В Москве решили отменить масочный режим — об этом стало известно сегодня, 14 марта. О снятии ограничений объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном блоге.

«Друзья, стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта, мы отменяем требования по использованию защитных масок. Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и тому подобное», — сообщается в официальном блоге мэра.

Глава города также добавил, что в нынешних условиях это решение «еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление».

Конечно, постоянно ходить в масках уже многим надоело. Кто-то снимает их сразу, как только проходит мимо охраны в метро и торговых центрах, потому что считает, что смысла в таких требованиях уже просто нет. Некоторым все равно, ведь СИЗ — это так неудобно, зачем в нем ходить? Есть и те, кто до сих пор дисциплинированно носит маску, даже если им это совсем не нравится. Однако отмена масочного режима совсем не обозначает, что мы прощаемся с пандемией, уверен иммунолог Николай Крючков.