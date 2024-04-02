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4 признака, что вам попалась ненастоящая сгущенка, два из них видно сразу

Немалая доля любимых многими молочных консервов, на этикетках которых указан ГОСТ, на самом деле ему не соответствует. Экспертизу, проведенную общественниками, не прошли пять из семи образцов магазинной сгущенки.

2 апреля 20243
сгущенка качество марки
Источник:
iStockphoto

Петербургская организация потребителей «Общественный контроль» проверила качество семи упаковок сгущенного молока разных торговых марок, купленных в сетевых супермаркетах города «Лента», «Магнит» и «Семишагофф». Продукты отправили на экспертизу в Северо-Западную испытательную лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных и в «Тест-С.-Петербург». Результаты оказались печальными: 70% молочных консервов проверку не прошли. Среди них были и обычная сгущенка, и вареная.

Дизайн вводит в заблуждение

В супермаркетах можно найти молочные консервы с разным составом, причем дизайн многих упаковок напоминает знакомый еще со времен СССР десерт. Однако «покупаться на обложку» не стоит: содержимое может ей не соответствовать.

Как рассказали в «Общественном контроле», на этикетке настоящего сгущенного молока, сделанного по ГОСТ 31688-2012 «Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия», должно быть написано: «Молоко цельное сгущенное с сахаром, массовая доля жира — 8,5%».

«Если на этикетке нет таких слов, массовая доля жира другая, а вместо ГОСТа указаны технические условия (ТУ), то перед вами не традиционный продукт „молоко сгущенное“, а сгущенка, в составе которой молочный жир может быть замещен растительным или говяжьим. Иногда мелким шрифтом на обратной стороне этикетки изготовители честно указывают, что перед вами „молокосодержащий продукт“, в составе которого есть, например, растительные жиры. Но чаще бывает по-другому: на этикетке пишут „Молоко цельное сгущенное с сахаром“ согласно требованиям ГОСТ 31688-2012, а внутри банки находится суррогат на растительных жирах, который ничего общего с любимым многими продуктом не имеет. Так поступают недобросовестные изготовители», — предупреждают общественники.

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Кого забраковали

Согласно результатам экспертизы, три образца молочных консервов с пометкой ГОСТ были признаны фальсификатом. Все они от одного и того же производителя. По словам общественников, хоть в них и не было выявлено растительных жиров, фальсификация все же есть: при их производстве закладывалось в 2-3 раза меньше молочного сырья, чем положено по гостовской рецептуре.    

  1. Молоко цельное сгущенное с сахаром, массовая доля жира 8,5% (ООО «Брасовские сыры», Брянская обл.). Оно не соответствовало требованиям ГОСТа по четырем показателям. Так, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) составила 22% вместо нормы не менее 34%. По словам академика РАЕН Владимира Доценко, СОМО — это показатель натуральности продукта, если он менее 34%, значит, сгущенное молоко было разбавлено посторонним сырьем. Кроме того, массовая доля белка в продукте была 3,56% вместо нормы не менее 7%, массовая доля сахарозы — 46,3% вместо нормы 43,5- 45,5%, массовая доля влаги оказалась повышена — 29% вместо нормы не более 26,5%.

  2. Сливки сгущенные с сахаром, массовая доля жира 19% (ООО «Брасовские сыры», Брянская обл.). В этом продукте массовая доля СОМО составила всего 17,3% вместо нормы не менее 34%, массовая доля белка — 3,31% вместо нормы не менее 6%, массовая доля жира — 8,5% вместо 19%, массовая доля сахарозы — 43,9% вместо нормы 37,0-39,0%, а массовая доля влаги — 28,5% вместо нормы не более 26%.

  3. Молоко цельное сгущенное с сахаром, массовая доля жира 8,5%, ТМ «Сгущенка пионерская» (ООО «Брасовские сыры», Брянская обл.) В этом продукте массовая доля СОМО составила 11,8% вместо нормы не менее 34%, массовая доля белка — 2,97% вместо нормы не менее 8%, массовая доля жира — 7,5% вместо 8,5%, а массовая доля сахарозы — 41,8% вместо нормы 43,5-45,5%.

Кроме того, в список забракованных попали еще две банки сгущенки, но уже вареной.

«Для этой продукции даже сделали отдельный ГОСТ 33921-2016 „Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное. Технические условия“. В вареной сгущенке допускается чуть больше влаги и сахара, белка при этом меньше, чем в классическом продукте. При этом использование немолочных жиров в составе не допускается», — уточняют в «Общественном контроле».

Итак, не соответствовали стандарту следующие марки «варенки»:

  1. Молоко сгущенное с сахаром вареное, массовая доля жира 8,5% (АО «Любинский молочноконсервный комбинат», Омская обл.). Эти консервы не прошли проверку по массовой доле жира: в реальности она оказалась 7,5%, а не 8,5%.

  2. Молоко сгущенное с сахаром вареное, массовая доля жира 8,5%, ТМ «Лента» (ОАО «Белгородские молочные продукты», Белгород). В этом продукте эксперты увидели отклонения сразу в трех показателях: массовая доля СОМО составила 29,9% вместо нормы не менее 34%, массовая доля жира — 6,25% вместо 8,5%, а массовая доля сахарозы — 41,2% вместо нормы 43,5-46,0%».

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Кто прошел проверку

Согласно полученным в лаборатории результатам, требованиям указанного на этикетке ГОСТа соответствовали в этот раз только два образца сгущенного молока: ТМ «Любимая классика» (ООО «Промконсервы, Смоленская обл.) и ТМ «Главпродукт» (АО «Верховский молочно-консервный завод», Орловская обл.).

Как выбрать хорошее сгущенное молоко: четыре совета

  1. Смотрите не только на название и оформление этикетки, но и на состав. Если в нем указаны такие компоненты, как молочная сыворотка, масла (сливочное и/или растительное), загустители (пектин, каррагинан), то перед вами сгущенка, а не сгущенное молоко. По словам общественников, она тоже может быть вкусной и безопасной, но все же не будет источником всех полезных веществ из молока.

  2. Не берите вздутую банку или с вмятинами.

  3. Если сразу или со временем вы обнаружили в сгущенном молоке кристаллы сахара, это говорит о нарушениях в технологии изготовления. В следующий раз брать такой продукт нежелательно.

  4. Стоит насторожиться, если цвет массы неоднородный, с вкраплениями. Цвет классического сгущенного молока должен быть равномерным, белым, с кремовым оттенком.

Автор текста:Анастасия Романова
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