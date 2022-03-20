Специалисты из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета сделали важное открытие, которое поможет лечить рак и разрабатывать новые антибиотики. Они обнаружили новую форму программируемой гибели клеток. Ее вызывает медь.
Самые распространенные симптомы рака:
Резкая потеря веса без причины;
Появление необычных припухлостей, шишек;
Продолжительный кашель, который не вылечить более 3-4 недель;
Кровь в моче или кале;
Недержание мочи;
Боль без причины;
Продолжительная изжога;
Трудности с глотанием;
Ученые выяснили: медь связывается со специализированными белками и заставляет их создавать токсичные для клетки агрегаты.
В рамках предыдущих исследований удалось узнать о молекулах ионофоры, способных транспортировать атомы меди через клеточные мембраны. Эти переносчики меди могут уничтожать раковые клетки — причем даже те, что не получилось победить с помощью медикаментов.
Одна из таких молекул, элескломол, уже прошла клинические испытания в качестве потенциального средства от онкологических болезней. Правда, для больных раком этот препарат не продемонстрировал эффективности. Дело в том, что токсичность соединения связанна именно с медью.
Новая форма клеточной гибели, купротоз, имеет отличия от других известных форм. Когда авторы исследования смогли блокировать метаболические пути, которые должны были привести к апоптозу и ферроптозу, обработанные медью клетки все равно погибали.
Главное отличие купротоза в том, что медь при этой форме гибели клеток напрямую связывается с липоилированными белками. Под воздействием меди эти белки образуют длинные скопления, что в итоге приводит к гибели мутировавших клеток.
Отчет об исследовании был опубликован в издании
Кстати
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А их коллеги из Томского политехнического университета (ТПУ) создали универсальные нанокапсулы для лечения рака. Подробнее об этом изобретении можно прочитать ЗДЕСЬ.