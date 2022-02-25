У подростков после вакцинации от коронавирусной инфекции может развиваться мультисистемный воспалительный синдром (ПМВС). Это выяснили специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), изучив потенциальные случаи осложнений после прививки у детей, получивших одну или несколько доз вакцины с декабря 2020 года по август 2021-го.
По данным CDC, всего за 8 с лишним месяцев прививку от коронавируса сделали более 21,3 млн детей в возрасте 12-20 лет. Из этого большого числа получивших одну или несколько доз вакцины мультисистемный воспалительный синдром был зафиксирован в 21 случае — у 13 юношей (62%) и 8 девушек (38%). Все подростки были госпитализированы, причем каждый второй — в реанимацию, и на данный момент уже выписан домой. У 15 из 21 человека лабораторные анализы показали перенесенную ранее коронавирусную инфекцию, у 6 человек признаков перенесенного заболевания не обнаружили. Об этом
Справка
Мультисистемный воспалительный синдром считается одной из отличительных особенностей перенесенной коронавирусной инфекции. По наблюдениям врачей, он развивается у детей, переболевших ковидом под маской ОРВИ и даже без симптомов. Как правило, это определяется по тому, что у ребенка был контакт с заболевшим дома или в школе, а также в крови обнаруживали противовирусные антитела. При этом официального диагноза «COVID-19» у такого ребенка могло и не быть.
Как рассказывали «Доктору Питеру» врачи СПбГПМУ, этот постковидный синдром проявлялся в течение 2-6 недель после вероятной инфекции.
По подсчетам экспертов, общая частота развития ПМВС у привитых от COVID-19 детей составила 1 случай на миллион человек. А среди тех, у кого не было признаков инфекции SARS-CoV-2, — 0,3 случая на миллион вакцинированных. В CDC отмечают, что мультисистемный воспалительный синдром после вакцинации у детей встречается редко, при этом вклад самой вакцинации в его развитие остается неизвестным.
Специалисты призывают и далее сообщать о потенциальных случаях ПМВС и проводить эпиднадзор за его развитием.
А что с вакцинацией детей у нас?
Ранее «Доктор Питер» писал, что к середине февраля в Петербурге прививку от коронавируса сделали более трех тысяч подростков 12-17 лет.
По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням СЗФО Елены Эсауленко, отличий по нежелательным явлениям на прививку у детей от взрослых фактически нет. У них тоже бывает непродолжительное повышение температуры, боль в месте инъекции. Но в целом, они переносят вакцинацию легче взрослых — как поясняла профессор СПбГПМУ, это связано с особенностями детского организма и его иммунной системой. Случаи нежелательных последствий были единичными.
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