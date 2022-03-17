выбор овощи фрукты
Фото
Getty Images

Принято считать, что у здоровой еды никаких противопоказаний нет: мол, это с фастфудом надо меру знать, а вот свежие овощи и фрукты еще никому не навредили. Однако на самом деле это не так: некоторым людям те же фрукты есть нельзя. Подробнее о том, почему, рассказал токсиколог Михаил Кутушов.

Михаил Кутушов
медицина

врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий

www.instagram.com/prosymbionts/

По словам специалиста, главный проблема — высокое содержание фруктозы. Человеческий организм способен перерабатывать лишь небольшое количество этого вещества.

Лучше есть не больше 10-25 грамм фруктозы в сутки — это, например, 2 яблока.

Однако фруктоза есть не только в фруктах — ее можно найти в сахаре, сиропах, сладких лимонадах и меде. В итоге человек может и не заметить, как съедает по 85-100 граммов фруктозы в день. Если так продолжается слишком долго, могут проявиться проблемы со здоровьем.

Например, напоминает Кутушов, избыток фруктозы после переработки в печени превращается в жир. А это чревато жировым гепатозом печени.

Побочный продукт переработки фруктозы — мочевая кислота. Если этого вещества в организме слишком много, действие инсулина блокируется — и глюкоза, опять же, превращается в жир. На фоне этого человек может страдать от инсулинорезистентности, диабета, ожирения и гипертонии.

Кстати, еще переизбыток фруктозы в рационе заставляет нас есть больше, чем нужно. Дело в том, что это вещество не вызывает инсулиновый ответ — это значит, что организм попросту не получает сигнал о насыщении.

Наконец, именно фруктоза может спровоцировать синдром раздраженного кишечника.

Читайте также

Продукты с высоким содержанием фруктозы (на 100 граммов):

  • Кукурузный сироп — 90 граммов;

  • Рафинированный сахар — 50 граммов;

  • Агава сухая — 42 грамма;

  • Мед пчелиный — 40,5 грамма;

  • Изюм — 28 граммов;

  • Инжир — 24 грамма;

  • Шоколад — 15 граммов;

  • Курага — 13 граммов;

  • Кетчуп — 10 граммов;

  • Черника — 9 граммов;

  • Виноград — 8 граммов;

  • Яблоки — 6,2 грамма;

  • Бананы — 6 граммов;

  • Груши — 5 граммов;

  • Персики — 4 грамма.

Читайте также

Есть несколько болезней, при которых лучше избегать продуктов с фруктозой — в том числе и фруктов:

  • Инсулинорезистентность, диабет;

  • Лептинорезистентность;

  • Подагра;

  • Повышенная мочевая кислота;

  • Экзема и дерматит;

  • Боль в суставах;

  • Лишний вес, ожирение;

  • Проблемы со стулом, вздутие, газообразование.

Даже людям без существенных проблем со здоровьем нужно помнить об умеренности: фрукты очень полезны, но есть их нужно в разумных количествах.

Читайте также

Кстати

Для того чтобы фрукты принесли максимум пользы, их нужно правильно выбрать. Есть несколько лайфхаков, которые помогут найти самые спелые и свежие плоды в магазине. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Кстати, внешний вид фруктов указывает не только на степень их свежести: по цвету можно определить и свойства продукта. О том, в чем польза зеленых, желтых, красных фруктов, можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова