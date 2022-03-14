В Москве решили отменить масочный режим — об этом стало известно сегодня, 14 марта. О снятии ограничений объявил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном блоге.
«Друзья, стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта, мы отменяем требования по использованию защитных масок. Кроме того, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение температуры тела работников, установка разделительных перегородок на рабочих местах и тому подобное», —
Глава города также добавил, что в нынешних условиях это решение «еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление».
Конечно, постоянно ходить в масках уже многим надоело. Кто-то снимает их сразу, как только проходит мимо охраны в метро и торговых центрах, потому что считает, что смысла в таких требованиях уже просто нет. Некоторым все равно, ведь СИЗ — это так неудобно, зачем в нем ходить? Есть и те, кто до сих пор дисциплинированно носит маску, даже если им это совсем не нравится. Однако отмена масочного режима совсем не обозначает, что мы прощаемся с пандемией, уверен иммунолог Николай Крючков.
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
Пандемия не собирается прощаться
«Отмена масочного режима точно не говорит о том, что вот сейчас пришло время, уже можно снять все ограничения. Пандемия никуда не делась. В связи с последними политическими событиями фокус сместился в совсем другую сторону, это, несомненно, повлияло на решение властей.
Плюс стоит помнить, что мы идем вслед за Европой, где часть ограничений уже снята. В некоторых европейских странах уже официально разрешено ходить без масок. Однако нужно понимать, что никто не знает, чем вся эта история с отменой ограничений у них закончится. Да, пока ситуация хоть и не блестящая, но управляемая. Но это не значит, что масочный режим отменили навсегда — при необходимости власти смогут его легко вернуть», — говорит эксперт.
Вирус продолжает мутировать, доказательство тому — появление нового штамма, который получил название «дельтакрон». Он тоже может активно распространяться.
«Когда мы пытаемся копировать политику, особенность экономической модели с других стран, то мы всегда должны сопоставлять собственные возможности с собственными желаниями. Если говорить про ковидную историю, то в европейских странах уровень защищенности пожилых и людей с хроническими заболеваниями несопоставимо выше, чем у нас. И все за счет вакцинации. Люди вовремя вакцинируются, потом также вовремя ревакцинируются, за счет этого вирус „угасает“», — пояснил Николай Крючков.
Буксуем уже давно
«Одно дело, если бы мы отменяли формальные ограничения, которые соблюдались всеми. Тогда прогноз был бы другой. Сейчас же мы расхолаживаем даже тех людей, которые следовали рекомендациям. Однако их мало, взять даже тот же общественный транспорт: сколько там будет человек в масках? Поэтому сейчас кардинальной разницы между тем, что есть, и что будет в ближайшем времени мы не увидим. Мы просто еще больше ослабляем систему», — говорит иммунолог.
Если бы мы смогли усилить меры, если бы у нас были другие темпы вакцинации, то результат был бы очень заметен. Мы не способны эффективными популяционными мерами остановить пандемию. Пока все не переболеют по несколько раз, она не кончится.
Будет ли новая вспышка
Ковид продолжит оказывать негативные последствия на популяцию. Чем больше распространяется инфекция, тем больше вероятность, что появятся новые мутации, об этом говорят уже давно. И эти риски никуда не исчезли.
«В России не такая большая плотность населения, это, конечно, плюс — вирус не так быстро распространяется, как в том же Китае, где несколько дней назад зафиксировали новую вспышку. Однако нам рано расслабляться. Новая вспышка будет и на нашей территории.
Только вот Китай способен быстро локализовать вспышку. Вспомним, как прошлым летом страна сразу же ввела жесткий карантин, за 2,5 месяца сделала сто миллионов тестов. Заболевших сразу изолировали, остальных массово вакцинировали, что тоже дало эффект. Даже на примере такой плотно населенной страны мы видим, что противостоять пандемии можно», — говорит иммунолог.
У нас не фиксируется до сих пор резкого снижения смертности. Это тоже значимый показатель. Вопрос только в том, когда именно в России произойдет новая вспышка. Будут ли они до лета? Неизвестно.
«У нас еще есть хорошие шансы к концу марта — началу апреля получить новую вспышку. Летом вероятность сильно снижается, если только у нас не появится новый „сверхмонстр“, который будет всех массово заражать. Осенью, скорее всего, будет новая ощутимая вспышка, по крайней мере, все сейчас к этому ведет. Поэтому мы должны думать на перспективу, что же мы будем делать с ковидом в ближайшем будущем», — заключил эксперт.