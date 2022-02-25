У подростков после вакцинации от коронавирусной инфекции может развиваться мультисистемный воспалительный синдром (ПМВС). Это выяснили специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), изучив потенциальные случаи осложнений после прививки у детей, получивших одну или несколько доз вакцины с декабря 2020 года по август 2021-го.

По данным CDC, всего за 8 с лишним месяцев прививку от коронавируса сделали более 21,3 млн детей в возрасте 12-20 лет. Из этого большого числа получивших одну или несколько доз вакцины мультисистемный воспалительный синдром был зафиксирован в 21 случае — у 13 юношей (62%) и 8 девушек (38%). Все подростки были госпитализированы, причем каждый второй — в реанимацию, и на данный момент уже выписан домой. У 15 из 21 человека лабораторные анализы показали перенесенную ранее коронавирусную инфекцию, у 6 человек признаков перенесенного заболевания не обнаружили. Об этом пишет The Lancet Child & Adolescent Health.