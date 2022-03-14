Эндокринолог Павлова рассказала, какие напитки успокаивают лучше всего

- В медицинской литературе описан опыт на восприятие людьми холодного и горячего. Испытуемых по одному встречала лаборант с загруженными руками — куча папок и стакан с кофе. И, когда они ехали в лифте, она просила помочь ей и подержать стаканчик с кофе. В половине случаев кофе был горячий, в половине ледяной. Исследования выделили четкую зависимость между температурой напитка, который держали всего несколько минут, и настроением человека. Те, кому достался горячий кофе, натурально отмечали теплоту и участие экспериментаторов. С холодным — нет, — рассказала врач-эндокринолог в своем телеграм-канале.

Как отметила Зухра Павлова, у горячего кофе есть еще один плюс в этой ситуации. Как показали исследования, этот любимый многими напиток способствует выработке окситоцина — одного из гормонов счастья, который отвечает за доверие. Врач посоветовала чаще угощать близких горячими напитками, говорить друг другу теплые слова и как можно обнимать.

Однако не стоит пить слишком горячие напитки. Так, еще несколько лет назад в ВОЗ связали употребление очень горячего чая или кофе с риском развития рака пищевода. По словам директора Международного агентства по изучению рака (МАИР) Кристофера Вайлда, горячими считаются напитки температурой выше 65 градусов по Цельсию.