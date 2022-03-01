Чтобы наш организм работал как часы, а иммунная система могла справляться с различными инфекциями, необходимо поддерживать баланс витаминов и минералов. Иногда дефицит всего лишь одного макроэлемента может спровоцировать резкое ухудшение состояния, например, вызвать бессонницу, апатию, стать причиной постоянной головной боли или хронической усталости. Поэтому так важно следить за своим рационом и принимать те витамины, которые вам назначил врач.
Один из необходимых элементов — это антиоксиданты. Какие функции они выполняют в организме и как не допустить их дефицита, рассказал врач-онколог Иван Карасев.
Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист.www.instagram.com/doctor_karasev_ivan/
«Антиоксидант — это молекула, которая способна препятствовать протеканию опасных для организма цепных реакций, которые запускаются свободными радикалами. Антиоксиданты выполняют роль природного щита для организма. Основными антиоксидантами, содержащимися в продуктах питания, являются полифенолы, каротиноиды, а также некоторые витамины и минералы», — объясняет эксперт.
Про молекулы
Разберем антиоксиданты на молекулы. Их можно разделить на следующие виды:
Убихинон, он же коэнзим Q10. Это общепризнанный «код молодости» нашей кожи. Молекулы кофермента Q стабильно генерируют поток энергии в 2-мембранных органеллах клеток и защищают их от токсического действия оксидантов — веществ, которые появляются в нашем организме в результате нарушения обменных процессов;
Ликопин. Каротиноидный пигмент, который влияет на окраску фруктов и овощей красного цвета. Блокирует создание свободных радикалов, уменьшает вредное воздействие ультрафиолета, воспаления;
Аскорбиновая кислота или витамин С. Ускоряет выработку коллагена, восстанавливает проницаемость и тонус капилляров, продлевает действие сопутствующих антиоксидантов, таких как ретинол, селен, токоферол. Витамин С — один из самых известных и лучших неферментных антиоксидантов;
Токоферол или витамин Е. Известный всем «источник красоты». Мощнейший антиокислитель, верный защитник клеточных мембран;
Растительные полифенолы, другое название — флавоноиды. Улучшают дыхание кожи, нормализуют гормональный фон, уменьшают воспалительный процесс, укрепляют иммунную систему, повышают тонус капилляров.
В каких продуктах их искать
Убихинон — «код молодости» — содержится в сельди, арахисе, семенах кунжута, фисташках;
Ликопином, который блокирует воспаления и свободные радикалы, богаты шиповник, грейпфрут, томаты и томатная паста, арбузы;
Ответственный за выработку коллагена витамин С содержится в плодах шиповника, черной смородины, облепихе, красном болгарском перце, зелени;
Источник красоты витамин Е можно найти в растительных маслах, орехах, черносливе;
Верные помощники красивой кожи и регуляторы гормонального фона — флавоноиды — содержатся в зеленом чае, винограде, яблоках, какао, сое, куркуме, ягодах и брокколи.
Кстати
Продлить жизнь, замедлить старение, защитить от некоторых болезней может не только еда, но и дополнение к ней — специи. Это уже подтвердили многочисленные исследования. О рационе долгожителей, специях, замедляющих старение и снижающих риск смерти, полезных витаминах и продуктах, продлевающих молодость, рассказала эксперт Академии врачей Ирина Юзуп.