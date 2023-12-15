На Солнце произошел мощнейший взрыв за год: астрономы рассказали, когда ждать магнитные бури

«Вспышка уровня X2.8 не относится к рекордным и уступает крупнейшим событиям в современной истории примерно в 10 раз. Предварительно в текущем солнечном цикле еще предстоят более крупные события. Тем не менее событие относится к чрезвычайно заметным и сильным и дополнительно подтверждает рост солнечной активности. Также все более вероятным становится сценарий выхода Солнца на максимум уже в первой половине предстоящего 2024 года», — предупредили эксперты.