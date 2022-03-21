Прививка есть, но ее никто не делает: почему рак шейки матки выходит в лидеры среди онкологических заболеваний

— В основе первого тестирования лежит цитологическое исследование: берется мазок клеток шейки матки, и врач под микроскопом определяет их «нормальность», — рассказывает руководитель медицинского департамента сети лабораторий KLD Ольга Малиновская . — Во втором типе — выявляется наличие вируса, ко-тестинг на наличие ВПЧ и изменение клеток встречается редко.

При этом она отметила: некоторые женщины не идут к врачам, но могут сдавать анализы в лабораториях, а если что-то не так — идут к доктору.

В соответствии с существующими рекомендациями, скрининг на рак шейки матки начинается с 21 года или, если женщина вступила в половой контакт раньше, через 3 года активной половой жизни.

— До 30 лет мы берем мазок на онкоцитологию раз в три года, если предыдущий результат был нормальный, — рассказывает акушер-гинеколог, врач УЗИ W Clinic Анна Барковская. — Ко-тестирование мы в этом возрасте не проводим, т. к. он ассоциирован с частой сменой половых партнеров и высокой инфицированностью ВПЧ, который потом чаще всего проходит сам и не приводит ни к каким последствиям. Определение ВПЧ в этом возрасте признано гипердиагностикой.

После 30 лет анализ на онкоцитологию сдается раз в пять лет, но при этом он дополняется тестом на ВПЧ. Цель — выявить из всех женщин группу риска, за которой надо следить более пристально.

— Если есть аномальный результат онкоцитологии, либо обнаружен 16 и 18 тип ВПЧ, то мы проводим кольпоскопию, — продолжает Анна Барковская. — К сожалению, далеко не все доктора знают, для чего она нужна. В первую очередь, это выбор места для биопсии, чтобы точно поставить диагноз. Ни результаты онкоцитологии, ни анализ на ВПЧ не дают поставить диагноз — он ставится только по гистологии после биопсии.

Специалисты говорят, что без результатов онкоцитологии каждому подряд кольпоскопию делать не нужно. Это гипердиагностика.

Анна Барковская рекомендует сдавать жидкостную онкоцитологию, т. к. она дает более точный результат.

— У жидкостной цитологии есть определенные преимущества, — подтверждает Ольга Малиновская. — Если мазок берет опытный доктор, который давно работает, у него прекрасные стекла, есть все приспособления для взятия мазка и он правильно наносит биоматериал тонким слоем на стекло, чтобы цитолог мог разглядеть каждую клетку, то рутинная цитология и жидкостная могут быть сравнимы. Но везде есть человеческий фактор — если мы берем мазок методом жидкостной цитологии, то все клетки погружаются в специальную жидкую среду. Она позволяет отмыть клетки, закрывающие собой то, что должен оценить цитолог: например, если мазок берется на фоне воспаления, то в нем будут лейкоциты, лимфоциты, эритроциты. Одновременно из материала для жидкостной цитологии можно сделать анализ на ВПЧ.

Дарья Бурмакина соглашается: если анализ взят качественно, то врач-цитолог одинаково хорошо посмотрит и обычный мазок, и жидкостный. Но бывает, что анализы сдаются потоком. Во время профосмотров может использоваться самый разный, не всегда подходящий инструмент.

— В таком случае при отрицательном анализе женщина расслабится, но из-за нарушения процедуры результат может быть ложным, — подчеркивает она.

Ольга Смирнова отмечает, что клинически методы жидкостной и обычной онкоцитологии абсолютно сопоставимы по эффективности. Но у жидкостной есть определенный плюс: по ней можно оценить клеточные маркеры — т. е. посмотреть, встала ли клетка на путь пролиферации и трансформируется ли она.

— Есть важный момент, который часто не учитывают врачи — это так называемый феномен Koss: нельзя брать повторные мазки, если между ними меньше полутора, а в идеале до трех месяцев, — подчеркнула Ольга Смирнова. — Очень часто пациентка приходит в клинику с уже взятым мазком, а врач делает его снова с разницей даже в пару дней. Результат, естественно, отрицательный, но, к сожалению, это ложноотрицательный мазок.

Она также отметила, что жидкостная цитология не входит в ОМС, а стоит достаточно дорого, особенно если выполняется ко-тестирование. Поэтому не каждая пациентка может себе его позволить. Лучше все-таки сделать обычную цитологию, чем не делать никакой. Ведь рак шейки матки не вызывает симптомов — они появляются, когда опухоль уже выходит за пределы шейки матки, а это уже распространенная стадия заболевания.

— Единственное, на что могут пожаловаться женщины, и то редко, — это водянистые или кровянистые выделения, тянущие боли, дискомфорт, — говорит Анна Белухина. — Но это хотя бы может заставить женщину пойти к гинекологу.

Еще недавно врачи активно ставили диагноз «эрозия шейки матки» и прижигали ее, мотивируя это риском возникновения опухоли. Сегодня врачи говорят, что это не соответствует действительности.

Так, по словам Анны Барковской, истинная эрозия возникает, если шейка матки чем-то травмировалась — но это небольшое повреждение слизистой проходит само. То, что раньше активно прижигали, — это эктопия шейки матки, когда вокруг цервикального канала есть цилиндрический эпителий красного цвета.

— Это особенность строения шейки матки, которая не несет дополнительного риска онкологии, — говорит Барковская. — Напротив, я считаю, что это дает диагностическое преимущество, а прижигание как раз и мешает диагностировать.

— Многие женщины испытывают чувство неловкости и смущения при процедуре осмотра врача-гинеколога либо попросту у них не хватает на это времени, — замечает Анна Белухина.

В этой ситуации, по ее мнению, на помощь придут специальные устройства для самовзятия биоматериала на ВПЧ-инфекцию. Для того, чтобы пройти исследование, нужно самостоятельно взять мазок прилагающимся стерильным устройством, затем передать его в медицинский офис. Такое тестирование на ВПЧ успешно применяется за рубежом, где является одним из этапов онкоскрининга, и уже начало набирать популярность в России.