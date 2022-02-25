Какая одышка опасна

Всегда нужно немедленно насторожиться и обратиться к врачу, если одышка появилась внезапно. Особенно, если до этого человек ей никогда не страдал. При наличии хронических заболеваний рекомендуется сразу обращаться к врачу: пульмонологу, аллергологу или кардиологу.

Если понимания возможных причин одышки нет, начать можно с визита к терапевту.

Врач оценит ситуацию и даст направление к нужному профильному специалисту. Когда одышка сохраняется длительное время, а назначенные врачом лекарства не дают должного эффекта, стоит пройти дополнительное обследование.

Одышка — это сигнал SOS от легких и сердца

Хотя сама по себе она возникает для того, чтобы попытаться усилить приток кислорода к легким и обогатить им кровь, но длительная одышка способна приводить к гипоксии — состоянию кислородного голодания всего организма.

Сильнее всего недостаток кислорода бьет по легким и сердцу. Головной мозг тоже страдает, но его организм питает кислородом в первую очередь.

Кроме того, нельзя забывать о связи одышки с другими заболеваниями. Поэтому, игнорируя одышку или пытаясь с нею справиться самостоятельно, человек рискует получить сопутствующие осложнения. Например, возможен пневмоторакс — скопление жидкости в легких. При гипоксии сердечной мышцы может развиваться инфаркт миокарда.