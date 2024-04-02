4 признака, что вам попалась ненастоящая сгущенка, два из них видно сразу

«Если на этикетке нет таких слов, массовая доля жира другая, а вместо ГОСТа указаны технические условия (ТУ), то перед вами не традиционный продукт „молоко сгущенное“, а сгущенка, в составе которой молочный жир может быть замещен растительным или говяжьим. Иногда мелким шрифтом на обратной стороне этикетки изготовители честно указывают, что перед вами „молокосодержащий продукт“, в составе которого есть, например, растительные жиры. Но чаще бывает по-другому: на этикетке пишут „Молоко цельное сгущенное с сахаром“ согласно требованиям ГОСТ 31688-2012, а внутри банки находится суррогат на растительных жирах, который ничего общего с любимым многими продуктом не имеет. Так поступают недобросовестные изготовители», — предупреждают общественники.