На Солнце произошел мощнейший взрыв за год: астрономы рассказали, когда ждать магнитные бури

По словам специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, просошедшая накануне вспышка на Солнце стала самой крупной в 2023 году, позже ей присвоили балл X2.8. Активная фаза солнечного взрыва продолжалась около 25 минут. В результате, по данным космических коронографов, в межпланетное пространство произошел крупный выброс солнечного вещества, и оно может вызвать очередные магнитные бури.
Как говорят специалисты лаборатории, окончательный прогноз пока не сформирован, но уже точно понятно, что основные объемы солнечного вещества все-таки пройдут мимо нашей планеты. Однако оно все равно может задеть Землю, пересечение фронта выброса с земной орбитой ожидается утром в воскресенье, 17 декабря.
«По предварительным расчетам, солнечные массы либо не затронут Землю, либо к месту расположения нашей планеты придут внешние разреженные области выброса, неспособные оказать сильное ударное воздействие. В то же время, так как солнечное вещество по своей природе представляет собой газ чрезвычайно высокой температуры — около 1 миллиона градусов, возможно расширение газового облака во время движения», —
В то же время, согласно более ранним прогнозам, в субботу, 16 декабря, ожидается слабая магнитная буря. Но, как оказалось, она вовсе не связана с просошедшим событием. Как объясняют астрономы, сообщения о буре были основаны на наблюдениях солнечного ветра, который теперь может немного ускориться.
Судя по онлайн-графику геомагнитной активности, пока ситуация спокойная, показатели в зеленой зоне.
«Вспышка уровня X2.8 не относится к рекордным и уступает крупнейшим событиям в современной истории примерно в 10 раз. Предварительно в текущем солнечном цикле еще предстоят более крупные события. Тем не менее событие относится к чрезвычайно заметным и сильным и дополнительно подтверждает рост солнечной активности. Также все более вероятным становится сценарий выхода Солнца на максимум уже в первой половине предстоящего 2024 года», — предупредили эксперты.