Астрономы предупредили о приближающемся всплеске активности магнитного поля

Как сообщают в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в ночь с 19 на 20 октября магнитосфера Земли может прийти в возбужденное состояние. Геомагнитная активность, по прогнозам, продолжится и в первой половине пятницы.
Настоящей магнитной бури 19 и 20 октября пока не ожидается. Но ситуация на Солнце и, как следствие, на нашей планете может измениться в любой момент — такое случается нередко. К примеру, в начале октября магнитная буря тоже началась неожиданно, хотя накануне сильных волнений не планировалось.
Согласно длительному прогнозу астрономов, до конца октября других всплесков геомагнитной активности больше не видно. Но опять же это пока.
Напомним, ранее эксперты Лаборатории солнечной астрономии предупреждали, что осенью активность Солнца начнет расти. По их словам, основной прогноз на осенне-зимний период — возвращение Солнца на фазу роста с увеличением числа вспышек и, соответственно, числа геомагнитных бурь. Этот прогноз пока подтверждается. В сентябре уже регистрировали пять магнитных бурь, в то время как за все лето их произошло только три.