Думала, что отравилась: женщина три дня лечилась дома, а закончилось все пятью операциями

Уже в стационаре выяснилось, что женщина связала свое недомогание с отравлением, поэтому в течение трех дней пыталась справиться с болезнью своими силами. Домашнее лечение не помогло — наоборот, ей стало только хуже. Все потому, что на самом деле у нее было не отравление, а приступ панкреатита — воспаления поджелудочной железы.
«У пациентки была диагностирована острая форма панкреатита с разрушением окружающих тканей и гнойным процессом в жировой клетчатке. В течение двух месяцев наши хирурги вместе с анестезиологами-реаниматологами, которые вывели пациентку из критического состояния панкреатогенного шока, провели пять операций по удалению омертвевших тканей», —
Как говорят врачи, это заболевание поджелудочной железы — самое опасное и непредсказуемое и приводит к смерти в среднем в 40% случаев. Эту молодую женщину врачам удалось спасти, сейчас она проходит реабилитационное лечение. По оценке медиков, к тяжелому заболеванию ее могло привести обострение хронического панкреатита и желчевыводящих путей, а также неправильное питание.
Не ешьте эти продукты вместе
Как ранее предупреждала врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева, если после еды вы чувствуете тяжесть, дискомфорт или даже боли, это повод присмотреться к поджелудочной железе и навестить гастроэнтеролога.
Специалист назвала продукты, которые могут привести к нарушению работы поджелудочной железы, а при их сочетании и вовсе довести до реанимации:
алкоголь, пельмени, острая горчица или уксус;
шашлык, острый соус и алкоголь;
пицца пепперони и пиво.
Врач подчеркнула, что для защиты от хронического панкреатита и пожизненного лечения нельзя сочетать жирное, острое и алкоголь.