Что может вызвать утреннюю боль в спине? Обычно это длительное неправильное положение тела во сне, физическое или психоэмоциональное переутомление. Кроме того, боль может вызвать сдавливание спинномозгового корешка (радикулопатия), недавняя травма. Ее возникновение связано с перегрузкой связок, мышц, межпозвонковых дисков, суставов позвоночника. Такая боль имеет доброкачественное течение — это успешно решаемая проблема совместно с неврологом, ортопедом, реабилитологом.
По данным профессиональной литературы и личным наблюдениям врачей примерно 2/3 пациентов в течение жизни обращаются за медицинской помощью по причине боли в поясничном либо пояснично-крестцовом отделах. «Доктор Питер» поговорил с врачом-неврологом «Московской Клиники» Юлией Климчук о причинах боли в спине по утрам, чтобы понять — когда эта боль особо опасна.
Найди свой идеальный матрас и подушку
Частый вопрос, с которым люди приходят к врачу — может ли стать проблемой матрас или подушка, и какие они должны быть для идеального сна без боли? Качественный сон это:
фундамент в профилактике заболеваний позвоночника,
высокая дневная продуктивность.
Да — матрас и подушка могут стать проблемой. Они подбираются с учетом анатомических особенностей тела, заболеваний позвоночника и личных предпочтений. Основная задача подушки — поддерживать шею и голову, чтобы голова не запрокидывалась, и не напрягались шейные мышцы. Высота подушки равна ширине плеча. Следует учесть позу для сна, наличие аллергии на наполнитель подушки (пух, перо, синтепон, пена).
Рекомендовано, чтобы матрас повторял контуры человеческого тела. Позвоночник лежащего человека должен оставаться ровным, сохраняющим физиологические изгибы, а мышцы спины — расслабленными. Поэтому от старых продавленных матрасов, изделий на основе пружинных блоков типа Боннель, стоит отказаться. Предпочтителен матрас с блоком независимых пружин, где любая из них сжимается по мере оказываемой именно на нее нагрузки и не зависит от остальных. Это особенно актуально для двуспальных кроватей и людей, предпочитающих не спать в одиночестве.
При межпозвонковых грыжах нежесткие матрасы с упругим поддерживающим наполнением особенно актуальны.
Когда боль в спине утром — признак серьезной проблемы
Опасна боль простреливающего характера, интенсивная, до 10 баллов по ВАШ (визуально-аналоговая шкала (Visual Analog scale), с онемением и/или слабостью одной или обеих ног, онемением или снижением чувствительности кожи промежности, половых органов, с нарушением функции органов малого таза (мочеиспускание и дефекация). Это может свидетельствовать о сдавлении спинномозгового корешка, а в более тяжелом случае — компрессии спинного мозга. Определяющим будет служить уровень поражения и выраженность стеноза. Внезапное полное выпадение функции возможно при инфаркте спинного мозга.
Утренняя скованность в позвоночнике, ограничение подвижности коленных и голеностопных суставов, когда «надо расходиться», чтобы боли уменьшились — может быть первым признаком ревматологического заболевания.
Среди прочих состояний — более редких:
аневризма аорты,
туберкулез,
остеомиелит позвонков,
сепсис,
злокачественные новообразования,
мочекаменная болезнь и урогенитальная инфекция,
спинальная инфекция (риск повышен у пациентов вынужденно длительно принимающих иммуносупрессивную терапию: стероиды, цитостатики),
ВИЧ-инфекция,
компрессионный перелом позвонков — как на фоне предшествующих травм, так и подъема тяжестей пожилыми и пациентами с риском остеопороза.
Какая боль должна насторожить
Характер боли может быть любой: ноющий, стреляющий и прочие. По вопросу — какая, боль должна насторожить, существует четкая позиция: опасна боль, имеющая так называемые «красные флаги»:
боль в спине, возникшая впервые в жизни;
боль, независимая от положения тела и движений, не проходящая/ не снижающая интенсивности в покое, в положении лежа;
боль и нарушения функции тазовых органов (мочеиспускания, дефекации);
необъяснимое снижение веса и лихорадка;
утренняя скованность;
изменения в анализах мочи, общем и биохимическом анализах крови;
прогрессирующий неврологический дефицит;
нарушение походки — прихрамывание, подволакивание ноги при ходьбе;
высокая интенсивность боли, особенно — в туловище и ногах, ощущение онемения, снижения чувствительности кожи рук или ног;
онкологический процесс в личном и/или семейном анамнезе.
Первая помощь — если проснулся с болью, чтоб дойти до врача
Важно не паниковать. При выраженной боли в поясничном отделе можно надеть полужесткий пояснично-крестцовый корсет в положении лежа, особенно если предстоит дорога в клинику или больницу более 30 мин. Почему мы не предлагаем лекарственные препараты для купирования (уменьшения) боли? Потому, что не всегда боль связана с заболеванием позвоночника. Она может являться индикатором острой или хронической патологии органов малого таза (прямая кишка, матка, маточные трубы, яичники, мочевой пузырь) и забрюшинного пространства (брюшная часть аорты, надпочечники, почки, мочеточники, часть поджелудочной железы; нисходящая, горизонтальная части двенадцатиперстной кишки; восходящая, нисходящая части ободочной кишки).
При поражении этих органов прием НПВС только повредит принятию правильного решения врачом при вашем обращении, «смажет картину заболевания». Если рядом нет врача, ваша задача проста: по возможности не принимая анальгетиков, соблюдая полное спокойствие, самостоятельно или с поддержкой близкого добраться в ближайшее лечебное учреждение.
Вызов бригады СМП — это вариант, если боль нестерпима, движение причиняет выраженный дискомфорт, есть нарушение общего состояния и повышение температуры более 38°С.
Оказавшись в дороге или месте, откуда в ближайшее время очный осмотр врача невозможен, воспользуйтесь онлайн-консультацией, которую предоставляют как частные так и государственные мед. учреждения. Врачи сориентируют в предполагаемом диагнозе, помогут определиться с вектором ваших дальнейших действий, окажут моральную поддержку.