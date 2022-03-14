Эндокринолог Павлова рассказала, какие напитки успокаивают лучше всего

Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала предлагать горячие напитки, если видите, что человек рядом с вами расстроен или подавлен. По словам врача, они обладают успокоительным эффектом, потому что доброму слову будет помогать включившееся осязание.
Кандидат медицинских наук, врач-эндокринологwww.instagram.com/doctorpavlova/?hl=ru
- В медицинской литературе описан опыт на восприятие людьми холодного и горячего. Испытуемых по одному встречала лаборант с загруженными руками — куча папок и стакан с кофе. И, когда они ехали в лифте, она просила помочь ей и подержать стаканчик с кофе. В половине случаев кофе был горячий, в половине ледяной. Исследования выделили четкую зависимость между температурой напитка, который держали всего несколько минут, и настроением человека. Те, кому достался горячий кофе, натурально отмечали теплоту и участие экспериментаторов. С холодным — нет, —
Как отметила Зухра Павлова, у горячего кофе есть еще один плюс в этой ситуации. Как показали исследования, этот любимый многими напиток способствует выработке окситоцина — одного из гормонов счастья, который отвечает за доверие. Врач посоветовала чаще угощать близких горячими напитками, говорить друг другу теплые слова и как можно обнимать.
Однако не стоит пить слишком горячие напитки. Так, еще несколько лет назад в ВОЗ связали употребление очень горячего чая или кофе с риском развития рака пищевода. По словам директора Международного агентства по изучению рака (МАИР) Кристофера Вайлда, горячими считаются напитки температурой выше 65 градусов по Цельсию.
Кстати
Ранее европейские ученые подтвердили, что кофе может снизить риск преждевременной смерти. В течение 11 лет они изучали привычки британцев и выяснили, что три чашки кофе (свежего молотого) каждый день снижают риск преждевременной смерти на 12 процентов, смерти от сердечных заболеваний — на 17 процентов, а от инсульта — на 21 процент. Этот вывод касается, прежде всего, тех людей, у кого изначально не было каких-то медицинских противопоказаний к употреблению кофе.
Кроме того, этот популярный напиток может защитить от депрессии, болезней печени, помочь похудеть. В тоже же время, если регулярно превышать норму, можно спровоцировать невроз, бессонницу и повышенный уровень «плохого» холестерина в крови.