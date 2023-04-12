«Общественный контроль» назвал марку поддельного творога, в котором нет ни капли молока

Творог — основной ингредиент традиционного блюда в Пасху, которое так и называется — творожная пасха. Для очередной проверки петербургская организация потребителей «Общественный контроль» закупила в магазинах Петербурга 10 образцов этого кисломолочного продукта разных торговых марок и изучила их состав. Проверяли творог в лаборатории ФБУ «Тест-С.-Петербург» на соответствие обязательным требованиям ГОСТа 31453-2013. Согласно протоколам испытаний, полностью им соответствовали лишь 5 образцов.
Жира много, но не молочного
Общественники признали фальсификатом один из 10 проверенных образцов. Им оказался творог 9% ТМ «РусМолоко» (ООО «Русмолоко», Ставропольский край), в котором эксперты совсем не нашли молочного жира.
По словам доцента кафедры прикладной биотехнологии Университета ИТМО Анатолия Брусенцева, в большинстве случаев покупатель не сможет выявить подмену на глаз. Сегодня на рынке используют много заменителей молочного жира, которые по вкусу, запаху и даже температуре плавления максимально приближены к оригиналу.
Кроме замены молочного жира на растительный, образец не соответствовал ГОСТу по другим проверенным показателям:
массовая доля белка составила всего 2,87% вместо 16%, заявленных на крышке 800-граммового ведерка;
массовая доля жира почти в 3 раза превысила норму — 25% вместо 9%;
вкус, запах и цвет были нехарактерными для творога, который вместо стандартного белого цвета имел светло-желтый оттенок.
«Пальмитиновая кислота — одна из основных насыщенных жирных кислот, входящих в состав пальмового масла. С учетом же того, что пальмитиновой кислоты в этом образце оказалось больше, чем должно быть в молочном жире, напрашивается предположение, что в продукт, вероятно, добавлено пальмовое масло», — предположила профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Университета ИТМО Людмила Забодалова.
А где-то жира недосчитались
Жирность творога — тоже один из главных показателей, на который ориентируются люди при покупке продукта. Для одних он важен при соблюдении диеты, для других — при приготовлении творожных блюд, где от жирности зависит собственно рецепт и результат. Так, в этот раз реальная жирность оказалась ниже заявленной на этикетке у четырех продуктов:
творог 5% «Моя цена» (изготовлен ООО «Производственная компания «Обнинские молочные продукты», Калужская область, по заказу торговой сети «Магнит») — массовая доля жира образца составила лишь 1%;
творог 9% ТМ «О’кей daily» (частная марка торговой сети «О’кей»), изготовленный АО «Торжокский молочный комбинат «Тверца», — массовая доля жира образца составила всего 5%;
«Творог фермерский пластовой» 9%, ТМ «АгроМир» (ООО «АгроМир», Ленинградская область), в нем массовая доля жира оказалась 8,5%, а массовая доля белка — 13,67% вместо 16%;
творог 5% ТМ «Торжок. Молочное царство» (АО «Торжокский молочный комбинат «Тверца», Тверская область) — массовая доля жира в образце оказалась 4,75%, а массовая доля белка составила 13,36 % вместо указанных 16%.