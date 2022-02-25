Сама по себе одышка — это не заболевание, а только симптом различных проблем, как с дыхательной системой, так и сердцем, сосудами и внутренними органами. К одышке приводят различные состояния, при которых страдает доставка к клеткам кислорода. По сути, это защитная реакция тела, попытка за счет изменения дыхательной активности усилить приток кислорода в легкие, а оттуда — к тканям.
Появление одышки или ее усиление — это тревожный признак, он требует внимания врачей. Но мы привыкли считать, что одышка — это оно из проявлений пневмонии, в том числе коронавирусной. Так ли это, «Доктор Питер» выяснял у Екатерины Корсевой, кандидата медицинских наук терапевта «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.
Когда может возникать одышка
Человек испытывает одышку в ситуациях, когда тканям организма для полноценного метаболизма не хватает кислорода. В этом случае одышка играет роль своеобразного защитного механизма, когда наше тело пытается компенсировать недостаток воздуха. Например, после длительной пробежки или тренировки в спортзале, когда у вас сбившееся, формированное и шумное дыхание — это в порядке вещей.
Организм за счет усиления, учащения и форсирования акта дыхания пытается компенсировать резко возросшие потребности мышц в кислороде для получения ими энергии.
Не только коронавирус!
Важно понимать, что появление одышки при малейшей нагрузке или даже в покое свидетельствует о наличии какого-либо заболевания. И если вы запыхались не потому, что пробежали стометровку или толкнули тяжеленную штангу, а просто потому, что поднялись по лестнице или даже встали с кровати (то есть при вполне привычных нагрузках) — тогда это повод обратиться к врачу.
Часто к затрудненному дыханию приводит дефицит в организме важных элементов. Например, это распространенный признак анемии, возникающей на фоне нехватки железа или витамина B12. В этом случае у человека падает уровень гемоглобина, и сокращается насыщение крови и органов кислородом.
Одышка и нехватка воздуха могут свидетельствовать и о нарушениях работы щитовидной железы. Чаще всего одышку провоцирует гипертиреоз — повышенная выработка гормонов. При нем усиливается метаболизм, тканям нужно больше кислорода.
К распространенным причинам относятся острые и хронические заболевания легких (фиброзы, обострения бронхитов, бронхиальная астма, ОРЗ, ОРВИ).
Часто одышку провоцируют сердечные патологии и сердечная недостаточность.
У некоторых людей, имеющих склонность к аллергическим реакциям, одышка часто возникает при обострении аллергий.
Почему ковид вызывает одышку
При коронавирусе одышка возникает в двух случаях. Во-первых, это сопутствующий симптом самой развивающейся инфекции. Чаще всего одышка проявляется при пневмонии (воспалении легочной ткани). Размер поражения легких при этом значения не имеет, хотя, чем сильнее страдают легкие, тем более выраженными становятся проблемы с дыханием. Впрочем, от одышки страдают и при легкой форме коронавирусной инфекции. Повышенная температура провоцирует интоксикацию организма, из-за чего ему требуется гораздо больше кислорода.
Во-вторых, одышка часто становится последствием перенесенной коронавирусной инфекции — если легкие были поражены, в них возникли очаги деструкции. Однозначно сказать, как долго будет сохраняться этот симптом, к сожалению, нельзя. Все зависит от скорости восстановления легочной ткани.
Какая одышка опасна
Всегда нужно немедленно насторожиться и обратиться к врачу, если одышка появилась внезапно. Особенно, если до этого человек ей никогда не страдал. При наличии хронических заболеваний рекомендуется сразу обращаться к врачу: пульмонологу, аллергологу или кардиологу.
Если понимания возможных причин одышки нет, начать можно с визита к терапевту.
Врач оценит ситуацию и даст направление к нужному профильному специалисту. Когда одышка сохраняется длительное время, а назначенные врачом лекарства не дают должного эффекта, стоит пройти дополнительное обследование.
Одышка — это сигнал SOS от легких и сердца
Хотя сама по себе она возникает для того, чтобы попытаться усилить приток кислорода к легким и обогатить им кровь, но длительная одышка способна приводить к гипоксии — состоянию кислородного голодания всего организма.
Сильнее всего недостаток кислорода бьет по легким и сердцу. Головной мозг тоже страдает, но его организм питает кислородом в первую очередь.
Кроме того, нельзя забывать о связи одышки с другими заболеваниями. Поэтому, игнорируя одышку или пытаясь с нею справиться самостоятельно, человек рискует получить сопутствующие осложнения. Например, возможен пневмоторакс — скопление жидкости в легких. При гипоксии сердечной мышцы может развиваться инфаркт миокарда.
Бегом к врачу, не медля ни минуты!
Для многих именно трудности с дыханием, невозможность нормально выполнять привычные действия, необходимость постоянно останавливаться, чтоб отдышаться, оказываются поводом для обращения к врачу. Если есть проблемы сердца или легких, порой сложно бегать, ходить, делать уборку или даже полноценно принять душ.
Когда человек начинает задыхаться уже на пороге кабинета, врачи сразу обращают на это внимание и предлагают найти причину проблемы. В большинстве случаев этот шаг становится первым на пути к лечению. У многих людей одышку можно устранить или существенно уменьшить.
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