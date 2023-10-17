На Кубани будут судить медсестру, из-за ошибки которой погибла 10-месячная девочка

Весной этого года в Саратове пятилетняя девочка умерла от гриппа: у малышки появились неожиданные осложнения. Девочку госпитализировали в одну из городских больниц, однако врачи не смогли ей помочь. По факту смерти ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело.