы не раз слышали о различных рекордах: мужчина сутки смог простоять на гвоздях, другой не дышал больше 10 минут, еще один смог перепрыгнуть забор, высота которого превышает его рост. Такими рекордсменами все восхищаются, думая, что они-то сами, к сожалению, самые обычные люди. На самом деле это не так. Если проанализировать способности, которыми награжден каждый человек, то можно очень сильно удивиться, пишет чешское издание
Желудочный сок может растворить бритву
В нашем желудке есть желудочный сок — именно он поддерживает определенный уровень кислотности, расщепляет белки, убивает почти все бактерии и размягчает твердые частички пищи. Однако его концентрация очень едкая: желудочный сок может растворить даже стальную бритву. Поэтому стенки желудка обновляются каждые три дня, а иначе кислоты в итоге переварили бы и сам орган.
Сердце делает 300 миллиардов ударов
Наш грудной «мотор» — крайне трудолюбивый орган. Только представьте: за всю жизнь сердце сокращается около 300 миллиардов раз и перекачивает около 180 миллионов литров крови. У женщин, кстати, число ударов может быть больше. Как выяснили ученые, частота сокращений женского сердца гораздо чаще, нежели мужского. И с болезнями это никак не связано. В нашем теле сто тысяч километров артерий, вен и капилляров, что вдвое больше окружности Земли.
Интересный факт: в теле человека 600 мышц. Самая сильная — язык, а самая быстрая — глазная, благодаря которой моргают веки. Кстати, женщины моргают в два раза чаще, чем мужчины.
Глаза могут различить 500 оттенков серого
Даже если нам изначально кажется, что два цвета совершенно одинаковы, скорее всего, мнение изменится, если мы присмотримся очень внимательно. Однако здесь выигрывают женщины: именно они могут уловить тысячи оттенков. Мужчины же на такое не способны. Так, например, женский глаз может различить 500 оттенков серого и почувствовать около триллиона запахов.
Кость крепче железобетона
Бедренная кость — одна из самых твердых костей нашего скелета. Она крепче железобетона, некоторые ученые считают, что человеческое бедро может выдержать даже легковой автомобиль.
Интересный факт: мозг образован почти ста миллиардами нейронов. Нервные импульсы из мозга и обратно поступают со скоростью 270 километров в час.
Слюны хватит на два бассейна
За всю жизнь наш организм производит около 35 тысяч литров слюны — это хватит, чтобы наполнить два бассейна. Во время чихания маленькие капельки жидкости и бациллы вылетают из носа и рта с невероятной скоростью — около 160 км/ч.
Что касается потовых желез, то их тоже можно назвать трудоголиками. На ступнях человека их около 500 тысяч, если бы они трудились на полную мощность, то каждый день через них бы проходил… почти литр воды.
Люди с голубой кожей и правда существуют
Цвет кожи, как и цвет крови, может поменяться. В составе крови еще такой элемент — метгемоглобин. Если его содержание будет больше 1,5%, то кровь станет коричневой. А кожа — голубоватой. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кстати
На невероятное наш организм способен в ситуации сильного стресса. В СМИ периодически мелькают истории о людях, которые ради спасения своей жизни сделали невозможное. Возникает вопрос: почему кто-то может на несколько минут стать супергероем, а кому-то это не под силу? Разбираемся с экспертом.