Принято считать, что у здоровой еды никаких противопоказаний нет: мол, это с фастфудом надо меру знать, а вот свежие овощи и фрукты еще никому не навредили. Однако на самом деле это не так: некоторым людям те же фрукты есть нельзя. Подробнее о том, почему, рассказал токсиколог Михаил Кутушов.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытийwww.instagram.com/prosymbionts/
По словам специалиста, главный проблема — высокое содержание фруктозы. Человеческий организм способен перерабатывать лишь небольшое количество этого вещества.
Лучше есть не больше 10-25 грамм фруктозы в сутки — это, например, 2 яблока.
Однако фруктоза есть не только в фруктах — ее можно найти в сахаре, сиропах, сладких лимонадах и меде. В итоге человек может и не заметить, как съедает по 85-100 граммов фруктозы в день. Если так продолжается слишком долго, могут проявиться проблемы со здоровьем.
Например, напоминает Кутушов, избыток фруктозы после переработки в печени превращается в жир. А это чревато жировым гепатозом печени.
Побочный продукт переработки фруктозы — мочевая кислота. Если этого вещества в организме слишком много, действие инсулина блокируется — и глюкоза, опять же, превращается в жир. На фоне этого человек может страдать от инсулинорезистентности, диабета, ожирения и гипертонии.
Кстати, еще переизбыток фруктозы в рационе заставляет нас есть больше, чем нужно. Дело в том, что это вещество не вызывает инсулиновый ответ — это значит, что организм попросту не получает сигнал о насыщении.
Наконец, именно фруктоза может спровоцировать синдром раздраженного кишечника.
Продукты с высоким содержанием фруктозы (на 100 граммов):
Кукурузный сироп — 90 граммов;
Рафинированный сахар — 50 граммов;
Агава сухая — 42 грамма;
Мед пчелиный — 40,5 грамма;
Изюм — 28 граммов;
Инжир — 24 грамма;
Шоколад — 15 граммов;
Курага — 13 граммов;
Кетчуп — 10 граммов;
Черника — 9 граммов;
Виноград — 8 граммов;
Яблоки — 6,2 грамма;
Бананы — 6 граммов;
Груши — 5 граммов;
Персики — 4 грамма.
Есть несколько болезней, при которых лучше избегать продуктов с фруктозой — в том числе и фруктов:
Инсулинорезистентность, диабет;
Лептинорезистентность;
Подагра;
Повышенная мочевая кислота;
Экзема и дерматит;
Лишний вес, ожирение;
Проблемы со стулом, вздутие, газообразование.
Даже людям без существенных проблем со здоровьем нужно помнить об умеренности: фрукты очень полезны, но есть их нужно в разумных количествах.
Кстати
Для того чтобы фрукты принесли максимум пользы, их нужно правильно выбрать. Есть несколько лайфхаков, которые помогут найти самые спелые и свежие плоды в магазине. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.
Кстати, внешний вид фруктов указывает не только на степень их свежести: по цвету можно определить и свойства продукта. О том, в чем польза зеленых, желтых, красных фруктов, можно прочитать ЗДЕСЬ.