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На Кубани будут судить медсестру, из-за ошибки которой погибла 10-месячная девочка

Медсестра перепутала лекарства при промывании катетера. Состояние девочки резко ухудшилось, ее не успели спасти. Дело медработника передали в суд — женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

17 октября 20232
Из-за ошибки медсестры 10-месячная девочка погибла на руках у матери
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iStockphoto

Трагедия произошла в отделении анестезиологии-реанимации Темрюкской центральной районной больницы. Медицинская сестра перепутала лекарства, из-за чего 10-месячная девочка погибла на руках у матери.

По версии следствия, все произошло в ночь с 12 на 13 февраля 2022 года. В отделение госпитализировали ребенка с термическим ожогом. Врачи назначили малышке необходимое лечение.

Медсестра, которая осталась на ночное дежурство, допустила врачебную ошибку. Она отсоединила систему для вливания инфузионных растворов от катетера, установленного в вене 10-месячной девочки. Затем промыла катетер раствором, в который по ошибке вместо препарата «Гепарин» добавила «Тиопентал натрия», сообщает прокуратура Краснодарского края.

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Спустя несколько секунд состояние ребенка резко ухудшилось. Реанимационная бригада сделала все возможное, чтобы спасти малышку. Но трагедию предотвратить не удалось: в четвертом часу ночи ребенок умер. Все произошло на глазах у матери.

Против медсестры возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«Суд наложил арест на денежные средства на расчетных счетах и транспортное средство обвиняемой», — сообщает Следственный комитет по Краснодарскому краю.

Дело уже направили в суд. Медсестре грозит до трех лет лишения свободы, также женщина не сможет заниматься медицинской деятельностью в пределах этого срока.

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Автор текста:Софья Хромова
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