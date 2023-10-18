Астрономы предупредили о приближающемся всплеске активности магнитного поля

Напомним, ранее эксперты Лаборатории солнечной астрономии предупреждали, что осенью активность Солнца начнет расти. По их словам, основной прогноз на осенне-зимний период — возвращение Солнца на фазу роста с увеличением числа вспышек и, соответственно, числа геомагнитных бурь. Этот прогноз пока подтверждается. В сентябре уже регистрировали пять магнитных бурь, в то время как за все лето их произошло только три.