На Кубани будут судить медсестру, из-за ошибки которой погибла 10-месячная девочка

Трагедия произошла в отделении анестезиологии-реанимации Темрюкской центральной районной больницы. Медицинская сестра перепутала лекарства, из-за чего 10-месячная девочка погибла на руках у матери.
По версии следствия, все произошло в ночь с 12 на 13 февраля 2022 года. В отделение госпитализировали ребенка с термическим ожогом. Врачи назначили малышке необходимое лечение.
Медсестра, которая осталась на ночное дежурство, допустила врачебную ошибку. Она отсоединила систему для вливания инфузионных растворов от катетера, установленного в вене 10-месячной девочки. Затем промыла катетер раствором, в который по ошибке вместо препарата «Гепарин» добавила «Тиопентал натрия»,
Спустя несколько секунд состояние ребенка резко ухудшилось. Реанимационная бригада сделала все возможное, чтобы спасти малышку. Но трагедию предотвратить не удалось: в четвертом часу ночи ребенок умер. Все произошло на глазах у матери.
Против медсестры
«Суд наложил арест на денежные средства на расчетных счетах и транспортное средство обвиняемой», — сообщает Следственный комитет по Краснодарскому краю.
Дело уже направили в суд. Медсестре грозит до трех лет лишения свободы, также женщина не сможет заниматься медицинской деятельностью в пределах этого срока.
Пятилетняя девочка умерла от гриппа
Весной этого года в Саратове пятилетняя девочка умерла от гриппа: у малышки появились неожиданные осложнения. Девочку госпитализировали в одну из городских больниц, однако врачи не смогли ей помочь. По факту смерти ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Еще одна жуткая история произошла в Чувашии в 2021 году. Шестилетняя девочка с СМА умерла после того, как ей отказались продолжать терапию жизненно важным препаратом. В СК возбуждено уголовное дело по 293-й УК РФ (халатность).