Думала, что отравилась: женщина три дня лечилась дома, а закончилось все пятью операциями

Уже в стационаре выяснилось, что женщина связала свое недомогание с отравлением, поэтому в течение трех дней пыталась справиться с болезнью своими силами. Домашнее лечение не помогло — наоборот, ей стало только хуже. Все потому, что на самом деле у нее было не отравление, а приступ панкреатита — воспаления поджелудочной железы.