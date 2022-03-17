По словам специалиста, главный проблема — высокое содержание фруктозы. Человеческий организм способен перерабатывать лишь небольшое количество этого вещества.

Лучше есть не больше 10-25 грамм фруктозы в сутки — это, например, 2 яблока.

Однако фруктоза есть не только в фруктах — ее можно найти в сахаре, сиропах, сладких лимонадах и меде. В итоге человек может и не заметить, как съедает по 85-100 граммов фруктозы в день. Если так продолжается слишком долго, могут проявиться проблемы со здоровьем.

Например, напоминает Кутушов, избыток фруктозы после переработки в печени превращается в жир. А это чревато жировым гепатозом печени.

Побочный продукт переработки фруктозы — мочевая кислота. Если этого вещества в организме слишком много, действие инсулина блокируется — и глюкоза, опять же, превращается в жир. На фоне этого человек может страдать от инсулинорезистентности, диабета, ожирения и гипертонии.

Кстати, еще переизбыток фруктозы в рационе заставляет нас есть больше, чем нужно. Дело в том, что это вещество не вызывает инсулиновый ответ — это значит, что организм попросту не получает сигнал о насыщении.

Наконец, именно фруктоза может спровоцировать синдром раздраженного кишечника.