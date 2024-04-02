4 признака, что вам попалась ненастоящая сгущенка, два из них видно сразу

Петербургская организация потребителей «Общественный контроль» проверила качество семи упаковок сгущенного молока разных торговых марок, купленных в сетевых супермаркетах города «Лента», «Магнит» и «Семишагофф». Продукты отправили на экспертизу в Северо-Западную испытательную лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных и в «Тест-С.-Петербург». Результаты оказались печальными: 70% молочных консервов проверку не прошли. Среди них были и обычная сгущенка, и вареная.
Дизайн вводит в заблуждение
В супермаркетах можно найти молочные консервы с разным составом, причем дизайн многих упаковок напоминает знакомый еще со времен СССР десерт. Однако «покупаться на обложку» не стоит: содержимое может ей не соответствовать.
Как рассказали в «Общественном контроле», на этикетке настоящего сгущенного молока, сделанного по ГОСТ 31688-2012 «Консервы молочные. Молоко и сливки сгущенные с сахаром. Технические условия», должно быть написано: «Молоко цельное сгущенное с сахаром, массовая доля жира — 8,5%».
«Если на этикетке нет таких слов, массовая доля жира другая, а вместо ГОСТа указаны технические условия (ТУ), то перед вами не традиционный продукт „молоко сгущенное“, а сгущенка, в составе которой молочный жир может быть замещен растительным или говяжьим. Иногда мелким шрифтом на обратной стороне этикетки изготовители честно указывают, что перед вами „молокосодержащий продукт“, в составе которого есть, например, растительные жиры. Но чаще бывает по-другому: на этикетке пишут „Молоко цельное сгущенное с сахаром“ согласно требованиям ГОСТ 31688-2012, а внутри банки находится суррогат на растительных жирах, который ничего общего с любимым многими продуктом не имеет. Так поступают недобросовестные изготовители», — предупреждают общественники.
Кого забраковали
Согласно
Молоко цельное сгущенное с сахаром, массовая доля жира 8,5% (ООО «Брасовские сыры», Брянская обл.). Оно не соответствовало требованиям ГОСТа по четырем показателям. Так, массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) составила 22% вместо нормы не менее 34%. По словам академика РАЕН Владимира Доценко, СОМО — это показатель натуральности продукта, если он менее 34%, значит, сгущенное молоко было разбавлено посторонним сырьем. Кроме того, массовая доля белка в продукте была 3,56% вместо нормы не менее 7%, массовая доля сахарозы — 46,3% вместо нормы 43,5- 45,5%, массовая доля влаги оказалась повышена — 29% вместо нормы не более 26,5%.
Сливки сгущенные с сахаром, массовая доля жира 19% (ООО «Брасовские сыры», Брянская обл.). В этом продукте массовая доля СОМО составила всего 17,3% вместо нормы не менее 34%, массовая доля белка — 3,31% вместо нормы не менее 6%, массовая доля жира — 8,5% вместо 19%, массовая доля сахарозы — 43,9% вместо нормы 37,0-39,0%, а массовая доля влаги — 28,5% вместо нормы не более 26%.
Молоко цельное сгущенное с сахаром, массовая доля жира 8,5%, ТМ «Сгущенка пионерская» (ООО «Брасовские сыры», Брянская обл.) В этом продукте массовая доля СОМО составила 11,8% вместо нормы не менее 34%, массовая доля белка — 2,97% вместо нормы не менее 8%, массовая доля жира — 7,5% вместо 8,5%, а массовая доля сахарозы — 41,8% вместо нормы 43,5-45,5%.
Кроме того, в список забракованных попали еще две банки сгущенки, но уже вареной.
«Для этой продукции даже сделали отдельный ГОСТ 33921-2016 „Консервы молочные. Молоко сгущенное с сахаром вареное. Технические условия“. В вареной сгущенке допускается чуть больше влаги и сахара, белка при этом меньше, чем в классическом продукте. При этом использование немолочных жиров в составе не допускается», — уточняют в «Общественном контроле».
Итак, не соответствовали стандарту следующие марки «варенки»:
Молоко сгущенное с сахаром вареное, массовая доля жира 8,5% (АО «Любинский молочноконсервный комбинат», Омская обл.). Эти консервы не прошли проверку по массовой доле жира: в реальности она оказалась 7,5%, а не 8,5%.
Молоко сгущенное с сахаром вареное, массовая доля жира 8,5%, ТМ «Лента» (ОАО «Белгородские молочные продукты», Белгород). В этом продукте эксперты увидели отклонения сразу в трех показателях: массовая доля СОМО составила 29,9% вместо нормы не менее 34%, массовая доля жира — 6,25% вместо 8,5%, а массовая доля сахарозы — 41,2% вместо нормы 43,5-46,0%».
Кто прошел проверку
Согласно полученным в лаборатории результатам, требованиям указанного на этикетке ГОСТа соответствовали в этот раз только два образца сгущенного молока: ТМ «Любимая классика» (ООО «Промконсервы, Смоленская обл.) и ТМ «Главпродукт» (АО «Верховский молочно-консервный завод», Орловская обл.).
Как выбрать хорошее сгущенное молоко: четыре совета
Смотрите не только на название и оформление этикетки, но и на состав. Если в нем указаны такие компоненты, как молочная сыворотка, масла (сливочное и/или растительное), загустители (пектин, каррагинан), то перед вами сгущенка, а не сгущенное молоко. По словам общественников, она тоже может быть вкусной и безопасной, но все же не будет источником всех полезных веществ из молока.
Не берите вздутую банку или с вмятинами.
Если сразу или со временем вы обнаружили в сгущенном молоке кристаллы сахара, это говорит о нарушениях в технологии изготовления. В следующий раз брать такой продукт нежелательно.
Стоит насторожиться, если цвет массы неоднородный, с вкраплениями. Цвет классического сгущенного молока должен быть равномерным, белым, с кремовым оттенком.