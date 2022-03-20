Ученые выяснили: медь связывается со специализированными белками и заставляет их создавать токсичные для клетки агрегаты.

В рамках предыдущих исследований удалось узнать о молекулах ионофоры, способных транспортировать атомы меди через клеточные мембраны. Эти переносчики меди могут уничтожать раковые клетки — причем даже те, что не получилось победить с помощью медикаментов.

Одна из таких молекул, элескломол, уже прошла клинические испытания в качестве потенциального средства от онкологических болезней. Правда, для больных раком этот препарат не продемонстрировал эффективности. Дело в том, что токсичность соединения связанна именно с медью.

Новая форма клеточной гибели, купротоз, имеет отличия от других известных форм. Когда авторы исследования смогли блокировать метаболические пути, которые должны были привести к апоптозу и ферроптозу, обработанные медью клетки все равно погибали.

Главное отличие купротоза в том, что медь при этой форме гибели клеток напрямую связывается с липоилированными белками. Под воздействием меди эти белки образуют длинные скопления, что в итоге приводит к гибели мутировавших клеток.