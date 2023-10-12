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Думала, что отравилась: женщина три дня лечилась дома, а закончилось все пятью операциями

В Домодедовскую больницу 39-летнюю женщину привезли в тяжелом состоянии — с жалобами на сильную боль в животе и признаками интоксикации.

12 октября 20231
приступ панкреатита
Источник:
iStockphoto

Уже в стационаре выяснилось, что женщина связала свое недомогание с отравлением, поэтому в течение трех дней пыталась справиться с болезнью своими силами. Домашнее лечение не помогло — наоборот, ей стало только хуже. Все потому, что на самом деле у нее было не отравление, а приступ панкреатита — воспаления поджелудочной железы.

«У пациентки была диагностирована острая форма панкреатита с разрушением окружающих тканей и гнойным процессом в жировой клетчатке. В течение двух месяцев наши хирурги вместе с анестезиологами-реаниматологами, которые вывели пациентку из критического состояния панкреатогенного шока, провели пять операций по удалению омертвевших  тканей», — цитируют в минздраве Московской области врача-хирурга Кирилла Овчинникова, заведующего хирургическим отделением № 1 стационара № 2.

Как говорят врачи, это заболевание поджелудочной железы — самое опасное и непредсказуемое и приводит к смерти в среднем в 40% случаев. Эту молодую женщину врачам удалось спасти, сейчас она проходит реабилитационное лечение. По оценке медиков, к тяжелому заболеванию ее могло привести обострение хронического панкреатита и желчевыводящих путей, а также неправильное питание.

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Не ешьте эти продукты вместе

Как ранее предупреждала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева, если после еды вы чувствуете тяжесть, дискомфорт или даже боли, это повод присмотреться к поджелудочной железе и навестить гастроэнтеролога.

Специалист назвала продукты, которые могут привести к нарушению работы поджелудочной железы, а при их сочетании и вовсе довести до реанимации:

  • алкоголь, пельмени, острая горчица или уксус;

  • шашлык, острый соус и алкоголь;

  • пицца пепперони и пиво.

Врач подчеркнула, что для защиты от хронического панкреатита и пожизненного лечения нельзя сочетать жирное, острое и алкоголь.

Автор текста:Анастасия Романова
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