Чтобы наш организм работал как часы, а иммунная система могла справляться с различными инфекциями, необходимо поддерживать баланс витаминов и минералов. Иногда дефицит всего лишь одного макроэлемента может спровоцировать резкое ухудшение состояния, например, вызвать бессонницу, апатию, стать причиной постоянной головной боли или хронической усталости. Поэтому так важно следить за своим рационом и принимать те витамины, которые вам назначил врач.

Один из необходимых элементов — это антиоксиданты. Какие функции они выполняют в организме и как не допустить их дефицита, рассказал врач-онколог Иван Карасев.