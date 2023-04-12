«Общественный контроль» назвал марку поддельного творога, в котором нет ни капли молока

Жирность творога — тоже один из главных показателей, на который ориентируются люди при покупке продукта. Для одних он важен при соблюдении диеты, для других — при приготовлении творожных блюд, где от жирности зависит собственно рецепт и результат. Так, в этот раз реальная жирность оказалась ниже заявленной на этикетке у четырех продуктов: