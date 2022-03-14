Найди свой идеальный матрас и подушку

Частый вопрос, с которым люди приходят к врачу — может ли стать проблемой матрас или подушка, и какие они должны быть для идеального сна без боли? Качественный сон это:

фундамент в профилактике заболеваний позвоночника,

высокая дневная продуктивность.

Да — матрас и подушка могут стать проблемой. Они подбираются с учетом анатомических особенностей тела, заболеваний позвоночника и личных предпочтений. Основная задача подушки — поддерживать шею и голову, чтобы голова не запрокидывалась, и не напрягались шейные мышцы. Высота подушки равна ширине плеча. Следует учесть позу для сна, наличие аллергии на наполнитель подушки (пух, перо, синтепон, пена).

Рекомендовано, чтобы матрас повторял контуры человеческого тела. Позвоночник лежащего человека должен оставаться ровным, сохраняющим физиологические изгибы, а мышцы спины — расслабленными. Поэтому от старых продавленных матрасов, изделий на основе пружинных блоков типа Боннель, стоит отказаться. Предпочтителен матрас с блоком независимых пружин, где любая из них сжимается по мере оказываемой именно на нее нагрузки и не зависит от остальных. Это особенно актуально для двуспальных кроватей и людей, предпочитающих не спать в одиночестве.

При межпозвонковых грыжах нежесткие матрасы с упругим поддерживающим наполнением особенно актуальны.